Революции не будет, или Не топчитесь по Сталину

На прошлой неделе украинские оппозиционеры дали сразу несколько поводов поговорить о них. Пока в Киеве объединялись "Батькивщина" и "Фронт змин", а Юлию Тимошенко выдвигали в президенты, на Львовщине Ирина Фарион топталась по портрету Сталина. События где-то важные, а где-то просто яркие, оппозиция, нужно признать, довольно эффектно напомнила о себе. Вот только принесли ли ее действия пользу, вызывает большие сомнения.

Под пользой я понимаю, прежде всего, то какие улучшения или надежду на них (что тоже очень важно) получили замученные "покращенням" украинцы. Скажу больше, я, например, поддерживаю ряд лозунгов украинских оппозиционеров. Не углубляясь в рассуждения о том, когда или на кого нужно менять власть, отмечу, что жить в стране с разваливающейся инфраструктурой, огромными долгами (по зарплатам и внешними) и без всякой уверенности в завтрашнем дне надоело. Согласен я с тем, что приговоры ряду политиков, в том числе Юлии Тимошенко, выглядят весьма странно. А еще разделяю позицию "Свободы" насчет того, что портреты Сталина на улицах украинских городов – это неправильно и даже вредно. И, знаете, исходя из всего этого, мне грустно смотреть на то, как оппозиция борется за достижение задекларированных целей.

Приведу несколько примеров. Так, непонятно, как можно добиться хотя бы чего-то из перечисленного выше, растаптывая флаг с портретом Сталина. Любое действие, даже символическое, должно нести практический смысл, указывать или хотя бы намекать на него, побуждать к новому действию, наконец. К чему меня может побудить растоптанное изображение советского вождя? К тому, что я пойду искать коммунистов-сталинистов, драться с ними, отбирать и уничтожать советскую символику? Пусть даже так, непонятно, какая от этого будет польза. Неужели станут лучше дороги, снизятся цены, а власть начнет слышать нас? Может быть, улучшится положение украинского языка и культуры? Сто процентов, ничего этого не произойдет. Более того, если я буду не только топтать портреты, а еще и начну рассказывать, что русскоязычные украинцы – чуть ли не жертвы колонизации, то от меня много людей отвернется. Которые, кстати, настроены оппозиционно, Сталина не любят и готовы были бы бороться с его адептами. Так каков смысл этих, безусловно, ярких перформансов?

Или акция "Вставай, Украина". В стране, где был Майдан 2004 года, любое масштабное протестное действие должно, как минимум, давать надежду на конкретные результаты. Люди, которые вышли на улицы, хотят понимать, зачем они это делают, и принесет ли этот выход коренные изменения в их жизнь, а не только в карьеру того или иного политика. А что у нас? Акции по факту не приводят ни к чему. Да, нам рассказывают, как плохо украинцы стали жить при нынешней власти. Разве кто-то не заметил этого без подсказки "свыше"? Да, нам обещают, что жить станет лучше. Только вот не говорят, как и, самое главное, когда это произойдет. Наконец, частенько проскакивают громкие слова типа "народное восстание" или даже "революция". К сожалению, сам смысл этих слов нивелируется, когда видишь малочисленный протест в каком-нибудь из областных центров. Или многолюдную акцию в столице, главным событием которого становится не заявление, адресованное сторонникам оппозиции, а избиение журналистов "спортсменами". И получается, что не будет в Украине никакой революции, не нужно даже надеяться. А такая надежда, само представление о том, что, выйдя на улицы, я могу заставить власть присмотреться к моим интересам – очень важны для любого общества.

Вот только печальный вывод о революции подтверждается и недавним объединительным съездом "Батькивщины". Вроде все хорошо, политические силы, которые обещают нам светлое будущее, сливаются, а значит, делаются сильнее. Грустно только, что их декларации доверия, снова-таки, никакого не вызывают. Например, выдвинули Юлию Тимошенко в президенты. А как обеспечить ее участие в выборах, никто не сказал. И без этого объяснения подобное выдвижение – пустая декларация, не более того. Как и многие, прозвучавшие ранее обещания. О тех же выборах в Киеве. Так что снова получается много красивых слов и очень мало действий…

И в этой ситуации мне не жаль оппозиционных политиков, которые сами ставят под сомнение свое будущее, без доверия широких масс просто невозможное. Жаль простых украинцев. Сегодня слишком многие хотят перемен, причем не глобальных политических, а, для начала, простого улучшения своей жизни. Украинское общество наелось красивыми словами, полученными и от власти, и от оппозиции, насмотрелось на митинги и драки, наслушалось революционных лозунгов и уже хочет что-то более существенное. Потому сейчас, кажется, наступает ключевой момент. Украинцы либо увидят возможность каких-то перемен, и, лично я не сомневаюсь, пойдут за тем, кто их олицетворяет, либо окончательно разочаруются в политике, как в способе решения своих проблем. И пока второй вариант намного более вероятен.

Потому, уважаемые оппозиционеры, хватить топтать портреты, переименовывать исторические события и бряцать громкими лозунгами. Добейтесь хотя бы чего-то, сохраните минимальный баланс сил в украинской политике. Дайте своим сторонникам осязаемую цель. Ведь, пока они есть, остается надежда, что та же власть не почувствует свою безнаказанность, а оппозиция будет приносить пользу, хотя бы сдерживая ее, а в перспективе, и побуждая к позитивным переменам. Вот только этого лично я пока и не вижу…