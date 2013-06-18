Чужие амбиции. Как Россия хочет проучить Украину

Группа молдавских общественных деятелей и политических экспертов выступила с заявлением, в котором обвинила Москву в фактической подготовке к аннексии территории Приднестровья. В Кишиневе вызвало возмущение принятие парламентом самопровозглашенной ПМР закона о государственной границе, объявляющего территорией республики и ряд населенных пунктов, находящихся под молдавской юрисдикцией.

Авторы письма уверены, что Тирасполь торпедирует переговорный процесс по прямому указанию Москвы, на средства которой и существует Приднестровье. И напрямую увязывают это с предстоящим Вильнюсским саммитом стран "Восточного партнерства", в ходе которого должно быть парафировано соглашение об ассоциации между Молдовой и Евросоюзом.

Но, думается, дело не только и не столько в саммите. Самое главное - то, что обострение приднестровского конфликта, весьма неожиданное, пришлось как раз на время председательствования Украины в ОБСЕ. Учитывая весьма щекотливое положение самой Украины, которую европейские партнеры критикуют за свертывание демократии и избирательное правосудие, Киев решил сосредоточиться на миротворческих усилиях.

Казалось бы, для этого были все объективные обстоятельства. Молдавское руководство заинтересовано в том, чтобы произвести хорошее впечатление на европейцев в преддверии саммита. В Тирасполе после десятилетий безумного правления проворовавшегося Игоря Смирнова к власти пришел молодой и энергичный Евгений Шевчук, производивший куда более адекватное впечатление, чем его предшественник. Почему бы и не начать договариваться хотя бы о чем-то важном, тем более, что первые встречи Шевчука с тогдашним молдавским премьером Владом Филатом вселяли очевидную надежду.

В Киеве не учли только того, что Приднестровье – не сторона в конфликте. Ну да, Смирнов разворовывал российские деньги, а Шевчук может относиться к ним бережнее. Но деньги от этого российскими, все равно, быть не перестают. Без поддержки Москвы Приднестровье, вне всякого сомнения, просто перестало бы быть даже не государством, а субъектом хозяйствования, способным выплачивать зарплаты и пенсии. И Тирасполь просто не может не считаться с пожеланиями из Москвы – что бы там ни думали о договоренностях с Кишиневом.

А России просто необходимо в очередной раз проучить Украину, продемонстрировать, что без ее воли ни один листик на дороге от Бендер до Тирасполя не шелохнется, что там переговорный процесс! По большому счету, Кишинев и Тирасполь стали заложниками антипатии, испытываемой Владимиром Путиным к Виктору Януковичу и раздражения по поводу нежелания украинского президента коленопреклоненно вползти в Таможенный союз. Еще одними заложниками, потому что первые заложники – это сами Россия и Украина. Но то, что для Москвы и Киева – вопрос межгосударственный, для Кишинева – проблема территориальной целостности и взаимопонимания людей, живущих на разных берегах Днестра. И от этого еще обиднее за соседей, оказавшихся жертвами чужих амбиций.

А Вильнюсский саммит – это уже заодно: почему бы не проучить еще и саму Молдову, и Европу?