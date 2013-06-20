Українські досягнення: тікаємо, помираємо та п'ємо

Найсвіжіша статистика свідчить: наша країна зовсім не такий вже аутсайдер, як останнім часом здається моїм співгромадянам. Є, виявляється, позиції, за якими українці займають перші, призові місця. Правда, не закликаю цим пишатися. Проте, давайте спробуємо разом критично оцінити таку інформацію.

Отже, в чому українці перші, в чому ми лідери? За кількістю легальних мігрантів до країн Євросоюзу! За останніми даними, оприлюдненими в Брюсселі під час річної доповіді Єврокомісії з питань мігрантів та біженців, саме українці обігнали американців у цій позиції. Причому наголошу: йдеться саме про легалізацію, не про спроби перетнути кордон, наче китайці, в коробках з-під бананів. До речі, про китайців: саме представники цієї нації вже витіснили українців із Росії, котра дотепер традиційно вважалася для наших мігрантів "головною країною". За великим рахунком, легальна наших співгромадян міграція в РФ, передусім – до Москви, обмежується артистами кіно та діячами шоу-бізнесу. Решта ж українців діє за формулою: якщо Євросоюз не йде до нас, ми підемо до Євросоюзу. Не "ми" як держава, а "ми" як приватна особа.

За чим їдуть до європейських країн сотні тисяч українців? Відразу кажу: не треба лементувати про "відтік мізків". Туди їдуть працювати. Робити ту роботу, за яку вдома платять копійки й не надають жодних соціальних гарантій. Зірок із неба наші легальні мігранти не хапають і не хочуть: просто люди відчувають потребу в нормальному довгостроковому плануванні свого життя. "Легалам" набрид український щоденний політичний, соціальний, побутовий та кримінальний екстрим. Тому вони й виїжджають легально – не хочуть нічого екстремального. До речі, мову країни перебування наші співвітчизники вчать старанно…

Отже, нинішні українці не шукають простих шляхів, тобто – не мігрують до Росії. Де не треба напружуватися й вчити мову та яка, на переконання певної частини з нас, близька нам ментально. Аж ніяк: виявляється, ментально близька українцям, усе ж таки, Європа, раз туди торують шлях наші співвітчизники. Обганяючи, нагадаю, американців, котрим уже, здається, гріх жалітися.

Якщо за кількістю легальних мігрантів українці перші, то друге місце впевнено тримаємо за рівнем смертності, поступаючись за цим показником Південній Африці. Взагалі-то, ми опинилися в цьому сумному списку серед країн африканського континенту, котрий традиційно має проблеми з медичним обслуговуванням. Ще з часів СРСР туди відправлялися численні медичні та гуманітарні місії, і Червоний Хрест став єдиним знаком, котрий примирив у Африці комуністів та капіталістів. Про те, що африканці потребують навіть не кваліфікованої, а бодай елементарної медичної допомоги, нас учили в школах, і ситуація на континенті не помінялася дотепер.

Але як же серед цих країн опинилася Україна, де формально існує безкоштовна медицина, працюють державні поліклініки та є розгалужена мережа аптек? Цього в Африці немає або - знаходиться в зародковому стані. Проте нагадаю найсвіжіші дані: більше половини українців не довіряє так званій "державній", тобто – безкоштовній медицині. Якщо хтось у нас хоче вилікувати навіть елементарну хворобу, витрачається на приватну комерційну клініку, шукає передусім імпортні ліки, їде лікуватися за кордон, йде до ворожки, та найчастіше – не робить нічого!

Ось у чому корінь зла та причини високої смертності населення в країні безкоштовної медицини. Українцям хочеться, аби можна було прийти в безкоштовну державну поліклініку й отримати лікування такої якості та з використанням такого обладнання, яким обладнані клініки комерційні, приватні. Бо так є в переважній більшості країн за межами африканського континенту. Якщо ж цього нема, мої співвітчизники воліють краще не витрачати час на походи по лікарях. Померла – так померла. Виглядає, що перше місце за кількістю легальних мігрантів Україна посідає саме через те, що обіймає друге місце за рівнем смертності. Народ тікає від "покращення" - адже як сплеск легальної міграції, так і збільшення рівня смертності зафіксовані вже в березні 2011-го, під кінець першого року президентства Віктора Януковича та владарювання Партії регіонів.

Що ж лишається тим українцям, котрі не виїхали і не померли передчасно? Правильно, шукати реального покращення життя вже сьогодні у великих та маленьких магазинах. За свіжими даними, Україна потрапила до трійки світових лідерів за рівнем споживання горілки на людину. Більше – в країнах Митного Союзу, конкретно, в Росії та Білорусі. Тобто, вибудовується логічний ланцюжок: аби не спитися й не померти, сотні тисяч українців самостійно вирушають до країн Європейського Союзу. Тоді як Митний Союз, котрий спивається швидше за нас, тягне тих, хто ще живий, до себе й під себе.

Погоджуюсь, погляд доволі спрощений, як і зроблені висновки. Але озвучене світове лідерство за схемою "Тікаємо – Вмираємо – П'ємо", або, в більш розширеному варіанті, "Той хто не втік – помре, той хто вижив – п'є" виглядає, погодьтеся, показовим, симптоматичним та сумним. Хоча поруч пропонується інший висновок: нам самим слід почати мінятися кожен із себе. Не боятися, не ламатися, стежити за здоров'ям, думати про родини. Власне, робити все те, що роблять громадяни цивілізованіших країн. Лиш тоді сумнівна картина, котра показує світові наше лідерство зі знаком "мінус", поволі почне мінятися на краще.