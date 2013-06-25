Осуждение ОУН-УПА: учись, Украина

Решение польского Сената, который на прошлой неделе осудил украинских националистов из ОУН и УПА за Волынскую трагедию, в нашей стране уже вызвало и еще обязательно вызовет достаточно бурную реакцию. Кто-то недоумевает, зачем нашим соседям такие резкие заявления, кто-то, как "Свобода", прямо обвиняет поляков в недружественных действиях и даже ксенофобии, а кто-то, наверняка, порадуется. Мол, нацистов осудили, молодцы, мы же говорили. Спектр реакций весьма велик. Нет лишь единственной верной – никто не хочет брать с Польши пример и точно так же защищать свое историческое сознание.

Разумеется, было бы крайне неправильно, если бы Украина согласилась с осуждающим документом своего соседа. УПА – часть нашей истории, и негативная оценка в ее адрес, тем более, извне, фактически будет означать наш отказ от уважения к собственному прошлому. Но именно в этом – тот пример, к которому следовало бы присмотреться. В Польше сделана одна очень важная вещь. На официальном уровне задекларировано, что государство ни в коем случае не забудет о своем прошлом, в том числе, о сложных и трагических его страницах. Не забудет, несмотря на то, что со времен Волынской трагедии прошло уже 70 лет. И будет это прошлое уважать, несмотря ни на что.

Поляки, не обратив внимания на возможные дипломатические и прочие осложнения, прямо заявили об уважении к своим погибшим, а следовательно, и к собственной истории. Они показали, что это уважение – вещь абсолютная, не зависящая от обстоятельств или политической конъюнктуры. Более того, было признано, что подобное отношение к истории, а, следовательно, и к своей нации, является таким же важным фактором в жизни государства, как и экономика или политика. Очень показательная позиция, особенно если сравнить с Украиной.

Ведь, если говорить в общем, восприятие истории, как и другие мировоззренческие вопросы, действительно, не менее важны, чем финансы или даже то, кто стоит во главе государства. На примере современного украинского общества очень хорошо видно, что если прошлое вызывает конфликты, о стабильности можно даже не вспоминать. Наше сложное историческое наследие, слишком большое, как для одного государства, число воспоминаний, героев, разновидностей памяти и ценностей, часто противоречащих друг другу, до сих пор остаются очень серьезной проблемой для всей Украины. Часто эти противоречия выходят на первый план, и тогда вся страна наблюдает, как во Львове дерутся из-за красного флага, а в Крыму носят портреты Сталина и призывают чуть ли не объединяться с Россией.

Но главная проблема – не в том, что у нас сейчас есть "несколько историй". Куда более болезненно то, что на всех уровнях, в том числе на самом высоком государственном, у нас никто не пытается преодолеть эту ситуацию и построить общую для всех украинцев историю. И, соответственно, развить уважение к своему прошлому и научиться делать выводы из его ошибок.

Не будем даже об УПА. Вопиющее неуважение нашего государства к своему прошлому видно на куда более показательных примерах. Скажем, Голодомор. Событие, согласитесь, не менее ужасное, чем Волынская трагедия. И как его у нас чтят?

Безусловно, есть ежегодные официальные мероприятия, когда представители власти со скорбными лицами возлагают цветы к мемориалам. Есть памятные места, скорбные книги и прочее. Но существует и многое другое.

Верховная Рада, которая в свое время со скрипом и трудностями приняла решение о том, что Голодомор – это геноцид и преступление против украинского народа. А должна была принимать однозначно такое решение! Депутаты, и не только из коммунистов, которые ставят сам факт уничтожения украинцев в 30-х годах, довольно убедительно доказанный историками, под сомнение. Политики, среди них высокие чиновники и даже министр, которые сомневаются, что Голодомор был трагедией только украинского народа, и делают реверансы в сторону России, придумывают разные альтернативные версии. Лишь бы найти компромисс в вопросе, который, в общем-то, компромиссов не допускает, ведь речь идет о смерти миллионов наших соотечественников.

Наконец, есть люди, которые ходят по улицам с портретами Сталина, этот самый Голодомор устроившего. И наша милиция, очень легкая на подъем, когда речь идет о разгоне демонстраций, ничего им не делает. Для сравнения, попробуйте в Германии выйти на улицу с портретом Гитлера. Вот, кстати, еще один очень яркий пример того, как стоит относиться к своему прошлому, даже если оно вызывает чувство вины, а не гордости.

В действительности, сегодня мы видим глобальное неуважение к одной из самых больших трагедий в истории Украины. Но это – не единственная проблема. В Украине отсутствует даже желание (по крайней мере, лично я его не вижу) построить некую единую историю, значимую для всех граждан. Вместо того, чтобы оставить спорные моменты прошлого, касающиеся тех же ОУН-УПА и ряда других явлений, исключительно историкам, наше государство переписывает учебники, убирает те или иные исторические личности из тестов и так далее. Вместо того, чтобы отмечать на высоком уровне самые значимые даты (трагические или исторические, у нас их достаточно), украинские политики специально выбирают неоднозначно воспринимаемые личности, будь то Бандера или Сталин, и цепляют их на флаги. А то, вообще, формируют ярлыки и лепят их на нашу действительность (типичный пример – борьба с фашизмом в Украине, которую зачем-то активно проводит ПР). Или, наоборот, пытаются провести ревизию всего прошлого, даже исторических терминов, что тоже недопустимо. И в этих условиях о создании какого-то общего исторического сознания, понимания того, что все мы – украинцы, и всех нас, кроме всего прочего, объединяет прошлое, речи быть не может.

Но есть и еще один момент, который говорит о неумении делать выводы из собственной истории. 90-е годы прошлого века, когда Украина, получившая определенное наследие от СССР, успешно его разбазаривала, могут стать прекрасным уроком, который не стоит повторять в будущем. А развалины советских предприятий, которыми просто переполнена наша страна, - памятником того периода, показывающим, как государство строить нельзя. Но даже из столь недавнего прошлого, которое большинство из нас пережило на своем опыте, выводов не делается. И развалины множатся, и то время нами вовсе не осознается, как некий критический период, который задал неправильное направление развития, в котором мы до сих пор движемся. Отсутствие выводов из столь недавней истории наталкивает на мысли, что мы так и останемся страной развалин – символов национального бессилия. И тем мы отличаемся от тех же постсоветских поляков и еще ряда государств, которые уже и в ЕС успели вступить.

Именно поэтому пример польских политиков, которые поставили на первое место национальный интерес (в данном случае, национальное самоуважение, ведь сложно себя уважать, если ты замалчиваешь факты неподобающего и жестокого обращения с твоим народом) может быть очень показателен для украинцев. С одной, правда, оговоркой. Мы сами должны захотеть уважать себя, без подсказок и уж, тем более, без внешнего пинка. Сами обязаны понять, что уважение к прошлому и, главное, умение извлекать из него уроки, иногда не менее важны, чем строительство национальных экономики и государства. И уж точно важнее всей демагогии, к которой часто сводится украинская политика.

И если польский пример даст нам толчок – хорошо. Хотелось бы только, чтобы украинцы занялись решением этой проблемы поскорее… Здесь время играет действительно важную роль.