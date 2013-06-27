Чи вистачить добровольців для української армії?

Серед найпопулярніших обіцянок, що їх дає влада в Україні напередодні будь-яких виборів або коли для неї настають критичні дні, вирізняються дві: прокласти метро на Троєщину і скасувати призов у армію. Якщо перспективи троєщинської гілки метрополітену далі лишаються туманними, то з армією, здається, розібралися. Адже, за словами діючого міністра оборони Павла Лебедєва, нинішній, 2013 рік, буде останнім, коли юнаків братимуть до війська без їхньої на те згоди. Вже з наступного, 2014 року, служба в українській армії стане справою добровільною. Перетвориться з обтяжливого обов'язку на роботу, за яку платитимуть гроші. А ще ця реформа суттєво знизить соціальну та суспільну напругу в країні.

Якщо контрактна, професійна армія – не черговий блеф влади і не обіцянка на кшталт прокладення метро на Троєщину або загального покращення життя вже сьогодні, то можна говорити про подію, котра матиме для українців таке ж значення, як скасування царем Олександром ІІ кріпосного права в 1861 році. Тут я зовсім не перебільшую. Щоб підтвердити свої слова, наведу кілька коротких прикладів стосунків українських чоловіків із військом.

Згадайте хоча б поняття "солдатчина", котре поповнювало словниковий запас підданих російського імператора. Цим словом лякали дітей. Віддати "в москалі", "забрити в солдати" - це було суворе покарання для молодої людини. Реальне позбавлення волі строком від десяти до двадцяти п'яти років. Таке покарання, між іншим, відбув український поет Тарас Шевченко за карикатури на російську імператрицю та сатиричні вірші про неї ж. З доброї волі у війську служили лише офіцери. Пізніше обіцянка відпустити солдатів по домівках стала однією з виграшних для більшовиків, котрі захопили владу восени 1917 року.

За часів СРСР солдатчину не скасували, просто скоротили термін до трьох років (матросам – до чотирьох). Але у часи розвинутого радянського мілітаризму військо таки ставало для багатьох реальним порятунком від голодної смерті. Зокрема, мій дід, приписавши собі два роки, попросився в армію, бо це був єдиний спосіб для сільського хлопця врятуватися від голоду в 1933 році. Згодом, ближче до кінця 1960-х років, строк служби зменшили до двох років (матросам – до трьох), а в армію почали брати хлопців, котрі відсиділи тюремні терміни по "малолітству": кажуть, це вони породили сумнозвісну "дідівщину", перетворивши кожну казарму на колонію суворого режиму.

Навіть зменшення строку служби до одного року в Незалежній Україні всіх проблем не вирішило – армія лишилася не почесним обов'язком, а військовою повинністю, якої молоді люди уникали активно. Траплялися випадки, і то донедавна, коли хлопці призовного віку, не знайшовши грошей на хабара, не вступивши до вузу та не ставши батьками двох дітей, переховувалися від військкомату аж до настання непризовного віку, формально порушуючи закон.

З огляду на все це, переведення армії на контрактну основу, тобто, розкріпачення молодих українців, має декілька позитивних сторін.

По-перше, автоматично ліквідує причину для корупції у військкоматах та державних медичних установах. Батьки вже не засилатимуть "кому треба" серйозні суми в доларах США за можливість отримати довідку про непридатність своїх синів до строкової служби. Здавалося б, нині загальний стан здоров'я призовників лишає бажати кращого. Та парадокс у тому, що здоровими й придатними для служби найчастіше є юнаки з благополучних та забезпечених родин. Але раз призов обов'язковий, то служити комусь треба. Отже, у військкоматах заплющували очі на справжні, не намальовані діагнози призовників, чиї батьки не годні викупити синів із солдатчини. Тож або продавайте щось та знаходьте гроші, або за рік вам із армії повернуть інваліда, якщо не привезуть мертве тіло. Тепер же передумови для корупції у військових комісаріатах просто зникнуть.

Чи сподобається це офіцерам? І не лише працівникам військкоматів, узагалі – командному складу? Час покаже. Адже тепер не буде кому будувати їм дачі та котеджі чи працювати на їхніх фермах. Спробуй примусити контрактника місити цементний розчин…

Так само покаже час, чи потрібні будуть далі військові кафедри при вузах, котрі давали студентам право не служити після закінчення навчання. Ці кафедри поки що є тепленькими місцями для працевлаштування офіцерів, що бажають рахуватися держслужбовцями, при цьому лишаючись ніби в армії. Повірте, в такому статусі є певні переваги. То невже військових кафедр уже не буде, і це звільнить студентам години для отримання корисніших знань? Відповідей поки нема.

По-друге, матері матимуть на один страх менше. А страх перед тим, що дитину заберуть у солдати і там покалічать, має коріння товщиною щонайменше в два з половиною століття. Це матиме для діючої влади значно більший ефект, ніж "Вітіна (колишня Юліна) тисяча". До речі, Юлія Тимошенко в бутність свою прем'єром обіцяла скасування призову на строкову службу в 2015 році. Отже, політичні опоненти її в цій позиції вже переграють. І, поклавши руку на серце, це дійсно додає провладним силам і особисто президентові додаткових балів на найближче майбутнє.

Та є тут одна обставина, котра не може не насторожувати. Зі слів того ж міністра Лебедєва, можна зробити висновок, що призов скасовується не лише для покращення боєздатності української армії. Одна з цілей – забезпечити особовим складом, тобто, підготованими бійцями, міліцію та інші силові структури. Принаймні, урядовець, говорячи про контрактну армію, згадав молодь, яка планує свою кар'єру саме в цих структурах. І це - не поповнення лав правоохоронців професіоналами, котрі знають закони та готові ефективно розслідувати злочини. Це – поповнення в ряди міліцейського спецназу та службу державної охорони.

Тобто, з коментарів міністра оборони напрошується висновок: армія цілком може перетворитися на базу постачання спецназівців, здатних розганяти кийками мирні зібрання незгодних з режимом громадян і не здатних захистити їх від людей на кшталт "антифашистів" із Білої Церкви...