Где не ступала нога украинца: путешествие по неизвестной Австрии

Австрийская столица производит впечатление пышного, богатого и, если хотите, даже тяжелого города. Другое дело – живописные окраины, особенно те, что нанизаны на водную артерию – голубой Дунай. Такие городки Нижней Австрии, как Кремс, Тульн или Шпиц вряд ли входят в популярные организованные маршруты. Заезжают туристы разве что в Мельк, главная достопримечательность которого видна даже с автобана, соединяющего Вену и Зальцбург.

Хотя, на самом деле, эти городки не страдают от отсутствия туристов. А, возможно, и выигрывают от того, что редко нога наших соотечественников ступает на их землю. Чаще всего здесь можно встретить европейских путешественников на велосипедах, которые за день проезжают крохотные расстояния. В разговорах с ними понимаешь, что они не торопятся увидеть все и сразу, а наслаждаются малыми архитектурными формами с большой историей. Австрийская глубинка такая милая и благородная...

С песнью о Нибелунгах

Первый городок на пути из Вены – Тульн. Он маленький, уютный и тихий. На дорогах почти нет машин, а на улицах – людей. Тульн прозвали "городом цветов" из-за множества цветущих парков и живописных окрестностей, а в 2001-м наградили какой-то специальной золотой медалью и званием "Самый красивый город цветов в Европе".

Прямо на берегу Дуная – необычный фонтан, Nibelungen-Brunnen. Его установили сравнительно недавно в память о событиях, описанных в "Песне о Нибелунгах". Считается, что именно в этих местах "разрушитель Европы" – вождь гуннов Аттила встретился с одной из десяти своих жен – королевой Бургундии Кримхильдой, после чего они вместе отправились в Вену, где отпраздновали пышную свадьбу.

Еще одна достопримечательность Тульна – часовня "Трех мудрецов". В ней сочетаются элементы позднего романского стиля и ранней готики. Внимание привлекают декорированный портик и неплохо сохранившиеся фрески. Все это можно увидеть совершенно свободно – двери часовни в светлое время суток открыты.

В здании бывшей тюрьмы действует музей Эгона Шиле, который родился в Тульне в 1890 году. Там выставлена без малого сотня его произведений. После смерти Климта "грязный порнограф или чистый идеалист", как называли Шиле, претендовал на звание "крупнейшего художника Австрии". Но был арестован по обвинению в растлении несовершеннолетней и умер в возрасте 28 лет во время эпидемии испанки.

Соперник Вены

Говорят, именно Кремс тысячу лет назад был серьезным конкурентом нынешней столицы Австрии. Правда, сейчас об этом могут только слагать легенды – в Вене проживает более 1,7 миллиона человек, а в Кремсе на Дунае (именно так написано название города на географических картах) – всего 27 тысяч. Тем не менее, Кремс считается чуть ли ни самым старым городом в Австрии. Летописцы впервые упомянули о нем в 995 году. Правда, как о крепости. Городом он стал на несколько столетий позже – в ХІІ веке.





Как и любой город тех времен, Кремс был укреплен защитными сооружениями, от которых ныне почти ничего не осталось – только ворота Штайнер-Тор. Сегодня они – визитная карточка города.





В Кремсе мощеные улицы, белоснежные стены церквей и пастельные домов, извилистые улицы. Почти все они как бы надеты на главную улицу – Ландштрассе. Сейчас улица пешеходная. Можно идти по ней, заглядывая в улочки и дворы (некоторые почему-то сравнивают их с итальянскими), а после выйти к лестнице, ведущей к позднеготической Пиаристенкрихе.





Церковь построена на руинах более древнего храма. Она нависает над городом. На колокольне открыта смотровая площадка, с которой весь Кремс - как на ладони.

Но главное здесь - даже не архитектура, а покой, умиротворенная атмосфера, которые можно ощутить, блуждая по тихим улицам.

Кроме того, Кремс заслужил себе славу торговлей вином. Сразу за городом можно увидеть, как виноград растет на каменных террасах, выложенных вручную. А в винодельнях можно попробовать вина из местных сортов. Например, знающие люди говорят, что именно местный рислинг – лучший в мире. Но доминирует здесь не он, а "грюнер вельтлинер" (Gruner Veltliner). Во всей Австрии это самый распространенный сорт – 35% от всех виноградников приходятся именно на его долю. Созревает этот виноград осенью, вкус полируется во время бабьего лета.

Кроме винограда, местность известна сочными фруктами – абрикосы называют местным "золотом".

В развалинах истории

На холмах, между которыми течет Дунай, то и дело возникают замки, сохранившиеся и в развалинах, шпили церквей, небольшие деревни и городки – каждый из них мог бы стать декорациями к съемкам фильма по сказкам, скажем, Братьев Гримм.

В Кремсе начинается знаменитая Долина Вахау – она тянется вдоль Дуная до Мелька. Это одно из самых красивых мест в Австрии. Живописные пейзажи, которые писали десятки известных и не очень художников, внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

До середины XII века Вахау находилась во власти баронов Кюнрингов, которые владели несколькими замками (один из них - Дюрнштайн, где, по легенде, в 1193 году австрийский герцог Леопольд V заточил короля Англии Ричарда I Львиное Сердце, который возвращался из очередного крестового похода), и были известны как речные грабители. После смерти последнего представителя разбойного рода все замки были разрушены. Сегодня можно увидеть только руины.

Пример живописных развалин можно наблюдать по дороге из Кремса в Шпиц. На горе, посреди все тех же виноградников, виднеются развалины Хинтерхауса.

Узкие грунтовые дорожки ведут на холм Таузендаймерберг, что в переводе на русский означает "холм тысячи ведер". Здесь в середине века вино производили именно тысячами ведер. У каменных стен - провинциальная Австрия как на ладони.





В Украине трудно представить, что где-то на окраине селения у подножья какого-то холма есть развалины, в которых никто не мусорит, не справляет нужду, а поднимается наверх, чтобы прогуляться между россыпями камней и посмотреть в бинокль (он рабочий!!!) на другой берег Дуная и проходящие мимо корабли.





Мельком о Мельке

У так называемых западных ворот долины Вахау – Мельк. Он - в 60 километрах от Вены. А на горе, над городом – бенедиктинский монастырь. Огромное барокковое здание видно издалека. Подъехав ближе, понимаешь, что монастырь огромен. Множество колоннад, барельефов, широкая дорога, выложенная брусчаткой, по которой как будто бесшумно ступают средневековые монахи. На фоне умеренного австрийского пейзажа роскошь Мелька кажется несколько навязчивой.

В середине ХI века Леопольд II пригласил бенедиктинцев в город. Даровал им земли и замок. Монахи хорошо постарались и превратили его в укрепленный монастырь. Впоследствии он горел, много раз перестраивался и только три столетия назад приобрел современный вид – не скромной обители, а пышного дворца. Внешний вид сакрального комплекса мог соперничать с мирскими зданиями.

Во внутренний дворик (он очень скромный по сравнению со всем комплексом аббатства) можно попасть бесплатно. Далее – вход только по билету, стоимость которого без льгот – 9,5 евро. Но даже платный вход не должен останавливать – самое интересное внутри. Пышная лепнина. Множество статуй. Роспись. Это надо увидеть, чтобы потом было с чем сравнивать.

Центр монастыря – церковь святых Петра и Павла. Внутри пространство тонет в золоте и красочных росписях.

Особо Мельк гордится своей библиотекой. В ней 100 тысяч томов, из которых около двух тысяч - рукописи. Фотографировать в этом зале даже без вспышки запрещено. Но "контрабандных" фото гуляют по интернету сотни. Наше – одно из них.





В красочно иллюстрированных туристических альбомах аббатство можно узнать и вот по этой винтовой лестнице, внизу которой установлено зеркало, делающее "колодец" бесконечным. Лестница ведет из библиотеки в церковь. Есть в монастыре и два ценных распятья. Одно – романское, деревянное – примерно 1200 года. Другое – ХIV века, с частицей креста Господня и драгоценными украшениями. К ним едут уже не туристы, а паломники.





На обратном пути в Вену (а мы поехали по тому же самому автобану) замечаешь, что с большой дороги деталей не увидеть. Чтобы понять страну (а Австрия, согласитесь, не так привлекательна для нас как, скажем, Италия или Франция), нужно сворачивать с дороги в леса, поля и деревни. Там можно купить раскрашенную тыковку или бутылочку свежего молока.

Причем у лотков с продуктами не обязательно ждать продавца – надо просто опустить в коробочку указанную сумму и взять товар. Вы честны – и вам верят…

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