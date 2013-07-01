Почему День Конституции – не праздник

Украинцы как-то не очень жалуют праздники, относящиеся к разряду государственных. Например, День Независимости у нас менее популярен, чем Новый год, значимые религиозные даты или, скажем, 8 марта. Что уж там говорить о Дне Конституции. Казалось бы, ну и что тут такого? Но есть моменты, которые заставляют обеспокоиться.

Конституция, вообще-то, штука очень важная. Это не только документ, который определяет действие всех законов в Украине и должен существенно влиять на нашу жизнь, это еще и один из важнейших символов государства. Кроме всего прочего, Основной Закон должен давать каждому гражданину определенные гарантии (то самое пресловутое равенство перед законом, а значит, хотя бы минимальное, но равенство возможностей) и, что не менее важно, чувство защищенности, ощущение того, что о тебе, хотя бы минимально, заботится твое государство. Соответственно, и дата, установленная в честь этого документа – праздник. Но лишь в теории, с которой сильно расходятся украинские реалии.

День Конституции в современной Украине, сколько бы нас ни поздравляли с билбородов или по телевизору, праздником быть просто не может. И дело даже не в том, что, по последним опросам, Основной Закон прочитали всего лишь 13% наших сограждан. Хотя это тоже важно, украинцы просто не знают, какие права им гарантирует и какие обязанности вменяет Конституция. Вот только для такого отношения, к сожалению, есть множество причин. Перечислю лишь некоторые из них.

Во-первых, Конституция в Украине не является тем, чем должна быть. То есть, ключевым сводом законов, которые определяют все правовое поле и, самое главное, должны соблюдаться неукоснительно. Вместо того, чтобы быть неким общим и обязательным для всех правилом, она превратилась в нечто обратное - инструмент для достижения частных целей. И от этого потеряла уважение со стороны граждан.

Ведь как может вызывать уважение документ, который нарушается, независимо от того, кто находится при власти в Украине? Как можно уважать Основной Закон, если суд, призванный следить за его соблюдением, принял в своей истории уже столько сомнительных решений, что вполне может называться скандальным? Наконец, как можно уважать документ, который только и делают, что используют для решения частных проблем, не имеющим отношения ни к каким государственным интересам? Нужно – поменял форму правления в стране. Стало мало власти – вернул старую. Захотел – разогнал Раду. И так далее, и тому подобное. Это не Основной Закон, а ерунда какая-то получается…

Во-вторых, текст Конституции слишком уж категорически расходится с украинской реальностью. Например, нигде в Основном Законе не написано, что взятка является важным, действенным и часто необходимым способом решения разнообразных вопросов. Нигде нет и, скажем, термина "кумовство", не написано, что настоящий хозяин жизни в нашем государстве – чиновник. Вообще, любой нормальный украинец может сравнить реалии своей жизни и то, что написано в этой, извините, странной книжице, чтобы окончательно потерять к ней уважение.

В-третьих, особо серьезную угрозу доверию к Конституции представляют, как ни странно это прозвучит, наши многочисленные права, в ней прописанные. Об украинцах, по тексту Основного Закона, так заботятся, что дальше просто некуда. Вот только это является главным проявлением лицемерия современного украинского государства. Много вы найдете людей, у которых есть настоящий доступ к бесплатной, и при этом качественной, медицине, многие ли украинцы (если взять процент от общей массы населения) пользуются своим неотъемлемым правом на отдых? Давно у нас были выборы без скандалов и нарушений? Проблема в том, что перечислять можно чуть ли не каждое из наших прав, почти везде получатся, как минимум, оговорки. И в этом свете особенно хорошо видно, почему День Конституции праздником быть не может. Отмечать нечего…

Кто-то скажет, ну и пусть, невелика потеря, живем как-то, и жить будем дальше. Кто-то, вообще, призовет не говорить о Конституции. При всем этом часто забывается один момент. Конституция, хорошая или плохая, и независимо от того, как ее выполняют, все равно, остается символом государства. И если она не выполняется, значит и с украинской государственностью нелады. Ну а неуважение граждан к Основному Закону – это очень тревожный сигнал. Ведь в итоге может получиться так, что и День Независимости мы праздником считать перестанем, и Украину начнем воспринимать лишь как место своего проживания, не более того.

Самое обидное, что само государство нас подталкивает к такому к себе отношению. Так может быть, стоит задуматься не о новой Конституции и не о том, что б себе в ней выгадать, а, для начала, начать выполнять действующий Основной Закон? А, украинская власть?