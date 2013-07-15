Как победить беспредел по-украински

Родион Комаров
Бывший главный редактор сайта "Главред"
15 июля 2013, 17:01

В Украине есть одна главная причина милицейского, экономического политического и других видов беспредела.

Последние события, связанные с милицейским беспределом, и докатившиеся от провинциальной Врадиевки до Киева, раскрыли одну из главных проблем современной Украины. И показали причину, по которой наше общество не может преодолеть свои трудности, будь то ситуация с правоохранительными органами или не самый высокий уровень жизни граждан.

Сегодня можно утверждать с полной уверенностью, что есть одна главная причина правоохранительного, экономического политического и всех других видов беспредела, которые встречаются в наших реалиях. Она заключается в отсутствии умения, а, может быть, и желания, мыслить на перспективу, планировать и рассчитывать будущее, оценивать, как могут "выстрелить" те или иные негативные явления. То же отсутствие элементарного планирования, особенно там, где дело касается проблем, не дает возможности их эффективно решить. Приведу несколько примеров.

Прежде всего, конечно, стоит поговорить о врадиевском преступлении, после которого просто полезла наверх волна фактов о злоупотреблениях в милиции. Есть сразу несколько вопросов. Во-первых, разве высокие милицейские начальники не знали, что творится в подконтрольном им ведомстве? Неужели нужно было настолько громкое и ужасное событие, чтобы открыть глаза на сотни других, часто не таких масштабных, но от того не менее отвратительных? Нет, были, конечно, какие-то эпизодические увольнения и даже приговоры, например, за пытки в милиции, но для преодоления негативной тенденции этого ой как мало! Наверное, чтобы предотвратить такие преступления, хотя бы большую их часть, необходимо было реагировать на все заявления о нарушении прав украинцев правоохранителями. А, может быть, нужно было проводить проверки в провинции, где сотрудники милиции слишком часто чувствуют свою безнаказанность и становятся местными "царьками"? Я не специалист, и, возможно, даю плохие советы, но что-то делать однозначно нужно было. А готов кто-то дать отчет о реальных результатах или, хотя бы, действиях?

Во-вторых, показательна реакция руководства МВД, да и власти в целом, на сложившуюся ситуацию. Если за врадиевское преступление, хотя бы кто-то понес наказание (правда, что дало увольнение милицейских начальников женщине, ставшей жертвой изнасилования, сказать сложно), то в ситуации в Киеве, которая вылилась в штурм Святошинского РОВД, снова начинаются разговоры о провокаторах, запланированных беспорядках и прочем. Говорят что угодно, хотя уже после Врадиевки единственным вариантом было выйти и сказать: "Да, ситуация в милиции у нас ужасная". И рассказать о мерах, принимаемых для того, чтобы ее улучшить. Или объявить об отставке, если таких мер нет. А у нас дальше ищутся отговорки, и только лишь они.

Но ситуация с милицией – всего лишь одно из многих свидетельств украинской непредусмотрительности. Вспомните кризис 2008 года. Сколько народ успокаивали, говорили, что все будет хорошо и так далее. А потом бах – и доллар полетел вверх, начались массовые увольнения и прочие прелести кризисного времени, все, думаю, их помнят. И оказались мы к этому совсем неподготовленными. Потому, кстати, сейчас, когда я слышу об успехах украинской экономики, иногда становится страшновато. А вдруг снова чего-то не предусмотрели там, наверху?

В целом же, из двух примеров очень неплохо видно к каким не побоюсь громкого слова, катастрофическим последствиям приводит нежелание или неумение видеть перспективу и оценивать последствия той или иной ситуации или решения. Кстати, из того же разряда нынешние массовые протесты против милицейского беспредела, их результаты, как и результаты всякого стихийного выступления, тоже ведь очень сложно предсказать. Вот только получается, что сегодня подобные протесты становятся, чуть ли, не единственным способом противостоять тому самому беспределу.

И в связи с этим у меня есть только одна надежда. Может быть, власть в свете последних событий таки прислушается к народу и начнет, хотя бы, пытаться предупреждать негативные явления в обществе? Должно же быть элементарное чувство самосохранения, ведь с людьми, которые пошли на штурм милицейского участка, шутки плохи. И принцип "Пока гром не грянет – мужик не перекрестится" здесь может привести к ой каким непредсказуемым последствиям…

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Украина милиция кризис колонка авторская колонка беспредел Врадиевка Родион Комаров
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