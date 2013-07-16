Дорога из Пугачева: что может спасти Россию

Виталий Портников

Публицист, журналист

16 июля 2013, 15:00

Выхода из круга страха, ненависти и неверия пока что просто нет...

О пугачевском бунте только в первые дни писали на первых страницах газет и рассказывали в телевизионных новостях. Происходящее в небольшом городке, связанном с двумя мифологемами русской и советской истории – Пугачевым и Чапаевым – настолько обыденно для современной России, что, кажется, и новостью не является.

Был ли конфликт в Пугачеве по-настоящему этническим или религиозным? Конечно же, не был. Это была драка между представителями примерно одной и той же социальной среды, один – чеченец, другой – наполовину татарин, наполовину русский, то есть, по идее, тоже мог бы быть мусульманином. Был ли это конфликт из-за девушки, или просто пьяная драка, или поножовщина – другой вопрос, но население Пугачева видит в этом, прежде всего, атаку ненавистных кавказцев, которые и живут не так, и все вокруг скупили, и режут русских парней. И так бывает всегда, когда происходит столкновение не русского с русским, а русского с кавказцем.

Я совершенно не собираюсь сейчас обсуждать национальные качества русских или представителей кавказских республик России, говорить о различиях в традициях или темпераменте, потому что, на самом деле, все это не имеет никакого отношения к реальности. Реальность – поразительное сходство с антисемитизмом времен заката Российской империи. Тогда тоже, прежде всего, искали повод – или ждали его. Или не ждали, а просто устраивали погром. И власть оказывалась в том же непростом положении, что и сейчас. С одной стороны, она вынуждена была поддерживать законность и не допускать самосуда, с другой стороны – опиралась на маргинализированные, забитые, готовые к погрому слои населения, потому что поддержку передовой части общества давно утратила и относилась к этой передовой части примерно так же, как и к евреям. Не случайно для черносотенцев того времени слова "еврей" и "интеллигент" были синонимами, а поиск еврейских корней у самых что ни на есть русских революционеров или либералов – хорошими манерами.

Но отличие в том, что евреи были просто гонимым меньшинством империи, а кавказцы – жители субъектов федерации, которые, в отличие от евреев, пользуются теми же гражданскими правами, что и все остальные их соотечественники. Более того, евреи в Российской империи за эти права боролись. А чеченцы в Российской Федерации от этих прав отказывались, пытаясь провозгласить независимость своей республики. И эти права были им навязаны в ходе двух кровопролитных войн за восстановление территориальной целостности России. И, когда войны отгремели, оказалось, что РФ их проиграла, заложив под свою государственность мину замедленного действия.

Проблема Чечни распространилась на весь Северный Кавказ, на всю Россию. Фактически произошло разделение граждан на несколько сортов. В своих республиках кавказской молодежи делать нечего, но за их пределами они - непрошенные гости своей же страны, от которых буквально ожидают преступлений. И когда дожидаются – требуют выгнать всех, без разбора, и тех, кто давно приехал, и тех, кто появился только что.

Поразительно, что даже российские СМИ употребляют по отношению к проживающим в Пугачеве чеченцам термин "диаспора" - так, будто они и в самом деле приехали в этот город из какой-то другой  страны, а не живут в Пугачеве у себя дома – точно так же, как они у себя дома в Саратове, Казани, Москве, словом – везде в России. При этом – я бы тоже не забывал столь немаловажного обстоятельства – русские на Северном Кавказе тоже у себя дома, только их там в национальных республиках все меньше и меньше, а скоро и вовсе не будет. И это – оборотная сторона переселенческой медали.

На практике это означает, что национальный мир в России поддерживается на самом Кавказе только дотациями из Москвы, а во всех остальных регионах, так и вовсе держится на честном слове, обрушаясь при первом же трагическом случае. И рецептов излечения просто не существует. Можно было бы, конечно, сетовать, что в свое время не нашлось политической воли для отделения от Кавказа – но что сейчас об этом говорить, когда шовинистические настроения сопутствуют ура-патриотическим?

К тому же, теперь, когда за несколько десятилетий образовались многочисленные кавказские общины по всей России, никакое отделение собственно республик серьезного облегчения не принесет, напротив – вызовет новый отток населения с Кавказа и даст старт новому маховику ксенофобских настроений, на этот раз против народов Поволжья, с которыми восторжествовавший шовинизм – политический и бытовой – окажется один на один.

Нет, спасти Россию можно только современностью, только вытягиванием ее из того сомнамбулического сна, в который погрузилась основная часть этой страны в путинскую эпоху. Но современность – то, что не даст этой власти сохраниться. Поэтому она, в принципе, заинтересована, чтобы жители Пугачева шли стенкой на кавказцев и ничего не менялось бы. Но, с другой стороны, страшится, что нарастающий вал таких вот Пугачевых обратится в социальный протест. И выхода из этого круга страха, ненависти и неверия пока что просто нет.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Россия Виталий Портников колонка бунт авторская колонка Пугачев кавказцы нацональный вопрос
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
13:56
"Шикарные сисяо". Астафьева восхитила фанатов откровенным фото в купальнике
13:44
Военнослужащий ВСУ расстрелял сослуживца из автомата в лицо под Донецком
13:30
Потроллил россиянина. В Сети "залайкали" пост об украинском шахматисте-патриоте
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять