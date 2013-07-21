Варшавские выходные: забыть о советских мифах

Об этом городе писать сложно. Кажется, многие бывали в Варшаве, и у каждого остались свои впечатления, воспоминания. Мои наслаивались. Я видела город праздный и даже бесшабашный – в дни матчей Евро-2012. Я видела его в трауре – сразу после авиакатастрофы, в которой погибли президент Лех Качинський и представители польской элиты. И много раз я видела город будничный, тот, в котором можно угадать его настоящее лицо.

Все время Варшава разная, но всегда живая, не похожая на столицы других восточноевропейских стран. Это город, пусть и не очень молодой, но молодежный, ведь каждый шестой житель польской столицы – студент. И если днем в будни молодежь учится, то вечером и в выходные – активно отдыхает. Тогда улицы и дворы Варшавы не замолкают до самого утра.

Но особенно интересно приезжать в относительно знакомый город с человеком, который никогда до этого в нем не был, но может сравнить, например, с другими европейскими столицами. Занятно наблюдать, как рушатся стереотипы и не оправдываются ожидания.

Три дня в Варшаве. "Что же мы будем делать в этом городе столько времени?" – спрашивает моя подруга. Отвечаю: "Поселимся в центре, за музыкальной академией Шопена, будем гулять – до старого города рукой подать, может, отправимся за пределы Варшавы…" Подруга не унимается: "Что же смотреть? "Памятники" советской эпохи? Город был полностью разрушен!" И начинает вспоминать средневековый Краков.

Действительно, Варшава, в отличие от Кракова, была разрушена во время Второй мировой войны. Ну и что?.. Гданьск, к примеру, тоже лежал в руинах, но это ему сегодня нисколько не мешает. У города бурная жизнь, хотя дома, костелы, театры были отстроены и даже специально состарены. И Варшава сегодня другая! Город дышит, он не утопает в нафталине. В исторический центр приходят туристы, а в выходные – местные молодожены. И те, и другие, чтобы сфотографироваться на фоне красивых декораций…

750 километров от Киева и каких-то 250 от границы с Украиной, но такое ощущение, что окунаешься в другой мир – без предубеждений и ограничений. Ты еще не в сердце Европы, но уже и не где-то на ее задворках. В какие-то моменты думаешь, как поляки нам близки и понятны. В момент, когда мы не можем найти вход в свой отель, останавливается парень, спрашивает, чем он может помочь, берется звонить хозяйке апартаментов, провожает до дверей, ожидает, когда она спустится, а потом просто говорит: "Хорошего дня! Я нес письма на почту". После таких случаев в Киеве невольно начинаешь вмешиваться в разговоры приезжих, потерявшихся на столичных улицах, и переводить старушек через дорогу…

… Итак, Краковское предместье – прогулочный проспект Варшавы. Вместе с улицей Нови Свят и Уяздовскими аллеями они образуют историческую дорогу – Королевский тракт. Он ведет в старый город. Вдоль древнего тракта - современные банки, цветочные магазины, рестораны. На летних террасах – множество отдыхающих. Большинство пьют кофе или пиво. Из итальянских ресторанчиков несутся по улице дурманящие чесночные ароматы, а из чайной вдруг слегка запахнет жасмином – заваренную "хербату" вынесли к столику на свежем воздухе.

Подходим к памятнику Копернику. Почти напротив– костел Святого Креста. Если верить надписи на его внутренней стене, здесь – урна с сердцем композитора Фредерика Шопена.

Музыкой пронизана Варшава. А особенно после 2010 года, когда вся Польша отмечала 200-летний юбилей великого композитора. В память об этом событии в городе сохранили музыкальные скамейки. Всего их пятнадцать. Правда, в холодное время на них не очень посидишь – лавки из лучшего шведского гранита. Но в любое время года можно послушать удивительную музыку. Даже стоя рядом. Это будут, возможно, лучшие тридцать секунд Шопена. Для этого надо лишь нажать на сенсорную кнопочку. Кроме того, на каждой из лавок есть описания на польском и английском, почему данная лавочка установлена именно в этом месте.

Одна из них – прямо напротив "сердечного" костела Святого Креста, другая – возле дома, где Шопен жил и преподавал, третья – у дома его сестры, которая после смерти композитора сохраняла его вещи… Все скамейки объединены в единый туристический маршрут.

Движемся дальше. Отель "Бристоль". Варшавский университет. Президентский дворец. Замковая площадь. На ней Королевский дворец. За ним видно – на том берегу Вислы, бело-красный стадион Народовый, принимавший матч-открытие Евро-2012.

Уютная, хотя и довольно большая, площадь в день нашего визита была наводнена велосипедистами. Те оккупировали чуть не все Краковское предместье и устроили оглушающую дискотеку со световыми эффектами. Под присмотром полиции.

Надо сказать, что за три дня нашего пребывания в Варшаве мы видели еще один флешмоб – на торговой улице. На нее вышла целая толпа всякой "нечисти". Они кричали, ревели, нападали на прохожих. За толпой вампиров и зомби шли в привычном своем виде родители некоторых из "уличных актеров" – они несли школьные сумки своих дочерей и сыновей…

Но вернемся к дороге королей. Она проходит у подножья королевского дворца. Тот был построен в начале XVII века королем польским и великим князем литовским Сигизмундом. После страдал от нашествия шведов и Северной войны, перестраивался и достраивался. Перед началом Второй мировой дворец был большим, в нем смешались постройки разных эпох. На то время он был тщательно отреставрирован. Нацисты не пожелали сохранить уникальное здание – заминировали и разрушили по плану. До середины 1970-х годов место над Вислой пустовало – Сейм думал, а не построить ли вместо королевского дворца современные правительственные здания?.. После было окончательно решено восстановить королевский дворец по сохранившимся фрагментам, рисункам и фотографиям.

Сегодня осмотреть "объект" можно: в будние дни платно, в выходные – взять бесплатный билет в кассе. Вот только число воскресных пропусков ограничено. На восстановленных стенах привычные декорации – картины, гобелены, статуи, рыцарские доспехи… Среди всего прочего - работы Рембрандта и Матейко.

Восстановлены были и целые квартальчики с барокковыми фасадами. Поляки поработали так хорошо, что в 1980-м году комитет всемирного наследия ЮНЕСКО внес Старый город Варшавы в список Всемирного наследия, наравне с сохранившимися объектами.

В сердце старого города – Площадь Рынок. На ней в самый первый визит в Варшаву постигло меня разочарование. С самого детства я знала, как выглядит варшавская русалка – друг отца, который жил в столице Польши, как-то прислал нам открытку с ее изображением. Я все время думала, что это такая себе большая тетка со щитом и мечом. Поэтому, когда впервые пришла на Рыночную площадь в летний теплый вечер и стала искать ее, нашла не сразу. Так надежно русалка была спрятана за трехметровыми зонтами. И она была такая маленькая… Не поверила собственным глазам. Оказалось, что на рыночной площади стоит самая старая варшавская сирена (ее оригинал – в музее), вторая – на набережной Вислы.

Тут, в центре Старого города, можно присоединиться к бесплатной экскурсии. Молодые гиды расскажут историю о той самой русалке Саве, которая пообещала защищать город после того как ее из плена спас рыбак Варса. От их имен, говорят, и происходит название "Варшава". Образ русалки со щитом стал символом города.

Можно и не пользоваться услугами экскурсоводов… А просто прогуляться, рассматривая цветочные горшочки на окнах, уникальные дверные ручки, фонари всевозможных форм, вывески ресторанов, витрины с традиционной польской бело-синей керамикой.

С легкостью отыщем и дом, где родилась будущая лауреатка Нобелевской премии Мария Склодовская, которая назвала один из открытых ею элементов в честь родины – "полоний". Дом находится на улице Фрета. На нем – настенная роспись, напоминающая, что она изобрела не только полоний, но и радий.

После неспешной прогулки можно и пообедать. Мы зашли, как потом оказалось, в еврейский дом "Под Самсоном". В этом доме несколько лет жил "отец" Щелкунчика Гофман. Заказали блюда польской кухни, а когда решили помыть руки перед едой, у входа в клозет встретила нас тетя с рулоном туалетной бумаги в руке. Она попросила за вход один злотый. Такой вот ресторан…

А уж после обеда можно познакомиться с другой Варшавой – из бетона и стекла. Ориентир – дворец науки и культуры. С этого здания со шпилем начинается новый град. Высота здания – 230 метров. Такой себе урезанный вариант гостиницы "Москва" – подарок Советского Союза дружественному польскому народу. Говорят, строили его более трех тысяч советских рабочих, которых на время строительства поселили в специально построенном для них районе, где были не только дома, но еще и бассейн, и кинотеатр.

В начале 1990-х была мысль снести здание. Но после решили построить рядом несколько высоток, дабы образец полета фантазии советских руководителей не доминировал над столицей демократического государства. Так появились Варшавский торговый центр (208 метров), небоскреб Rondo 1 (192 метра), отель Интерконтиненталь Варшава (164 метра). Последний строился под протесты местных жителей, ведь, по их мнению, здание закрывало солнечный свет. Поэтому после переговоров проект был изменен – верхнюю часть здания поставили на колонну, освободив пространство для лучей солнца.

Но, чтобы добраться до новой части города, нужно преодолеть препятствие в виде огромной стройки последних годов - новой ветки метро. Ее строили и во время Евро-2012, что несколько затрудняло передвижение. Хозяйка апартаментов, в которых мы остановились, маленькая, щупленькая женщина лет тридцати пяти, говорит, что это метро уже порядком надоело и местным жителям. Шум, пыль и неудобства. Да еще и время от времени случаются серьезные аварии, в результате которых то пропадает электроэнергия, то десятки людей приходится отселять.

Подруга, которой я не хотела показывать Варшаву, но предложила посмотреть город вместе, к концу нашего пребывания не уставала восхищаться. И ее главные аргументы были не в пользу исторической ценности города, ей понравилась варшавская атмосфера – жизнь с улыбкой….





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