Наша полицейская Украина

Родион Комаров
Бывший главный редактор сайта "Главред"
22 июля 2013, 14:26

Украина верным путем идет к тому, чтобы стать полицейским государством...

Ситуация в Украине с каждым днем становится все более абсурдной. События во Врадиевке, которые, казалось, должны были побудить, хотя бы, к началу борьбы с тем, что творится в правоохранительных органах, приводят к обратным результатам. А верхом абсурда по-украински стал разгон акции против милицейского произвола на Майдане милицейским же спецназом (только вслушайтесь, как звучит!). Еще и с комментариями высокопоставленных начальников, что все было правильно и законно…

Как ни крутите, а Украина верным путем идет к тому, чтобы стать полицейским государством. Наверное, пока не стоит говорить, что мы окончательно превратились в таковое, но сама подобная возможность уже пугает. Особенно плохо то, что процесс такого превращения сопровождается вещами настолько абсурдными, что перестаешь верить в существование здравого смысла в жизни Украины в принципе. И не только потому, что наш среднестатистический милиционер, если его использовать для "решения" разных вопросов, в том числе политических, может окончательно убедиться в своей безнаказанности со всеми вытекающими последствиями. Слишком частые разгоны акций на улицах, да еще и "освященные" именем закона могут привести к тому, что этот самый закон потеряет всяческое значение.

Возьмем, к примеру, разгон той же акции на Майдане на прошлой неделе. Мое личное мнение -  не было ни одной причины, чтобы свозить в центр Киева "Беркут" и уж, тем более, устраивать то, что в итоге получилось. Скажите, кому мешали активисты, собравшиеся на Майдане? "Йолку", вроде как, ставить еще рановато, каких-либо массовых акций или гуляний в ближайшие дни, кажется, не намечалось. Конечно, будет годовщина Крещения Руси, но сносить палатки и топтаться по людям, чтобы не помешать этому празднику, как-то не по-христиански, вам не кажется? И это, кстати, еще одни показатель абсурдности ситуации в Украине, когда под красивыми лозунгами делаются самые неприглядные вещи.

Вообще же, тотальное недоверие к милиции, помноженное на слишком уж частое ее использование при разгонах самых разнообразных акций, могут дать самый неожиданный эффект. Особенно если учесть один важный момент. За последние годы практически после каждого громкого разгона, будь то языковой майдан, постизбирательные протесты в Первомайске или недавний митинг в Киеве, милицейские начальники уверенно говорят, что все было по закону. С одной стороны, они правы. Практически всегда для действий с применением силы есть основания, записанные в украинском законодательстве. С другой же стороны, именно постоянное использования слова "закон" фактически лишает смысла те вещи, которые оно обозначает.

Ведь закон в любом обществе, которое считает себя, хотя бы, минимально нормальным и здоровым, должен быть вещью, как минимум, безусловной. Именно он регламентирует жизнь этого общества, должен защищать наши права, вменять нам определенные обязанности и ответственность. А еще, хотя бы в идеале, должен быть один для всех и вызывать уважение. Общество, в котором закон не уважают, просто не может жить нормально, в нем обязательно будут не только чиновники-воры, но и народные массы, готовые решать свои проблемы в обход того, что написано в Конституции. Но в Украине такое уважение постепенно становится вещью очень труднодостижимой.

И одна из основных причин – именно то, что слишком уж часто само слово "закон" связывается с не самой красивой картинкой – милиционером-спецназовцем, который дубинкой разгоняет очередной протест. Слишком часто применение термина "право" к деятельности милиционеров вызывает, в лучшем случае, ироничную ухмылку. Наконец, слишком часто не самые приглядные дела прикрываются теми же самыми разговорами о законности, даже со ссылками на конкретные статьи Конституции или каких-либо кодексов.

Из всего этого, к сожалению, следует очень печальный вывод. Закон, вещь, необходимая каждому обществу, в Украине, во многом благодаря милиции, является всем, чем угодно, только не ценностью, на которую стоит оглядываться в своих поступках. Обратите внимание, набирающая популярность реакция на действия милиции, штурмы разных РОВД и участков, тоже ведь является нарушением законодательства. И достаточно серьезным! Вот только, для примера, мы на "Главреде" проводили опрос читателей о том, как они относятся к участившимся штурмам милицейских участков. И два самых популярных варианта ответа, намного опередившие все остальные, звучат следующим образом: "Все правильно, беспределу в милиции только так и можно противостоять" и "Штурм - это плохо, но иначе милицейский беспредел не победить". Это, конечно, не социсследование, но тенденция, согласитесь, отражена четко. А еще не стоит забывать о другой немаловажной вещи. Протесты, какими бы они ни были, милицейскими разгонами, не остановишь. А вот вывести их за законные рамки можно очень легко и быстро.

Эта статья вовсе не является попыткой поругать милицию. Ее даже, где-то, жалко, ведь правоохранителей в нашей стране используют направо и налево, часто там, где это совсем не нужно (правда, вспоминаешь Врадиевку или крики людей, которых разгоняли на Майдане, и чувство жалости само собой улетучивается). Но главная проблема – в другом. Закон как ценность нужен не только широким массам украинцев, Он необходим всем, вплоть до самых высоких руководителей государства. Это ведь он освящает их пребывание на постах и. соответственно власть. Именно закон дает доступ к разнообразным ресурсам нашей Родины, в том числе, финансовым. Потому хочу обратиться ко всем, ответственным за действия "Беркута" и других милиционеров.

Пожалуйста, прекратите строить в Украине полицейское государство. Стать на этот путь и уйти под защиту милицейских дубинок, на первый взгляд, очень легко, даже заманчиво. Вот только сойти с такой дороги бывает ой как сложно. А ведь никто не вечен и, самое главное, не застрахован от того, что полицейская система ударит и по нему. Даже творцы этой системы, история много примеров знает…

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
милиция колонка авторская колонка Врадиевка Родион Комаров полицейское государство разгон митинга
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
13:56
"Шикарные сисяо". Астафьева восхитила фанатов откровенным фото в купальнике
13:44
Военнослужащий ВСУ расстрелял сослуживца из автомата в лицо под Донецком
13:30
Потроллил россиянина. В Сети "залайкали" пост об украинском шахматисте-патриоте
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять