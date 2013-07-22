Наша полицейская Украина

Ситуация в Украине с каждым днем становится все более абсурдной. События во Врадиевке, которые, казалось, должны были побудить, хотя бы, к началу борьбы с тем, что творится в правоохранительных органах, приводят к обратным результатам. А верхом абсурда по-украински стал разгон акции против милицейского произвола на Майдане милицейским же спецназом (только вслушайтесь, как звучит!). Еще и с комментариями высокопоставленных начальников, что все было правильно и законно…

Как ни крутите, а Украина верным путем идет к тому, чтобы стать полицейским государством. Наверное, пока не стоит говорить, что мы окончательно превратились в таковое, но сама подобная возможность уже пугает. Особенно плохо то, что процесс такого превращения сопровождается вещами настолько абсурдными, что перестаешь верить в существование здравого смысла в жизни Украины в принципе. И не только потому, что наш среднестатистический милиционер, если его использовать для "решения" разных вопросов, в том числе политических, может окончательно убедиться в своей безнаказанности со всеми вытекающими последствиями. Слишком частые разгоны акций на улицах, да еще и "освященные" именем закона могут привести к тому, что этот самый закон потеряет всяческое значение.

Возьмем, к примеру, разгон той же акции на Майдане на прошлой неделе. Мое личное мнение - не было ни одной причины, чтобы свозить в центр Киева "Беркут" и уж, тем более, устраивать то, что в итоге получилось. Скажите, кому мешали активисты, собравшиеся на Майдане? "Йолку", вроде как, ставить еще рановато, каких-либо массовых акций или гуляний в ближайшие дни, кажется, не намечалось. Конечно, будет годовщина Крещения Руси, но сносить палатки и топтаться по людям, чтобы не помешать этому празднику, как-то не по-христиански, вам не кажется? И это, кстати, еще одни показатель абсурдности ситуации в Украине, когда под красивыми лозунгами делаются самые неприглядные вещи.

Вообще же, тотальное недоверие к милиции, помноженное на слишком уж частое ее использование при разгонах самых разнообразных акций, могут дать самый неожиданный эффект. Особенно если учесть один важный момент. За последние годы практически после каждого громкого разгона, будь то языковой майдан, постизбирательные протесты в Первомайске или недавний митинг в Киеве, милицейские начальники уверенно говорят, что все было по закону. С одной стороны, они правы. Практически всегда для действий с применением силы есть основания, записанные в украинском законодательстве. С другой же стороны, именно постоянное использования слова "закон" фактически лишает смысла те вещи, которые оно обозначает.

Ведь закон в любом обществе, которое считает себя, хотя бы, минимально нормальным и здоровым, должен быть вещью, как минимум, безусловной. Именно он регламентирует жизнь этого общества, должен защищать наши права, вменять нам определенные обязанности и ответственность. А еще, хотя бы в идеале, должен быть один для всех и вызывать уважение. Общество, в котором закон не уважают, просто не может жить нормально, в нем обязательно будут не только чиновники-воры, но и народные массы, готовые решать свои проблемы в обход того, что написано в Конституции. Но в Украине такое уважение постепенно становится вещью очень труднодостижимой.

И одна из основных причин – именно то, что слишком уж часто само слово "закон" связывается с не самой красивой картинкой – милиционером-спецназовцем, который дубинкой разгоняет очередной протест. Слишком часто применение термина "право" к деятельности милиционеров вызывает, в лучшем случае, ироничную ухмылку. Наконец, слишком часто не самые приглядные дела прикрываются теми же самыми разговорами о законности, даже со ссылками на конкретные статьи Конституции или каких-либо кодексов.

Из всего этого, к сожалению, следует очень печальный вывод. Закон, вещь, необходимая каждому обществу, в Украине, во многом благодаря милиции, является всем, чем угодно, только не ценностью, на которую стоит оглядываться в своих поступках. Обратите внимание, набирающая популярность реакция на действия милиции, штурмы разных РОВД и участков, тоже ведь является нарушением законодательства. И достаточно серьезным! Вот только, для примера, мы на "Главреде" проводили опрос читателей о том, как они относятся к участившимся штурмам милицейских участков. И два самых популярных варианта ответа, намного опередившие все остальные, звучат следующим образом: "Все правильно, беспределу в милиции только так и можно противостоять" и "Штурм - это плохо, но иначе милицейский беспредел не победить". Это, конечно, не социсследование, но тенденция, согласитесь, отражена четко. А еще не стоит забывать о другой немаловажной вещи. Протесты, какими бы они ни были, милицейскими разгонами, не остановишь. А вот вывести их за законные рамки можно очень легко и быстро.

Эта статья вовсе не является попыткой поругать милицию. Ее даже, где-то, жалко, ведь правоохранителей в нашей стране используют направо и налево, часто там, где это совсем не нужно (правда, вспоминаешь Врадиевку или крики людей, которых разгоняли на Майдане, и чувство жалости само собой улетучивается). Но главная проблема – в другом. Закон как ценность нужен не только широким массам украинцев, Он необходим всем, вплоть до самых высоких руководителей государства. Это ведь он освящает их пребывание на постах и. соответственно власть. Именно закон дает доступ к разнообразным ресурсам нашей Родины, в том числе, финансовым. Потому хочу обратиться ко всем, ответственным за действия "Беркута" и других милиционеров.

Пожалуйста, прекратите строить в Украине полицейское государство. Стать на этот путь и уйти под защиту милицейских дубинок, на первый взгляд, очень легко, даже заманчиво. Вот только сойти с такой дороги бывает ой как сложно. А ведь никто не вечен и, самое главное, не застрахован от того, что полицейская система ударит и по нему. Даже творцы этой системы, история много примеров знает…