Тайное крещение Путина

Президент России Владимир Путин сознался в тайном крещении. "Меня мама крестила, во всяком случае, как бы втайне от отца, который был членом компартии. Он не был никаким функционером - на заводе работал, тем не менее, был партийным деятелем на уровне цеховой заводской организации. И мама втайне от отца якобы меня крестила", - сказал он в интервью журналистам, снимавшим фильм "Второе крещение Руси".

История вполне хрестоматийная, ею могут поделиться многие жители одной шестой части суши, вынужденной внимать коммунистическим догмам. Слово "как бы" тоже весьма показательно для той эпохи двоемыслия – то есть, отец мог "как бы" и знать, но в случае чего сделать вид, что "как бы" и не знал ничего, а жена – "дура беспартийная". Да и само крещение – оно ведь тоже "как бы", на всякий случай.

Владимир Путин стал посещать православные храмы только тогда, когда это стало устойчивой модой у номенклатуры и криминалитета, составивших цвет новой России. Крещение не помешало ему ни вступить в КПСС - о комсомоле я уж и не говорю, сам Бог велел, - ни стремиться во что бы то ни стало работать в самой что ни на есть враждебной церкви организации, беспощадно подавлявшей всякие проявления неказенной духовности – Комитете госбезопасности. Ни его, ни большую часть его соотечественников, это не смущало и не смущает. Поразительно, но даже спустя 22 года после краха атеистической империи и запрета КПСС Путин отзывается о церкви в категориях сотрудника КГБ СССР: она-де "выполняет конструктивную, положительную роль". Собственно, именно к этой роли церковников и призывали после того, как ослабили узду, а это пришлось сделать в годы Второй мировой.

Именно потому все эти "тайные крещения" - и тут не о Путине речь, причем здесь Путин, а об обществе – не были никакими духовными подвигами, никакими попытками остаться не просто в лоне церкви, но еще и быть нравственными, живущими по божьим заповедям людьми. Нет, это было как раз в традициях советского двоемыслия, наложенных на почти языческую дремучесть. Коммунисты-то мы коммунисты, и живем вроде бы неплохо, и работаем в правильных местах, а вдруг Бог и в самом деле есть? Так может, стоит перестраховаться самим и детей перестраховать, чтобы он, если есть, не гневался? А если нет – то какая разница, ну будет крестик с цепочкой и ладно.

Времена отталкивающей крестильный крест угасающей пионерки из зловещего стихотворения Багрицкого ушли, настоящий советский человек перестал быть фанатиком, но и человеком тоже не стал – он просто научился говорить одно, думать другое, а делать третье. Вот почему, когда церковь "разрешили" и ходить туда стало не то что опасно, как в советское время, а можно и даже нужно, для большинства новоявленных верующих она стала не возвращением к нравственности и духовности, не знакомством с цивилизационными принципами, благодаря которым построены самые передовые общества современного мира, а оплотом дремучести, ханжества, догматизма и суеверия.

Люди, идущие в храм ради того доброго и чистого, что дает настоящее чувство любви к ближнему, оказались оттеснены тайно крещеными верующими в штатском, усердными чиновниками и ханжами со свечками – оттеснены подальше от алтаря, будто церковь – это супермаркет спасения, для достижения которого достаточно принять несколько человеконенавистнических законов, устроить десяток пышных празднеств, произнести несколько речей, пышущих ненавистью к собственным согражданам и написать десяток постов в социальных сетях, пропитанных злобой и средневековым упрямством.

Бог сардонически усмехается на небесах. Родители Владимира Путина не ошиблись.