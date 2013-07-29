День Крещения Руси: нет никакой веры

Торжества в честь 1025-летия Крещения Руси потенциально могли стать очень значимым для всей Украины событием. Они ведь были посвящены важнейшему историческому событию, которое давно уже вышло за пределы одной лишь религии и обладает шикарным объединительным потенциалом. Разумеется, Украина – государство светское и многоконфессиональное, но факт принятия христианства и включения наших земель в новое политическое и культурное пространство был настолько значим, что до сих пор влияет на всех, кто живет в этой стране. Вот только сделать эту дату праздничной, к сожалению, не получилось.



Эксперты говорят о позитивах нынешних событий, приуроченных к Годовщине Крещения. Вспоминают при этом объятия патриарха Филарета и митрополита Владимира, событие, безусловно, важнейшее, особенно если вспомнить былые конфликты двух православных церквей. Говорят и о действительно важном выступлении Виктора Януковича, который на фоне всех разговоров о братских народах и единых корнях, все же, достаточно четко обозначил и желание объединить украинское православие, и его независимость от любых церковных структур, находящихся за границей. Было еще много хорошего и интересного, стоит вспомнить и крестный ход УПЦ КП в воскресенье, который выглядел, как по мне, просто замечательно. Но были, к сожалению, такие моменты, которые всю эту красивую картину серьезно испортили.



Я сейчас говорю даже не об очередном "сеансе" агитации насчет общих корней и прочих идей так называемого "русского мира", с которыми к нам приехали церковные иерархи и политики из Москвы. Здесь нет ничего нового, да и, в конце концов, уже не осталось ничего, что могло бы глобально задеть кого-то из украинцев (кроме тех, конечно, кто просто не переносит Россию вместе с ее руководителями, я к таким не отношусь). Приехал патриарх Кирилл, высказал свою точку зрения, приехал Владимир Путин, помолился на Владимирской горке. В конечном итоге, это их право. Как и право каждого верующего выбирать, к какой церкви ему принадлежать, и кого считать своим патриархом. Так что, честно говоря, даже не соглашусь с протестами против приезда Кирилла – это просто неразумно и неуважительно по отношению к достаточно большому числу украинцев.



Не очень сильно в этот раз задело и массовое желание политиков попиариться на громкой дате. Ведь, в действительности, совершенно не важно, кто из министров или высоких чиновников молился на Владимирской горке, а потом прошелся с охраной к своему шикарному авто. Больше любви народной они от этого не получат. Неважно, сколько скульптур из цветов установили или памятников реконструировали по инициативе киевской власти. Все равно, пока не будет в столице нормальных дорог, никто ее уважать не будет. Наконец, на первый взгляд, не важно, кто и что сказал, а говорили просто глобально много. И об истории, и о нашем великом народе, и о том, какие мы европейцы. Жаль только, что за всеми громкими словами забыли о человеке. Который, вообще-то, и является главной ценностью христианской религии.



Ярче всего это проявилось в, скажем, так, "организационных моментах", связанных с праздником. Которые, в итоге, и испортили всю картину. Более того, смею утверждать, что эти самые моменты даже противоречили тому христианскому духу, который звучал в проповедях церковных иерархов и речах высокопоставленных политиков.



Давайте вспомним вечер пятницы на железнодорожном вокзале Киева. Время, когда люди массово уезжают из столицы. И в этот момент доступ к поездам очень серьезно затрудняется. Море милиции, рамки металлоискателей, перекрытая первая платформа и ковровая дорожка на ней. Увидев кадры с вокзала, где ждали поезд патриарха Кирилла, я, например, живо представил себе, как приезжаю на поезд, как обычно, минут за 20-25, выхожу из метро или такси (которое непонятно как подъехало бы, кстати), попадаю в толпу милиционеров, начинаю метаться, мне мешает тяжелая сумка. В итоге далеко не факт, что я успеваю на поезд, а значит, выходные безнадежно испорчены. А если бы мне нужно было уехать по какому-то важному делу, а я опоздал бы… Нет, понятно, что и Кирилла, и других православных иерархов, прибывших в столицу, нужно было охранять. Вот только неужели эту охрану нельзя было организовать цивилизованнее, без ущерба для такого количества людей? И неужели церковного иерарха, который несет людям веру, слово истины и, в конечном итоге, любовь, которая является главной христианской ценностью, нужно так сильно прятать от этих самых людей? В лимузинах, за металлическими заборами и кордонами людей с дубинками? Возьму на себя смелость усомниться…



Кстати, мои сомнения весомо подкрепил следующий день. Например, по определению нельзя вводить пропуска на молебны. Это, если хотите, прямо противоречит словам Христа, сказанным о церкви: "Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них". А пропуска превращают религиозное действо в какую-то закрытую VIP-тусовку, что, вообще, то, противоречит вселенскому характеру церкви. Разумеется, в истории христианства и вещи посерьезнее случались, но в современном обществе все это выглядит, честно говоря, диковато.



Нельзя делать и многое другое – массово убирать машины с парковок в связи с празднованием годовщины Крещения Руси, и так далее, и тому подобное перечислять можно долго. Но главное не в этом. Самое основное - то, что все закрытые молебны и перекрытые вокзалы продемонстрировали вопиющее неуважение к людям. Не только к верующим, но и вообще ко всем, кто живет в Киеве или приехал сюда на пару дней. А без уважения, согласитесь, нельзя следовать евангельской заповеди "Возлюби ближнего своего"… И, сколько ни рассказывай о духовности и вере, получается жуткий диссонанс с действительностью.



Вообще же, никого не хочу обвинять в этом неуважении к огромному числу людей. Тут могло случиться всякое, то ли милиция с охраной "перебдели", то ли политики наши (да и российские) слишком уж привыкли прятаться за кордонами правоохранителей и дверями своих лимузинов, не знаю. Вопрос в другом. Мы живем в очень открытом мире, в котором слово Божье или рассказ о "братском народе", сказанные из-за спины бодигарда, восприниматься адекватно не могут. И призывы, звучащие в таких условиях могут повлечь за собой прямо противоположные результаты – нивелирование ценностей, которые декларирует то или иное лицо, будь то патриарх или президент. А потому на фоне молебнов для избранных слишком многие люди могут потерять свою веру.



И остается лишь надежда на то, что более такие события, которые кому-то могут показаться и незначительными (в первую очередь, конечно, участникам подобных молебнов) не повторятся. Очень не хочется, чтобы общество теряло немногие оставшиеся у него абсолютные ценности…