Бесконечные 90-е: почему в Украине убивают мэров

Виталий Портников

Публицист, журналист

30 июля 2013, 14:27

Когда мэр физически уничтожается, как в Феодосии, авторитет местного самоуправления в глазах горожан падает ниже плинтуса.

"Лихие 90-е" с их перестрелками, братками и темными личностями в малиновых пиджаках уже, кажется, стали фольклорным достоянием – о них снимают сериалы, пишут книги, а политики пугают ими доверчивых избирателей. Но вот то, что в Крыму мэров отстреливают пачками – это 90-е или уже наше время?

Убийство мэра Феодосии – отнюдь не первого в списке расстрелянных – вновь позволяет увидеть, что 90-е не закончились. Вернее так – они закончились там, где все уже на самом деле поделено. А вот там, где на кону большие финансовые вопросы, не решаемые с помощью центральной власти, правоохранительных структур, "олигархов", вновь вступает в дело его величество киллер.

Не удивительно, что жертвами наемных убийц становятся именно мэры. Что бы мы ни говорили, а мэр – фигура, хуже всех остальных вписанная во властную вертикаль. Прокурор, губернатор, главный милиционер – всем им можно позвонить. Мэру, конечно, тоже, он – часть все той же элиты, управляющей страной. И все же, у мэра есть еще и собственные избиратели, свои группы воздействия, свои группы поддержки. Именно поэтому на постсоветском пространстве мэр – самый ненадежный элемент. В России мэров арестовывают. В Украине – убивают. И в обеих странах пытаются добиться ликвидации поста градоначальника столичных городов, чтобы управлять непокорными мегаполисами напрямую.

Это, как и сами убийства мэров – тоже доказательство того, что лихие 90-е продолжаются. Несмотря на относительную демократичность того непростого времени, именно тогда сформировалась фактическая независимость власть имущих от общественного запроса. И эта независимость поддерживается по сей день самыми разнообразными способами – вплоть до ликвидации местного самоуправления как такового.

Потому что мы все прекрасно понимаем, что когда пост мэра фактически уничтожается, как в Киеве - авторитет местного самоуправления в глазах горожан падает ниже плинтуса. Когда сам мэр физически уничтожается, как в Феодосии – авторитет местного самоуправления в глазах горожан падает ниже плинтуса. Когда мэр арестовывается, как в Ярославле – авторитет местного самоуправления в глазах горожан падает ниже плинтуса. Люди убеждаются, что они ничего не решают, даже в собственном городе. И еще больше дистанцируются от власти, от собственной страны, от своего города, улицы, подъезда. Что только на руку тем темным личностям, которые, сменив малиновые пиджаки на дорогие деловые костюмы, продолжают управлять нами по законам "Бригады".

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