Міліціонерам забороняють бути людьми

Андрій Кокотюха

Журналіст, письменник, сценарист, член Спілки кінематографістів України

1 августа 2013, 12:05

Міліціонери в трусах, перуках, наручниках та з пістолетами стають смішними. Страх перед ними відступає...

Врадіївська трагедія спровокувала, серед іншого, несподіваний інтерес громадськості до буднів української міліції. Несподіванка в тому, що користувачі Інтернету, ніби домовившись між собою, активно занурилися в соціальні мережі та познаходили десятки фотографій правоохоронців, викладених там для вільного доступу. На них українські міліціонери, від сержанта до майора, увіковічують один одного в різних ракурсах – позбавлених смаку та фантазії, проте мало чим відмінних від аналогічних фото, на яких позують один для одного звичайні громадяни. Тобто, ми з вами.

Найпопулярніші сюжети – менти за столом, заставленим алкоголем. Вони або напівголі в саунах, або – в чергових частинах із пістолетами, або – по формі, але розмальовані для сміху губною помадою. Дуже популярні сюжети, коли молоденькі патрульні позують, заковуючи один одного в кайданки.

Окрема тема – молоді жінки, котрі або вчаться в міліцейських академіях, або вже вдягнули форму і працюють в міліції. Спокусливі фото міліціонерш на капотах службових авто із задертими до середини стегон спідницями – ще нічого. Набагато цікавіше, коли майбутні міліціонерші позують на ліжках та в саунах майже голяка, та ще в таких позах, що знімками мусить активно зацікавитися одіозна Національна експертна комісія з питань захисту суспільної моралі.

Власне, інтимні фото, поширені в соцмережах працівницями міліції й тими, хто скоро ними стане, практично нічим не відрізняються від рекламних сесій, розміщених на сайтах, що пропонують секс-послуги. "Я хочу до такої на допит! - істерично викрикнув один мій колега. – Хай закує мене в наручники!" У мене ж самого після перегляду виникає цілком логічне питання: цікаво, хто ж це їх усіх фотографує…

Ліберали мають сталу думку, що міліцейське керівництво далеке від модернізації. А Інтернет в Україні має на громадян значно менший вплив, ніж Перший Національний канал. Проте поширення в мережі саме цих фотографій, причому – наголошую! – активізоване після Врадіївки, змусило міліцейське керівництво вжити рішучих заходів до своїх підлеглих.

Перша ластівка вилетіла із Запорізької області. Після того, як добровольці відшукали та виклали окремим боком фото, на яких мелітопольські міліціонери п'ють у саунах, смокчуть соски стриптизерок та позують серед кущів марихуани, місцеве керівництво… ні, не звільнило "моделей". Навіть не оголосило їм догану. Натомість склало унікальний наказ, яким заборонило працівникам міліції викладати в соціальні мережі подібні фотографії. Це - одна з небагатьох низових ініціатив, котру підтримали нагорі: незабаром голова МВС Віталій Захарченко спеціальним наказом заборонив усім працівникам української міліції викладати в соціальні мережі фотографії подібного змісту.

Слід згадати, що не так давно, у березні цього року, цілком невинні порівняно з голими сідницями, наркотичними сюжетами та п'яними розгуллями фото прес-секретаря прокурора Сум Юлії Недокус коштували дівчині роботи - вона вимушена була звільнитися. Раніше відвертими фото прогриміла білявка-прокурор із Харкова Анна Нельсон. Проте жодних санкцій з боку керівництва не було. Ну, а сумнозвісна Світлана Єпифанцева, депутатка від ПР із Дніпропетровська, не просто лишилася при посаді, щойно її фото в білизні з'явилося в мережі. Вона навіть почала погрожувати тим, хто використав це фото (викладене для вільного доступу – А.К.) та вимагати компенсації моральних збитків.

З чим же пов'язані подібні заборони? Давайте зізнаємося відверто: ми, цивільні, грішимо тим самим. Дати волю всьому неформальному та неофіційному, що є в кожному з нас, хочеться досить часто. Оприлюднення таких фотографій та навіть "найкумеднішого домашнього відео" - не що інше, як демонстрація цієї самої особистої свободи, розкутості, неформальності, нестандартності, індивідуальності врешті решт. І якщо хтось із нас охоче поширює своє фото з Таїланду поруч із тигром, чому офіцерові міліції цього не можна? Він, як це не смішно прозвучить у світлі останніх подій, теж людина. Ну, а молоді прокурорші та слідчі переслідують цілком природне бажання демонструвати власну сексуальність – так само, як молоді вчительки української мови та літератури, коли фотографуються в купальниках та парео біля водойм.

Пояснення забороні, все ж таки, є. Останніми роками міліція, як і вся українська правоохоронна система, лякає народ значно більше, ніж вуличні гопники. Адже гопників, хай і формально, стримує страх потрапити в міліцію. Правоохоронці ж страху не відають. Вони безкарно катують, ґвалтують, грабують, убивають. І цього їм не забороняє керівництво на жодному з рівнів. Навпаки, лише стимулює, бо саме вмонтовано в громіздку корупційно-кримінальну схему.

Аж раптом міліціонери постають перед нами не просто звичайними людьми з плоті та крові, котрі мають такі ж самі людські слабкості, як і ми. Міліціонери в трусах, перуках, наручниках та з пістолетами стають смішними. Відтак страх перед ними відступає, поступово зникаючи зовсім. Через те заборонити виглядати смішними для міліцейського начальства, як і для всієї нашої влади загалом, набагато логічніше, аніж заборонити катування, знущання, ґвалтування. Словом – усі ті знання про міліцію, які тримають народ у стані постійного страху.

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