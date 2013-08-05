Скандал с Bloodhound Gang: давайте учиться у соседей

Родион Комаров
Бывший главный редактор сайта "Главред"
5 августа 2013, 17:14

Украина может получить очень важный опыт благодаря скандалу вокруг Bloodhound Gang.

Громкий скандал вокруг Bloodhound Gang и глумления над российским флагом, на первый взгляд, может показаться несколько раздутым. Политики здесь, если подумать, практически нет, на концертах тех же российских групп бывает и не такое. Например, когда поют про "героев РОА" или скандируют "Янки, гоу хоум", это события, говоря по правде, такого же порядка. Тем более, символичную месть в РФ уже провели, флаг американский растоптали, группу фактически вытурили из страны, чего уж говорить дальше. Но есть один момент, который нельзя оставить без внимания в Украине. Ведь это тот случай, когда опыт соседа может оказаться очень полезным для нас.

И дело даже не в том факте, что одиозный басист Джаред Хасселхофф то ли помочился, то ли побрызгал водой на флаг Украины. Проблема в том, что на два фактически идентичных события (два осквернения национальных символов) мы увидели очень разную реакцию. И сравнение получается не в нашу пользу.

С одной стороны, и российская реакция вышла, на мой взгляд, довольно истеричной. Если отмена выступления группы вполне понятна, то многое другое – немного странно. Например, растоптанный американский флаг – это не самая адекватная реакция, Штаты же не виноваты в том, что конкретный Хасселхофф поступил именно так. Вот если б его действительно "полосато-звездной" тканью придушили, это другое дело, а так – не очень понятно. Кроме того, в российской реакции есть определенная доля лицемерия. И, кстати, именно мы, украинцы, можем очень хорошо это увидеть.

Ведь когда РФ, не устами каких-то панков, а на вполне официальном уровне, позволяет себе рассказывать о том, куда стоит стремиться Украине, каких героев ей чтить, какой язык должен быть государственным, это – тоже явление похожего порядка. Конечно, флагом никто не подтирается, но происходит нечто не менее неприятное – попытка вмешательства во внутренние дела страны. Когда Юрий Лужков, будучи мэром Москвы, приезжал в Севастополь и рассказывал, какой это "русский город", а потом его объявляли персоной нон грата, в Москве ведь возмущались и заявляли о недружественных шагах. А тут, стоило только затронуть чувства россиян, так сразу же такая бурная и непримиримая реакция. Вот только именно в ней и заключается очень хороший урок для нас.

Россияне ведь, отреагировав на осквернение своего флага, продемонстрировали, в первую очередь, ярчайший пример национального эгоизма. И сделали очень верно, хотя само слово "эгоизм", на первый взгляд, несет негативную нагрузку. Тем не менее, единственная правильная реакция, если тебя бьют – ударить в ответ. Bloodhound Gang, подтираясь флагом, безусловно, ударили и по патриотизму, и по национальному самолюбию, и, в конечном итоге, по самоуважению россиян. И получили довольно жесткую реакцию, что, с точки зрения российской, несомненно, правильно.

Теперь посмотрим на ситуацию с флагом украинским, с которым поступили не лучше, чем с национальной символикой РФ. Мало того, что реакции со стороны МИДа и милиции пришлось ждать достаточно долго (в России голоса осуждения почти сразу стали звучать со стороны губернатора Краснодарского края и министра культуры). Так еще и зрители на концерте реагировали достаточно вяло. По крайней мере, на видео, опубликованном в Сети, можно услышать крики типа "Дайте фотоаппарат!", но никакого возмущения. А если "простой народ" не реагирует на то, что на флаг его страны помочились, так чего ж дипломаты и политики должны? Хотя, судя по комментариям последних, они снова на все будут смотреть через очень узкое окошко своей партийной позиции. Кто-то поругает власть за то, что она честь страны не защищает, а кто-то расскажет, какой реакция будет и обвинит оппозицию в неэффективности. Хотя единственный вариант, как по мне, - просто потребовать извинений (которые, кстати, россиянам музыканты принесли). А потом уже решать, запрещать ли Bloodhound Gang въезд в Украину, или еще что-нибудь в их отношении придумать. По-моему, здесь можно реагировать так и никак иначе.

Кроме того, подобная позиция может стать руководством к действию и в других ситуациях, когда унижают национальные символы Украины. Ведь подобных фактов совсем немало. Вспомним, хотя бы, одиозный сюжет российского ТВ о Тарасе Шевченко. Там, конечно, не на флаг помочились, но унижение национального символа было очевидным. Тоже ведь реагировали достаточно медленно и вяло, пока целая волна публикаций в СМИ не появилась.

Вспомним и другие факты, которые говорили о незащищенности Украины со стороны внешнего унижения или осуждения. И, кстати, не только Россия позволяет себе время от времени наши символы использовать в негативном ключе. Например, решения польских властей насчет Волынской трагедии и роли в них УПА. Реакция поляков вполне понятна, но вот наши депутаты, которые дружным хором присоединились к позиции, которая, вообще то, осуждала историю их государства (как бы они к ней ни относились), вполне может быть названа словом "неуважение". Потому что внутри страны можно сколько угодно дискутировать о том, кем были украинские националисты, героями или коллаборантами. Но вот выносить это за пределы государства означает фактически уничтожить всяческое уважение к своему государству. И здесь уже идет процесс "сверху - вниз". Если политики убивают уважение к Украине на международном уровне, то откуда ему взяться среди простого народа?

Потому то и хочется, чтобы ситуация со скандалистами из Bloodhound Gang научила нас нескольким вещам. Во-первых, перенимать опыт соседей, ведь без своего национального эгоизма перспективы Украины выглядят весьма неприглядно.

Во-вторых, это опыт нужно использовать во всех ситуациях, когда кто-либо со стороны, будь это эпатажные панки, журналисты либо крупный чиновник соседнего государства, каким-то образом цепляют (извините за пафосные слова, но без них тоже никуда) национальное достоинство украинцев.

И, наконец, в-третьих, и это самое главное, ситуация  с Bloodhound Gang – это прекрасный повод создать очень важный для Украины прецедент. Прецедент реакции на оскорбление национального символа, реакции как можно более жесткой и решительной. А вот если помолчим, то грозят нам оскорбления куда более серьезные, чем эпатажный поступок американского музыканта. Так что давайте поучимся у России, пока не поздно. Нам это в отношениях с ней, да и не только, пригодится.

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Россия МИД скандал колонка флаг авторская колонка Родион Комаров Bloodhound Gang Хасселхофф панки
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