Черногория и "великое переселение россиян"

Попадаешь вечером в этот город, и кажется, что здесь огромный улей, в котором гудит все. Из каждого ресторана и дискотеки звучит танцевальная музыка, рядом не глушат моторы десятки такси, на улицах кричат до полуночи дети, а по тротуарной плитке стучат высоченные каблуки. Но, в отличие от настоящего улья, в этом городе почти никто не работает, большинство – отдыхает. Мы на черногорском курорте Будва. Тут нет места тем, кто привык к спокойному и размеренному отдыху на побережье Адриатики.



Каблуки, стразы, массивные золотые украшения. Все блестит, постукивает, играет. Такси только и успевают останавливаться у входа в Старый город и высаживать расфуфыренных пассажиров. Кажется, все они хотят не быть, а только казаться красивее, веселее, богаче.

Говорят, в местных клубах – строгий дресс-код: в шортах и майках никого не пускают. Дискотеки работают всю ночь – звучит в основном сербская музыка. Вот только после часа ночи на улицах все затихает, и город погружается в тишину – таковы правила. Но дискотеки не прекращают работы. Закрытые залы напоминают банки с селедкой – все теснятся вокруг столиков, перекрикивают музыку и пьют. Особенно тесно и в клубах, и в городе становится в выходные, когда на побережье приезжают отдохнуть местные.





К утру город засыпает. Из своих вилл и отелей выходят те, кто этой ночью пользовался берушами. С надувными матрасами и крокодилами они спешат на пляж.



Пляжная территория



Но то, что находится в центре города, пляжем назвать сложно. Эта длинная узкая полоска вдоль моря, примыкающая к порту – Slovenska plaza. Когда ты видишь, как загорелая блондинка присыпает мелкой галькой только что затушенный "бычок", а, обернувшись, понимаешь, что такого мусора вокруг тьма, мягко говоря, огорчаешься. Окурки, бутылки, пустые упаковки не только на берегу, но и в море...

Складывается впечатление, что этот общественный пляж никто и не убирает. Заход в море – труден. На дне – разного калибра камни, покрытые скользкими водорослями. А когда мой сын притащил откуда-то двух ежей и протянул их мне со словами: "Маленькие – не опасные", я совсем пригорюнилась. Видя такие чувства, пожилая женщина на соседнем полотенце решила вмешаться. "Мы здесь не купаемся! – говорит она. – Там дальше, за красными зонтиками, есть заход в море. Но свое полотенце там негде бросить – везде установлены платные лежаки".



Как потом оказалось, на этом пляже вообще мало кто купается из тех, кто хорошо подготовился к отдыху в Будве. По этому кусочку суши вообще нельзя судить об Адриатическом побережье Черногории. Надо искать другие пляжи – Могрен или пляж острова Святого Николая. Сначала на карте, потом на местности. На Могрене мелкая галька, прозрачная голубовато-зеленая вода и скалы над головой. Тропа сюда ведет вдоль моря. Мимо отеля Авала и бронзовой "танцовщицы".





Автор известной скульптуры танцующей девушки вдохновился местной легендой о том, как невеста ждала своего жениха-моряка – он ушел в море и долгие годы не возвращался. Девушка каждый день ходила к морю, и однажды была найдена на этом месте бездыханной. Вполне возможно, что это было не самоубийство, а ее смыло волной, ударившейся об огромные камни. Местные говорят, что по дороге на пляж всегда нужно быть начеку, особенно после дождей, – тогда на тропинку падают огромные глыбы и маленькие камешки. А во время шторма и дорогу, и сам пляж чуть ли не смывает волной.





В разгар сезона на пляже яблоку негде упасть – каждый рискует наступить на шоколадное тело соседа или насыпать ему на голову чуть-чуть горячего песочка.



Справа от пляжа – скалы. Около них несколько десятков лет назад белая акула съела прыгуна в воду – студента Белградского университета. Об этом не только вспоминают местные старожилы, но и говорит табличка на камне. Такие акулы обычно не подплывают настолько близко к берегу. Та, скорее всего, увязалась за круизным лайнером и прибилась, это редкое явление.

За появлением грозных обитателей моря соответствующие службы следят неустанно, и в случае опасности закрывают пляжи. Но когда сегодня туристы спрашивают у капитанов лодок, которые отвозят их на острова, водятся ли в море акулы, те отвечают вопросом на вопрос: "А в лесу медведи есть?" На самом деле, в Адриатическом море водится около 25 подвидов акул. Наиболее распространены лисьи акулы, а также акулы из семейства катрановых… Их опасаться не стоит.





На пляже в Будве в августе стоит страшная жара. Спасает прохладное море – на Могране бьют под водой пресные холодные источники. А также нетипичные для лета погодные явления. Такие, как магла, – густой туман. Бывает, он закрывает пляж от солнца. Тогда воздух пронизывают миллиарды капелек.



Старый город



Спрятаться от солнца можно и на улочках Старого города. Они порой настолько узкие, что солнечный свет на некоторые даже не попадает.









Старый город Будвы – миниатюрный клочок земли, окруженный с трех сторон морем. Когда-то давно он был не полуостровом, а островом, но со временем люди присоединили его к суше. Сегодня в город можно свободно попасть через один из пяти входов, а раньше – во времена Венецианской республики – толстые двухметровые стены защищали его ото всех, в том числе, от воинственных турок.



Это типичный средневековый город-крепость: лабиринт узких улочек, вымощенных камнем, огражденных невысокими белыми домами с красными черепичными крышами. Почти во всех домах – обыкновенные квартиры, которые в курортный сезон сдаются отдыхающим.



Тем не менее, в Старом городе есть несколько интересных зданий. Одно из них – средневековая цитадель Святой Марии. На двух первых этажах – бары и рестораны, на третьем – маленький морской музей с моделями кораблей. Рядом с цитаделью – небольшая театральная сцена. Вечером за импровизированной шторкой дают спектакли в рамках фестиваля "Budva – The City Theater".

Чуть дальше – руины римских терм. Это фрагменты каменной стены. Лучше всего заметен небольшой, хорошо сохранившийся круглый колодец. Тут же – действующий католический храм святого Иоанна. Внутри - необычная роспись. В храме фотосъемка запрещена – девушка объясняет, мол, если хотите на память картинку, то купите открытку. Храм - с колокольней. Это с нее разлетается над городом звон. Особое внимание – иконе Девы Марии с младенцем. Говорят, ее написал сам Святой Лука, поэтому она считается священной для всех христиан. Правда, современные исследования показали, что икона была написана позднее – примерно в ХІІІ веке. Тем не менее, она – главная святыня и защитница Будвы.



Другой католический храм – Святой Девы Марии - сейчас закрыт. Но это он дал название цитадели. Есть и легенда, рассказывающая о ее основании. Согласно ей, пристал к этим берегам корабль с монахами-бенедиктинцами, плывущими из Испании. Они пригласили христиан, которые жили в городе, собраться возле иконы и свечей, а вскоре на том месте построили церковь.



Еще одна недействующая церковь – православная, Святого Савы, основателя Сербской православной церкви. Она совсем крохотная, но красивая – на стенах фрески ХІІ века. Церковная легенда говорит, что именно с этого места Сава отправился в Иерусалим.





Действующая православная церковь – Святой Троицы, 1804-го года. Это точная копия церкви из монастыря в столице Черногории, Подгорице. Двери храма открыты ежедневно, но с перерывом – с 13.00 до 16.00. Внутри находится высокий иконостас в стиле барокко.



Но весь этот компактный и, казалось бы, вечный город несколько раз не смог выдержать землетрясений. Последнее сильное было здесь в 1979-м. Тогда частично были разрушены исторические здания и городские стены. Но меньше чем за десять лет старая Будва была восстановлена. Сегодня туристы об этом даже не догадываются.





Будва по-российски



…Разговор в мясной лавке. "Вы из России?" – спрашивает нас продавщица, выкладывая на весы "местный" деликатес (именно местный, ведь черногорцы убеждены, что вымоченная в соленом рассоле, а после прокопченная свинина отличается от итальянской), негушское прошутто. Отвечаем, что нет. "А в Украине православные?" Говорим, что большинство - да. "Братья по вере!", – с радостью констатирует хрупкая женщина и демонстрирует нательный крест.

Мы говорим, что в Украине есть, например, католики и мусульмане… При этих словах, кажется, каждая морщинка на лице продавщицы говорит о каком-то невосприятии и даже сочувствии… На референдуме 2006-го года мусульмане Черногории (их тут более 17%) проголосовали за независимость маленькой страны, чтобы "идее Великой Сербии настал конец". А ведь именно о большой стране так часто ностальгируют черногорцы…



А вот рядом с россиянами, похоже, им живется лучше…



В магазине оператора мобильной связи девушка настойчиво говорит по-русски, мол, ей срочно надо заплатить за интернет. Мужчина по ту сторону прилавка моргает глазами и улыбается, а после указывает на терминал за спиной девушки. Она убеждает, что проплату надо сделать вручную. Причем говорит это так уверено, как будто весь мир говорит на ее родном языке. Это ничего, что сейчас девушка живет в Черногории, и тут говорят на черногорском языке…



"Великое переселение россиян". Так можно назвать процесс, который наблюдается в Будве. По подсчетам российских риелторов, количество собственников недвижимости с паспортами РФ достигло здесь 60 тысяч. От общего числа иностранцев, покупающих жилье в Черногории, это 30-50%. Кроме россиян, в недвижимость Черногории охотно инвестируют британцы, ирландцы и жители ОАЭ.



Действительно, россиян здесь так много, что в какой-то момент забываешь, что ты в Черногории. В ресторанах наших соседей можно определить не только по внешнему виду (большинство из них белокожие), но и по тому, что все даже после очень плотного ужина заказывают чай.



Местным, мягко сказать, такое соседство не по душе. Ведь у них, фактически, забирают под строительство лучшие территории на побережье. Кроме того, приезжие часто ведут себя по-барски (точнее – по-хамски). Правда, и платят щедро. Поэтому с каждым годом порции в популярных ресторанах уменьшаются, а цены растут – все равно, русские заказывают много, а платят хорошо.



Разные народы активно учат языки друг друга, а практикуются ежедневно. Даже на деревьях развешены объявления на русском: "Уроки черногорского языка. Цены – умеренные". На русском же предлагают меню в ресторанах, дают объявления в газеты, печатают рекламные афиши. В Будву частенько приезжают звезды российского шоу-бизнеса, а музыканты в барах наигрывают "Подмосковные вечера". Открываются русские детские сады и школы. Одна из них – "Катюша" в Будве. Обучение стоит 420 евро в месяц.



Российской Будва становится потому, что приобрести недвижимость в городе – просто, для этого не надо никаких специальных разрешений. Процедура купли-продажи длится примерно два-три месяца. Покупая дом, человек не становится хозяином земельного участка – черногорская земля иностранцам не продается, но ее можно оформить в бессрочную аренду.



Но не все курортные города Черногории подверглись "экспансии" россиян. Есть городки, где живут и отдыхают немцы или французы. Бывали тут в разные времена известные люди. Самое популярное место отдыха VIP-персон – остров Святого Стефана в нескольких километрах от Будвы.

Когда-то это была обычная рыбацкая деревушка, а сейчас – город-отель. Первое время он был резиденцией коммунистических лидеров – сюда частенько приезжал маршал Тито, а с ним и "высокие гости" – Хрущев и Брежнев. Уже после них тут отдыхали Джина Лолобриджида, Элизабет Тейлор, Софи Лорен. Последняя назвала Черногорию "страной из детства".

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