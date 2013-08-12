Бегство Мельника: "контрольный в голову" украинской милиции

Бегство одиозного экс-ректора Петра Мельника, за короткий срок ставшего всеукраинской знаменитостью, при всей серьезности дела, выглядит довольно комично. Свидетельства тому – и фотожабы, сразу же появившиеся в Сети, и предположения о том, как он снимал браслет, и осталась ли цела при этом рука, и многое другое. Действительно, ситуация получилась крайне интересной – неделю назад человек не мог встать с кресла-каталки в суде, а теперь оказался настолько бодрым, что взял и сбежал, опозорив заодно такое прогрессивное достижение нового УПК, как электронные браслеты, с помощью которых вроде как должны следить за лицами, находящимися под домашним арестом. Не смешно в этой ситуации должно быть только украинской милиции.

И причина даже не в том, что как-то совершенно глупо был упущен фигурант громкого коррупционного дела. И не в том, что милиция в очередной раз продемонстрировала свою крайне низкую эффективность, и это на фоне пафоса, который постоянно проявляют разнообразные начальники правоохранительных органов. Главная проблема – милиционеры на фоне дела Мельника стали смешными и нелепыми. Именно это может окончательно и бесповоротно добить остатки их авторитета в украинском обществе.

Особенно хорошо это можно увидеть, если сравнить бегство ректора-взяточника с теми образами украинской милиции, которые в последнее время прямо таки влезли в наше сознание. Ведь отечественные правоохранители, это, с одной стороны, Дрыжак с подельниками, безнаказанный, мент, который просто обожает пытать задержанных, наконец, целая толпа людей, которые совершенно по-разному, но непременно силовыми методами, "решают" всяческие вопросы. И, с другой стороны, Мельник, на которого все эти серьезные и конкретные дядьки даже не смогли нормально одеть электронный браслет.

Украинская милиция – это и бойцы "Беркута" с дубинками, готовые разогнать любую акцию, причем предельно жестко. И вот структура, которая имеет возможности так разбираться с целыми толпами людей, не смогла справится с одним единственным, таким больным и немощным, ректором-взяточником…

Наконец, наша милиция – это еще и, к сожалению, постоянный участник украинской политической жизни. Это постоянные громкие заявления о законности действий, праве и прочем, звучащие от высоких начальников, в том числе, от министра Захарченко. И, снова-таки, Мельник, который и здесь правоохранителям здорово насолил. Ведь, что бы там ни говорил Николай Азаров о недопустимости его побега, принадлежность экс-ректора к правящей партии неизбежно вызовет разговоры о том, что ему помог кто-то из влиятельных регионалов. Да что там, уже вызвала. А милиция, оказывается, не в состоянии помочь даже политикам, которые так внимательны к ней и так любят использовать в своих разнообразных целях.

В общем, украинская милиция попала в совсем уж незавидное положение. Но есть еще одно веское основание говорить, что побег Мельника ее окончательно "добьет". И дело даже не в упомянутой нелепости ситуации, она просто может стать последней каплей.

Вообще, кроме этого дела, я бы назвал два факта, которые говорят о том, что имидж правоохранителей в Украине повис на волоске. И это вовсе не врадиевское дело – мало ли у нас извергов в милиции работает, кто о них не знает. О слабости милицейских позиций куда ярче свидетельствуют два других момента.

Первый – памятное дело "караванского стрелка". В нем украинская милиция очень ярко показала, что, когда речь идет не просто о громких делах, а еще и о социально значимых и при этом жутких (как еще назвать расстрел людей в супермаркете средь бела дня?), она отличается особой неэффективностью. Мало того, что особо опасного преступника так и не смогли задержать. Еще и причины его совершенно неожиданного и, возьму на себя смелость сказать, нелогичного самоубийства никто объяснить не смог. Ну как это – хладнокровный убийца Мазурок, столько скрывался от правоохранителей, водил их за нос, а потом вдруг взял и застрелился в парке. Я, разумеется, не знаю всех тонкостей дела и могу сто раз ошибаться, но несомненно одно. Правоохранители так и не представили не мне, недоверчивому журналисту, а всему обществу, веских доказательств, что все было именно так, как сказано в их официальных сообщениях. И, самое главное, не дали никаких гарантий, что я абсолютно защищен от ситуаций, которая произошла в "Караване". Жаль, но это факт, общество в такую свою защищенность до сих пор не поверило…

Второй момент – участившиеся случаи проявления народного гнева, который направляется сегодня против участников крупных ДТП с трагическими последствиями, либо просто аварий, виновники которых ездят на дорогих машинах. Только за последние месяцы народ чуть не линчевал киевского водителя, устроившего ДТП на "Инфинити", водителя, который врезался в остановку в Сумах, и список этот можно продолжать очень долго. Как по мне, это – свидетельство полнейшего недоверия к милиции. И большое число случаев, когда виновники громких аварий были попросту отмазаны от ответственности, говорит о том, что подобное недоверие – в общем-то, правильная позиция. Вот только если смотреть шире, оно же говорит о серьезной проблеме украинского общества.

И проблему эту просто обязана решить власть. Не знаю, какими методами, ей виднее, пусть хоть главу МВД увольняют. Или запрещают "Беркуту" бить демонстрантов и прикрываться законом, разрабатывают эффективный механизм недопуска насильников и садистов в правоохранительные органы. Дело в том, что подобные реформы, которые в итоге принесут пользу и всему нашему обществу, власти выгодны особенно. Милиция ведь ее охраняет, а после утраты доверия обеспечивать эффективность этой охраны будет все сложнее и сложнее (штурмы Рады, помнится, были, и кто сказал, что они не повторятся, а милицейский спецназ при этом не дрогнет?). Так что, несмотря на всю значимость проблемы, на первый взгляд, есть надежда, что она начнет решаться.

Вот только я, к сожалению, позволю себе пессимистичный прогноз. В деле о бегстве Мельника, в итоге, найдут "козлов отпущения", накажут их и все замнут. Их ведь уже начали искать. И это, знаете, тот случай, когда мне особенно хочется ошибиться. Ведь общество с тотальным недоверием к правоохранительным органам, к сожалению, называть нормальным никак нельзя…