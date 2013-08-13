Кучма на Сардинии: жизнь в резервации

75-летие бывшего президента Леонида Кучмы вновь продемонстрировало украинцам, как живут настоящие хозяева страны. Роскошный курорт, дорогостоящие звезды шоу-бизнеса, изысканные кушанья и - знакомые все лица в качестве гостей. Кучма не впервые отмечает свой день рождения на Сардинии, и в сознании его соотечественников, никогда не посещавших этот итальянский остров, само пребывание здесь уже является символом роскоши и успеха.

Между тем, Сардиния для обычных итальянцев ничем не отличается от Крыма для украинцев. В Крыму ведь, кстати, тоже есть специальные места для избранных, куда обычному человеку не попасть, что не мешает отдыхать на полуострове всем остальным. Ну а на Сардинии тоже принято проводить летние отпуска – и отнюдь не только среди знаменитостей. Более того, знаменитости отдыхают, по моему мнению, хуже всех остальных и платят за это бешеные деньги. Для них – и для Кучмы в том числе – выстроены искусственные деревеньки буквально в чистом поле, то есть, на чистом побережье. В этих деревеньках нет ничего настоящего – ни домов, ни жителей, ни ресторанов, ну вообще ничего. Все искусственное, все стилизованное, все – понты. И, разумеется, все в несколько раз дороже, чем по соседству, потому что за понты надо платить.

Буквально в нескольких километрах от этой блестящей резервации – Коста Смеральды – начинается настоящая Сардиния. Очень разная – и с точки зрения природы, и с точки зрения благосостояния. И люди на острове отдыхают очень разные – от вполне зажиточных итальянцев или французов, которые могут позволить себе пятизвездочные отели (кстати, тоже не очень дорогие по сравнению с аналогичными курортами), до беззаботной молодежи с рюкзаками, проводящей дни и ночи на побережье. Некоторые забираются в горы – сардинские горные селения не богаты, в них мало туристов, но именно здесь бьется сердце острова. И гордятся здесь, как правило, именно теми, кто родился в горах – писателями, художниками, скульпторами.

Словом, Сардиния - это целый мир, к которому Леонид Данилович Кучма и его гости не имеют никакого отношения, и к которому не испытывают никакого интереса. Как, собственно, и к Украине. Разве этих людей интересует Украина? Они и здесь отгородились от "черни" заборами, охраной, бешеными деньгами и своеобразным представлением о престиже, над которым смеется весь цивилизованный мир. На Коста Смеральде уже, кстати, появились бутики марок, рассчитанных специально на "русских", потому что нарочито дорогие. Итальянцы хохочут, "русские" скупаются. Отличие итальянской "черни" от украинской в том, что итальянцы на Сардинии не испытывают к знаменитостям искусственной резервации никакого особого почтения. В Европе людей судят по делам, а не по деньгам. Ну а деньги должны быть хоть чем-то подкреплены – настоящим бизнесом, творческим успехом, Нобелевской премией, а не должностью, позволяющей разворовывать бюджет.

Впрочем, к Леониду Даниловичу все это уже отношения не имеет. Он всего лишь выстроил систему, обрекшую Украину на крах. Жизнь политика в резервации – естественная часть этой системы. Кучма всего лишь сменил Форос на Коста Смеральду – не знаю, заметил ли он, что теперь отдыхает в другой стране.