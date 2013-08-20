С Украиной и повоевать приятно

Родион Комаров
Бывший главный редактор сайта "Главред"
20 августа 2013, 16:43

Если мы не ответим России на торговые санкции, Украина на долгое время может получить статус "вечной жертвы"...

В "торговой войне", разгоревшейся между Украиной и Россией на прошлой неделе, до неприличного много повторений. И торговые санкции Москва уже неоднократно вводила, и всякими ужасами, с которыми якобы связано наше сближение с ЕС? пугала, и к себе в разнообразные союзы звала. Есть еще один момент, который снова повторился. Киев (пока, по крайней мере) в очередной раз не сумел защитить себя от атаки соседа.

Вообще, стоит отвлечься от того, что именно Россия сейчас ограничила наш экспорт и тем самым наносит серьезный ущерб экономике. Сомнительно, что, если бы на месте РФ был кто-то другой, мы смогли бы отреагировать более адекватно. Конечно, в нынешнем конфликте российский фактор достаточно серьезно усугубляет ситуацию – не все ведь у нас избавились от трепета перед "старшим братом". Но факт остается фактом – Украина снова оказалась совершенно неспособна защитить свои интересы. И это может привести к куда более далеко идущим последствиям, чем экономические потери, даже самые большие.

Во-первых, и это, наверное, главное, в случае, если мы не ответим России на торговые санкции, Украина на долгое время может получить статус такой себе вечной жертвы, на которую не стоит обращать особого внимания. Я не знаю, какой ответ может быть более эффективным – ответные санкции (неужели нечего на таможне задержать?), закрытие заводов в РФ, в результате чего работу потеряют уже россияне, обращение за помощью к кому-нибудь серьезному или просто громкое заявление в стиле "Перестаньте, а то хуже будет!" Важен именно сам факт реакции. Пока же с нашей стороны в плане именно защитной реакции – абсолютная тишина. Которая иногда, правда перемежается заверениями, что никому мы отвечать ни на что не будем, и что, вообще, все хорошо и скоро наладится. Такая позиция, к сожалению, точно не покажет, что Украина способна постоять за свои интересы.

Во-вторых, в случае с такими серьезными проблемами, позиция всего государства должна быть предельно консолидированной. У нас опять получается наоборот – Федерация работодателей говорит о фактическом прекращении экспорта и огромных трудностях, а премьер Николай Азаров всех успокаивает. Какая, мол, "торговая война", о чем вы говорите, у нас вообще Россия – главный партнер, и проблемы все мы решим. На первый взгляд, очень здравая позиция – зачем разжигать конфликты там, где их нет? Но ведь есть же они… А в таком случае, уважаемый Николай Янович, самоуспокоение может быть очень-очень опасным. И уж точно не добавит уважения к вам со стороны других государств, не только соседей и старых партнеров.

Наконец, в-третьих, только страна, которая способна постоять за себя, по моему мнению, может ставить перед собой серьезные цели. Украина, если мне не изменяет память, всерьез нацелилась на Ассоциацию с ЕС. Цель, без вопросов, серьезная, а то, как часто власть декларирует приоритетность евроинтеграции, вызывает уважение. Вот только может ли государство добиться этой цели, если не получается достойно ответить на первый же серьезный удар соседа, который не скрывает, что хочет сбить нас с европейского пути? Нужно ли нам это самое Соглашение об ассоциации, если мы до сих пор не можем избавиться от манеры поведения в стиле "и нашим, и вашим", когда и к Брюсселю хочется поближе быть, но и от Москвы никак не можем дистанцироваться? Наконец, нужны ли мы Европе, если прошлое тянет нас куда-то назад и, снова-таки, не позволяет адекватно защитить свои интересы? Далеко не всегда ответы будут в пользу Украины, согласитесь.

Потому в свете нынешней "торговой войны" я все еще жду от украинского государства какой-нибудь солидной реакции. Жду заявлений на высоком уровне о том, что такие действия россиян в наш адрес недопустимы, и что они никак не повлияют на наше желание идти в ЕС. Жду каких-нибудь действий и реакции на прямые угрозы советника Владимира Путина Глазьева. И вообще, какой-нибудь реакции, которая покажет, что Украина – не такое себе "сладкое" государство, от которого можно добиться чего угодно, стоит лишь придавить.

Вообще, самое неприятное, если в результате противостояния с Россией возникнет образ Украины, как государства, с которым и повоевать приятно – все равно, нормально не ответит. Так, может, не допустим этого, а, украинская власть? И забудем, что на международной арене у нас вообще есть какие-то братья, к которым нужно питать особые чувства.

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