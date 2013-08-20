Почти свободен: чем Египет похож на Украину

Адвокаты бывшего президента Египта Хосни Мубарака предрекают его скорое освобождение. Приговор суда о его пожизненном заключении так и не вступил в силу в положенный срок, осталось всего несколько дел, куда менее политизированных и куда менее значительных, чем предыдущие.

Если Мубарака действительно отпустят, вряд ли это будет иметь серьезные последствия с точки зрения развития политической ситуации в одной из ключевых стран Ближнего Востока. Куда интереснее, сколько продлится арест другого бывшего президента Египта – исламиста Мохаммеда Мурси, против которого выдвигаются все новые и новые обвинения. Как раз в день, когда появились сообщения о возможном скором освобождении Мубарака, арест Мурси был продлен еще на 15 суток – и все прекрасно понимают, что на свободу первый демократически избранный президент Египта так скоро не выйдет. Мубарак – это политическая история Египта, которую многие воспринимали как борьбу восставшего народа с диктатурой. Мурси – это политическая реальность, доказавшая, что никакой демократией в Египте и не пахнет. Египет, как это было и при Мубараке, и при его предшественниках, почти свободен.

Можно проводить выборы, выступать со смелыми статьями в газетах, отстаивать собственные политические взгляды. Власть подавляет это с большей или меньшей энергией. При втором египетском президенте Гамале Абдель Насере, которого считают отцом нынешней государственности, инакомыслие беспощадно подавлялось, при его преемнике Анваре Садате – имитировалось, при Хосни Мубараке – допускалось. После "арабской весны" казалось, что теперь-то уж никаких серьезных проблем с демократией не будет. Но на поверку власть по-прежнему действует без особой оглядки на общественные настроение, лишь используя их тогда, когда ей удобно.

И в этом смысле арабские общества, восстающие против авторитарных правителей, но дезориентированные и верящие в сильную руку и сладкие обещания, поразительно напоминают постсоветское пространство. Все той же тотальной безответственностью жителей, которым так и не удается стать гражданами. Все той же надеждой на государство, которое отнюдь не спешит на помощь самым бедным. Все той же готовностью искать врага – то, что российская улица недолюбливает Америку, египетская – Израиль, а в Украине сразу несколько улиц на любителя, дела не меняет. Все той же преданностью историческим мифам, в которых есть обожаемый вождь из прошлого, какой-нибудь Насер или Сталин, в заслугах которого не следует сомневаться.

Думаю, людям из советского прошлого, населяющим страны, появившиеся на месте рухнувшей империи, нетрудно понять, почему египтяне живут такой странной жизнью после "арабской весны", и почему то, что казалось революцией, обернулось просто бунтом, приведшим лишь к усилению тех, от кого хотели освободиться. В конце концов, на постсоветском пространстве такие революции начались – и окончились – за несколько лет до "арабской весны".