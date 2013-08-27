Между вышиванкой и Россией: как не разорваться Украине

День Независимости который год уже наталкивает на грустные мысли. И основная из них – вовсе не широко распространенное (по крайней мере, в Сети) мнение, что настоящей самостоятельности Украина, в действительности, не получила. Это вопрос очень дискуссионный, ведь, как минимум, все основные признаки государственной независимости у нас есть, а что еще нужно для того, чтобы это самое государство развивать? Напрягает другое. 24 августа показало несколько крайностей, в которые чаще всего впадают украинцы. И которые, в итоге, сильно нам всем мешают.

Первая из них – излишний, ничем не подкрепленный оптимизм. Что самое плохое, освященный на высоком государственном уровне. Последний День Независимости, как, в общем, и все остальные, снова стал парадом пафосных заявлений первых лиц государства. Если в них вслушаться, все просто чудесно. И в Европу мы уверенно идем, и с Россией налаживаем партнерство, причем непременно взаимовыгодное, и уровень жизни повышается, и патриотизм растет, как на дрожжах. На деле же имеем "торговую войну", совершенно реальное снижение уровня жизни людей и развал всяческой инфраструктуры (стоит только отъехать километров 100-200 от Киева, и сразу все видно, причем независимо от направления, да и сама столица выглядит не очень), не самые однозначные европейские перспективы. И хорошо бы, если б это замечали "наверху". Еще лучше, если бы публично признавали и, хотя бы, очерчивали пути выхода из этого положения. Так нет же, легче прочитать очередную проповедь о том, как все, извините, зашибись. Но такая уверенность в блестящем настоящем и будущем, в которую легко поверить, повторив несколько раз, мне лично надежд на исправление ситуации не дает.

Вторая крайность – массовый "патриотизм", который просто захлестывает страну. Я не зря взял это слово в кавычки, ведь к настоящей любви к Родине, которая, прежде всего, является действием, направленным на принесение ей пользы, оно не имеет никакого отношения. Например, отлично и очень красиво, когда в честь национального праздника устраиваются всякие этнические штуки, типа марша вышиванок. Но очень плохо, когда человек думает, что, одев этнокостюм и пройдясь по улице, он уже чем-то помог своей стране. Да, развлекся, отпраздновал, но какая от этого реальная польза для Украины? А вот многие думают, что этого достаточно…

Другой пример подобного отношения к украинскому государству – патриотизм "кухонный", который в Украине ой как распространен. Скажем честно, для очень многих из нас повод считать себя патриотом – это самое обычное, ни к чему конкретному не приводящее говорение. Например, сказал кто-то (или написал в соцсети), что он Украину любит. И все, больше ничего делать не нужно. Вспомнил, как наш предки когда-то воевали, – вообще молодец. Рассказал, как ненавидит Януковича (Тимошенко, Ющенко, Фарион, Симоненко, Донбасс, галичан, бандеровцев - нужное подчеркнуть) – вообще стал героем. Да что там, приведу конкретный пример.

Однажды был у меня разговор с одним знакомым, который доказывал, что регион, откуда я родом (Донецкая область), и чуть ли не я лично, как выходец оттуда, виноваты во всех бедах страны. Ведь поддержали там действующего президента. Долго я его пытался убедить, что не стоит мерить всех по конкретному политику, кем бы он ни был, и уж, тем более, не стоит давать в связи с этим моральных оценок. Наткнулся на стену непонимания и спросил, какую он конкретно приносит пользу стране. Выслушал много о политических взглядах и их важности. Пришлось уточнить вопрос – поинтересовался, сколько этот патриот в месяц, например, платит налогов, и сколько средних пенсий с них можно выдать. Оказалось, ни одной, потому что работа зарплата "черная". А теперь вопрос. Я все понимаю, явление, когда никаких налогов украинцы государству не платят, достаточно распространенное. Но стоит ли говорить о любви к своей стране, если, кроме похода на выборы и политических дискуссий, ничего для нее не сделал? Вопрос, на первый взгляд, риторический, но ответ часто вполне утвердителен – конечно, стоит. А ты, "донецкий", молчи, как ты можешь Родину любить… Но ведь именно из такого, весьма упрощенного и облегченного, понимания патриотизма, в конечном итоге, исходит и желание возвыситься над своими же соотечественниками. Причем не за счет каких-то достижений, а лишь на основании языка, на котором говоришь, региона происхождения, почитаемых героев и так далее. А это уже – антипатриотизм, ведь приводит к пресловутому расколу, который все никак не может преодолеть наше общество.

Наконец, третья крайность, которую необходимо упомянуть. Заключается она в отрицании ценности всего украинского. Особо показательно, что отрицается она в пользу конкретных государств – России или Советского Союза, что в данном случае фактически одно и то же. Но здесь говорить много не стоит. Буквально неделю назад я уже писал о том, что, если мы окажемся не способны защитить себя в торговом конфликте с Москвой, то не сможем претендовать на какое-либо уважение. Так вот борьба с силами, которые разлагают Украину изнутри, задача ведь не менее важная. Может быть, последние события, подвигнут к тому, чтобы принять по отношению к тем, кто слишком уж сильно, в ущерб национальным интересам, проповедует дружбу со "старшим братом", жесткие меры? У нас ведь и не за такие прегрешения в тюрьму сажают…

В целом, я, конечно, несколько утрированно описал основные проблемы современного патриотизма по-украински. Вместе с тем, смею утверждать, что Украина в плане мировоззренческом сейчас очень сильно напоминает человека с диагнозом "шизофрения". То же самое расщепление сознания: одни так сильно любят свою страну, что готовы бросаться с кулаками на любого, кто их представлению об этой самой любви (далеко не всегда верному) не соответствует; другие эту же страну ненавидят и пропагандируют все российское, третьи на словах готовы к большим боям, а в жизни боятся потерять даже ту далеко не всегда устраивающую их работу, которую получили при "преступном режиме".

Но самый главный симптом этой болезни – категорическое нежелание брать на себя ответственность. Ведь когда, хотя бы, каждый третий из всех тех, кто бросается революционными лозунгами в Фейсбуке, ненавидит кого-то за язык или политические взгляды и так далее, постарается изменить судьбу Украины, начиная с себя, своего образа жизни и собственных, пусть скучных, но важных повседневных дел, только тогда можно будет рассчитывать на исцеление. А еще это поможет избежать метания между крайностями, в которых нет ни капли здравого смысла.