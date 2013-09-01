Люблин: "игрушечный" спор украинцев и поляков

Люблин – город, хорошо знакомый украинцам. Уютный, небольшой, атмосферный. Из Киева до него – рукой подать, 600 километров на автомобиле. Это чуть больше, чем до Львова.

Отправляю на почте открытку из Люблина домой. Продавщица, наклеивая марку, говорит, что в эти дни в город приехало много украинцев. "Они привезли уйму предметов ручной работы, а также учат танцевать. Вчера вечером были такие пляски!" – улыбается женщина предпенсионного возраста. А потом интересуется, знаем ли мы польский. Отвечаем, что нет, но понимаем. С уст женщины не сходит улыбка: "И я вас понимаю. Как же это легко!"

Действительно, в Люблине общаться можно легко и непринужденно. Кажется, тут не существует языковых барьеров. Здесь не спорят на политические темы. Язык культуры куда более понятен. Еще бы! Ведь в теплое время года в Люблине чуть ли не каждые две недели проходят ярмарки, фестивали, конкурсы – кулинарные, акробатические, театральные.

Украинцы Оксана Когут и Остап Сойка создают уникальную яворовскую игрушку. Деревянную, в желто-зелено-красных цветах. Своих ангелов и птичек в середине августа они привезли и в Люблин на знаменитую Ягеллонскую ярмарку – один из самых ярких фестивалей традиционной культуры в Центральной Европе, куда приглашаются мастера из Литвы, Словакии, Беларуси, Венгрии, Чехии и других стран.

"Ярмарочное настроение в Люблине особое. Веселье, музыка, "смаколыки"! Все есть. Организаторы так стараются, чтобы все было хорошо, а участникам фестиваля и посетителям было удобно: оплачивают дорогу, проживание, проведение мастер-классов, – говорит Оксана. – После такого отношения даже не хочется вспоминать о подобных форумах в Украине, когда ты вынужден платить за все". Согласны с ней и все пятьдесят мастеров из Львова, Полтавы, Житомира, Киева, Ивано-Франковска, которые приехали представлять украинское традиционное искусство.

И это уже в седьмой раз. В 2007-м мэрия Люблина решила возродить в современном городе (который называют "воротами ЕС в Восточную Европу") дух средневековья, когда здесь пересекались торговые пути из Венгрии в Литву, из Западной Европы в российские земли, из портов Балтийского моря в Турцию. За торговцами следовали ремесленники, художники, музыканты, акробаты и актеры. Так было в королевские времена. Средневековые улочки Люблина гудели, наполнялись людьми, а прилавки ломились от товаров.

Сегодня здесь не продают живность или овощи, но предлагают керамику, дерево, изделия из лозы, одежду из натурального полотна.

Еще за несколько сот метров до входа в Старый город – Краковских ворот - мастера развернули торговлю. Кто-то продает шерстяные носки, кто-то деревянные розы, а кто-то - разноцветные леденцы на палочке. У каждого есть свои покупатели.

Пани Болеслава говорит, что уже несколько лет подряд приходит на ярмарку купить что-то для своего дома. "Традиционные ремесла в Польше сохраняются хорошо. Например, у меня дома есть корзина, сплетенная вручную. В ней я храню лук. Также несколько тарелок, которыми семья пользуется на кухне", – говорит она и идет рассматривать связанные особым образом покрывала.

Каждый год к старым ремеслам прибавляются новые. Местный союз мастеров рад оценить работы из натуральных материалов, сделанные вручную.

Вот висят странные колокольчики, сделанные как будто из закрученной травы. Берешь в руки, а на ладони остается запах свежего сена. Это Анджей Вжецьонко и его жена, которая знает все-все о лечебных и магических свойствах разнотравья, создают фигуры из сена. Говорят, что такая техника – их собственная разработка. Из сухой травы авторы делают разной толщины жгутики, а из них сплетают, точнее, сшивают фигуры.

"Мы заметили, что из такого сырья можно создать что угодно – разные размеры, разные формы: от маленьких колокольчиков до человеческих фигур в натуральную величину и значительно увеличенных фигур животных", – говорит Анджей.

Как правило, со своими изделиями мастера далеко не выезжают – те, кто хочет купить сплетенные из сухой травы фигурки ангелов, медведей, лошадей, кур приезжают к ним в Татры. Сейчас в нескольких странах Европы рестораны и усадьбы украшены их изделиями. Есть соломенные произведения и в крупных музеях Чехии и Франции.

Особое внимание – украинским работам. В 2007-м Ягеллонская ярмарка была основана как совместный польско-украинский проект двух городов – Люблина и Львова.

Оксана Когут настаивает, что ярмарка – очень хороший повод встретиться для мастеров, покупателей, организаторов фестивалей. "В Европе интерес к украинским мастерам огромный, – говорит она. – Вот, например, к нам в первый день подошел француз и купил несколько игрушек. На следующий день снова вернулся – купил еще больше".

К слову, украинские мастера вспоминают, что одно время спорили с коллегами о том, кто придумал яворовскую игрушку – украинцы или поляки. Ведь в двух странах сейчас изготавливают родственные "модели". Поляки говорили, что это их изобретение, а украинцы - что их. Вероятнее всего, деревянную игрушку придумали украинцы, родственники которых жили на землях нашей современной страны и переехали на территорию соседнего государства, куда увезли и свое умение делать деревянные игрушки. По данным книг о составе населения в яворовском регионе, там не проживали поляки, а были только украинцы и евреи.

Работы наших соседей, например, поляков или словаков, по сравнению с украинскими, очень просты. Керамика часто не расписная, а однотонная. Мастер Марек Коваль из Словакии рассказывает, что он делает современную разноцветную керамическую посуду, и только для сохранения традиций обращается к традиционным рисункам – простых и наивных цветов, птиц. К слову, цены на такие изделия несколько ниже, чем на украинские, богатые орнаментами.

Популярны на ярмарке были изделия из лозы. Мастер из Польши утверждает, что в первый день у него было семьдесят различных плетенок. Шестьдесят из них он продал. "Я делаю корзины из неочищенной лозы. Ветви только вымачиваю, чтобы они становились более гибкими. Получаются такие себе наивные сельские вещи. Недорогие", – показывает он.

Участники говорят, что ярмарка в Люблине уникальна тем, что во время ее проведения можно увидеть старинные ремесла без современных интерпретаций.

Но Ягеллонская ярмарка – это не только фестиваль народных промыслов. Он и кулинарный, и музыкальный, и театральный, и детский.

Нужно видеть, с каким удовольствием горожане уплетали бутерброды. Большой кусок свежего ароматного домашнего хлеба, покрытый сверху смальцем с чесноком, дополненный соленым огурцом из бочки – казалось, лучший вариант обеда для многих. Правда, за него приходилось заплатить шесть злотых (15 гривен). Некоторые смеялись, мол, "хлеб – золотой!".

Особенная на фестивале и музыка. Ярмарку открывали украинцы из "Фолькнеры". А особого настроения посетителям добавила венгерская группа "Hollóének Hungarica" из Дебрецена. Ребята с барабанами и волынками все четыре дня бродили по улицам старого города, а в субботу дали концерт на большой сцене.

В Люблин группу приглашают не в первый раз, потому что организаторам и посетителям ярмарки они очень нравятся. Только представьте себе: среди ярмарочной суеты вдруг раздается звук средневековой волынки, поворачиваешь голову, а там под большим венгерским флагом едет огромная медная курица. Вокруг - музыканты, а за ними толпа людей. Музыканты останавливаются на площади и играют так, что уши закладывает. Кажется, все они в каком-то странном музыкальном трансе.

Музыка объединяет весь Старый город, в какой-то момент будоражит, а в какой-то, наоборот успокаивает ярмарочный пыл. Тогда уже можно пройтись по улицам Люблина с высоко поднятой головой – осмотреть фасады старых зданий, заглянуть в уютные подворотни и, скажем, сравнить местные дома со львовскими. Зайти в костелы, в одном из которых проводил службу Папа римский Иоанн Павел ІІ, а в другом, в 1569-м была подписана уния о создании государства между Польшей и Литвой.

А потом можно дойти до люблинского замка. Дорогу к нему уже открыли, а в самом замке почти закончены реставрационные работы.





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