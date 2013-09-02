Европа от "покращення" не спасет

Одна из главных тенденций украинской реальности – превращение хороших и позитивных слов и идей в символы чего-то крайне негативного. Типичный пример – "покращення". Обозначающее изначально замечательные вещи (кто скажет, что улучшение жизни, да еще и уже сегодня, это плохо?), слово это давно ассоциируется с несбыточными надеждами и, в конечном итоге, с реальным ухудшением жизни украинцев. А сейчас подобный же смысл могут обрести слова Европа и евроинтеграция.



Я далек от мысли о том, что сближение с Евросоюзом, будь то Ассоциация или даже облегчение визового режима, принесет в нашу жизнь мгновенные улучшения или сразу резко изменит ее. В то же время, сама европейская идея просто обязана открыть нам путь к одной очень важной вещи. Отход от России, безвизовые поездки и прочее здесь даже не главное, намного важнее то, что, став страной, которая стремится в ЕС, мы должны будем изменить стандарты жизни людей, причем не только экономические, а и, например, правовые или политические. И здесь – главная опасность. Вполне может статься так, что ЕС, в свете "торговых войн" и давления со стороны Москвы, прикроет глаза и даст Киеву Ассоциацию этой осенью. Вот только далеко не факт, что мы пойдем дальше и станем полноценным членом Евросоюза. Есть угроза, что Украина так и продолжит топтаться на месте. А стандарты нашей жизни вполне могут остаться на том уровне, на котором они находятся сейчас. И то, что было надеждой, станет новым "покращенням", когда ждали хорошего а получилось, как всегда.



Ведь пустыми будут все разговоры о том, что мы – европейская страна, если параллельно с процессом всяческой интеграции в Украине не начнется реального улучшения жизни, которое должно было произойти еще вчера. Если не начнут строиться и нормально ремонтироваться дороги, не прекратят разваливаться и прекращать существование целые населенные пункты, если все поезда на железной дороге не станут минимально удобными, а коммуналка не будет тем, чем она является по названию, а не потенциальным источником катастроф, любое движение в Европу будет бессмысленным. А разговоры о нем станут издевательством и не более: "Народ, мы ж в ЕС идем! Как, ты не заметил? Ну что ж ты…"



Мы никогда не станем даже немного ближе в Европе, пока украинское общество будет разделено на самые натуральные "касты" - избранных и остального народа. Пока признаками этой самой избранности будут близость к властной "кормушке", "мажорные" родственные связи, наличие непонятно откуда взявшейся суммы денег или милицейские погоны. Пока небольшой процент водителей авто на наших дорогах будут делать, что хотят, зная, что ничего им за этом не будет, даже если устроить смертельное ДТП, а остальные будут думать, как бы им не врезаться в какой-нибудь "Майбах" или "Бентли", чтобы всю жизнь не отдавать долгов. Другими словами, мы никогда не станем ближе к Европе, пока не начнем, хотя бы как-то, воплощать в жизнь идею о том, что в Украине есть закон, и перед ним все равны. Ну, хоть немного, в самых ключевых и принципиальных вопросах.



Кроме того, украинцы никогда не поверят, что они стали европейцами, если не будут иметь шанса без денег отстоять свое честное имя или свободу в судах. Не может быть и речи о Европе, пока милиция бьет нас просто так, потому что ей нравится, да и, вообще, пока правоохранители будут ассоциироваться с пытками и изнасилованиями, а не с защитой законности. Наконец, все слова о Европе будут пусты, если украинская власть продолжит так демонстративно отделять себя от народа. Перекрытиями дорог, толпами охраны и прочим.



Вообще, есть много таких "если". И главный вопрос сейчас – вовсе не то, станем ли мы ближе к Европе. Важнее то, используем ли мы этот шанс. Ведь, если этого не произойдет, и путь Украины в ЕС станет очередным пустопорожним "покращенням", декларацией, которая не будет иметь никакого реального воплощения в жизнь, это будет означать глобальные проблемы. Тут и Россия появится с ее сладкими обещаниями, и референдумы разные пойдут, далеко не всегда важные и нужные, и многое другое произойдет. А главное – мы упустим шанс не только повысить свой уровень жизни, но и изменить мировоззрение целого общества, повернуть людей в сторону большего самоуважения и, наконец, зажить по новым стандартам. А такие шансы даются ой как нечасто…



Вот только готовы ли наши чиновники всех уровней отказаться от взяток ради будущего своего государства? Готова ли власть не перекрывать дороги ради своих представлений о комфорте и статусе? Готовы ли мы все, наконец, перестать слушать сказки про "покращення" и как-то выразить свою позицию, да так, чтобы ее услышали? Очень надеюсь, что на эти вопрос есть другие ответы, кроме самых очевидных, которые сразу лезут в голову.