Нет никакого Таможенного союза

Виталий Портников

Публицист, журналист

3 сентября 2013, 16:02

Примерное наказание "батьки" окончательно разрушит миф Таможенного союза и прочих благоглупостей...

Член верхней палаты российского парламента - Совета Федерации, - олигарх Сулейман Керимов стал обвиняемым по делу генерального директора компании "Уралкалий" Владислава Баумгертнера, арестованного в Минске. Обвинения Керимову, являющемуся фактическим владельцем "Уралкалия", предъявлены белорусским Следственным комитетом. Таким образом, дело Баумгентнера, арестованного в белорусской столице после встречи с премьер-министром Михаилом Мясниковичем, получило развитие – Минск не только не собирается освобождать арестованного гендиректора, но и настаивает на виновности куда более крупных фигур.

Показательно, что изначально в планах белорусских властей было арестовать именно Керимова. Миллиардера вместе с главой наблюдательного совета "Уралкалия", бывшим руководителем администрации президента России Александром Волошиным, до сих пор пользующимся огромным авторитетом в элите, зазывали в Минск на переговоры с Мясниковичем. Необходимость встречи на столь высоком уровне возникла после того, как стало ясно, что "Уралкалий" собирается выйти из альянса с "Беларуськалием" и отказаться от участия в совместном предприятии – Белорусской калийной компании. Для официального Минска этот развод был крайне нежелателен – возможно, именно на его фоне Александру Лукашенко и пришла в голову идея захвата высокопоставленных заложников. Но после того, как Керимов и Волошин отказались от приглашения, пришлось арестовывать Баумгертнера, являющегося, к тому же, председателем наблюдательного совета БКК. Одновременно в розыск было объявлено несколько российских менеджеров.

Решение возбудить уголовное дело против Керимова – свидетельство того, что и Москва, и Минск оказались в определенном тупике. Российская сторона явно не хочет раздувать скандал во взаимоотношениях с Беларусью. Решение об аресте высокопоставленного менеджера стало для Кремля ушатом холодной воды и, по идее, Москва должна была бы примерно наказать зарвавшегося "батьку". Но такое примерное наказание окончательно разрушит миф постсоветской интеграции, Таможенного союза и прочих благоглупостей, усердно насаждаемых в путинскую эпоху. Станет ясно, что нет никакого Таможенного союза, союзного государства – чего там еще? – а есть лишь разборки феодалов, использующих для отстаивания собственных интересов правоохранительные органы.

Поэтому ни президент Владимир Путин, ни премьер Дмитрий Медведев на задержание Баумгертнера никак не отреагировали, а требования более мелких чиновников освободить арестованного воспринимались в Минске с нескрываемой издевкой. С другой стороны, и Беларусь от этого ареста ничего не получила – кроме обещаний пересмотреть весь комплекс экономических взаимоотношений, данных вице-премьером Аркадием Дворковичем, и претензий к белорусскому молоку, предъявленных, как водится, главным санитарным врачом Геннадием Онищенко. Поэтому Лукашенко пошел по пути повышения ставок – объявил в розыск одного из самых известных российских олигархов.

"Батьке" в этой ситуации важно не переиграть. Сулейман Керимов в последнее время не воспринимается в Кремле как свой, поэтому у Путина и его окружения может возникнуть желание приструнить слишком уж уверовавшего в свои возможности миллиардера. В особенности это может быть важно накануне предстоящих выборов президента Дагестана – выходец из этой кавказской республики, Керимов имеет в ней огромное влияние. Но, в любом случае, Путну важно остаться монархом, который один может казнить и миловать своих подданных – сколько бы там денег у них не было. И этой своей ролью он с Лукашенко не поделится.

Поэтому пока что стороны находятся в состоянии позиционной борьбы, которая обязательно должна завершиться чьей-то капитуляцией, причем не обязательно белорусской. У России, остающейся заложницей своей имперской пропаганды, шансов капитулировать и "выкупить" Баумгертнера на условиях Лукашенко, куда больше, чем у "батьки", которому особо нечего терять. При этом с каждым новым шагом Минска интеграционный миф будет подтаивать, и Москве нужно спешить со спасением даже не Баумгертнера, а своего любимого детища.

А причем же тут Таможенный союз, спросите вы. А не при чем, как видите. Нет никакого Таможенного союза.

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Путин Беларусь Лукашенко Виталий Портников олигарх колонка авторская колонка Керимов Уралкалий Баумгертнер
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