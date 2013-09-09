Давайте не провоцировать Путина!

Родион Комаров
Бывший главный редактор сайта "Главред"
9 сентября 2013, 18:33

Мы сами часто провоцируем российское руководство делать резкие заявления в наш адрес...

Громкие высказывания об Украине, которыми на прошлой неделе снова "отметился" Владимир Путин, являются очень симптоматичными. С одной стороны, в них нет ничего нового и даже интересного – президент РФ продолжает ностальгировать то ли по Российской империи, то ли по Советскому Союзу, то ли по всему вместе взятому. Но, с другой стороны, ситуация на сегодняшний день сложилась так, что мы сами часто провоцируем российское руководство делать резкие заявления в наш адрес и строить планы на наш счет. И это уже проблема.

В целом, может быть, прозвучит и слишком громко, но украинцы до сих пор не избавились от комплекса "младшего брата" в отношении РФ. Проявлений этого – просто множество, перечислю лишь некоторые из них.

Во-первых, посмотрите на нашу внешнюю политику. Вроде бы все в ней четко, Украина задекларировала свой путь в Европу и пытается идти по нему, пусть и с переменным успехом. Но и от России мы отказаться никак не можем. Все смотрим в ее сторону. Сразу скажу, я понимаю, что РФ – очень важный для Украины партнер, в том числе, в экономическом плане, "торговая война" это очень ярко показала. Вот только, если мы хотим стать действительно независимыми, придется потерпеть. Придется научиться справляться с экономическими неурядицами, принимать часто болезненные для нашего мировоззрения истины, например, о том, что у нас нет и не должно быть никаких "особых" отношений с Россией, и это – всего лишь один из наших партнеров. Иначе ничего у нас в этом деле не получится.

А что происходит сейчас? На уровне руководителей государства – постоянные заверения в том, что никто от сотрудничества с Таможенным союзом не отказывается, не дай Боже, что он важен для нас и все такое. На уровне отдельных политиков – часто откровенно антиукраинская позиция о референдумах и прочих вещах, вообще-то, нарушающая законодательство, которое предполагает нашу евроинтеграцию. И, самое главное, очень мало уважения к самим себе. Ведь перед нами фактически ставят выбор: или вы с нами, или пошли вы куда подальше, а мы вам еще вслед плюнем, ой, извините, санкции введем. А мы, вместо того, чтобы гордо отвернуться, или, лучше, ответить на этот плевок, тоже ввести какую-нибудь санкцию, оправдываемся и чуть ли не просим, чтобы нас не прогоняли за наш же собственный выбор. И как Путину после этого не рассказывать об "одном народе"? Повод то у него чудесный…

Во-вторых, есть сейчас и другая крайность в отношении украинцев к России. Объявляя Москву "врагом номер один", мы так же точно демонстрируем зависимость от нее, как и если бы клялись ей в верности и вечной дружбе. Понятно, что у нас в общей истории всякое было, и помнить об этом нужно обязательно. Но вот незадача – если жить исключительно историческими стереотипами, никакого будущего не построишь. Более того, если сводить все или большую часть проблем современной Украины к "руке Кремля", "московской гэбне" и подобным факторам, то проблем этих просто не решить. Мы же часто идем по пути наименьшего сопротивления – создали себе образ врага, и сваливаем на него все свои беды. Тогда как в них могут быть виноваты, например, наша собственная неорганизованность. Или лень. Или еще что-то. Россия, конечно, является источником определенных трудностей, но говорить, что она во всем виновата, совершенно безответственно. Ведь, кроме самоуспокоения (если что-то не получается, всегда можно спихнуть на Путина), мы еще и Москве даем чудесный повод увидеть нашу неуверенность в своих силах. А уж там подобные вещи использовать умеют.

В-третьих, нельзя не сказать о том, что в жизни почти каждого среднестатистического украинца в последнее время стало слишком много России. И это тоже – показатель нашей мировоззренческой зависимости от соседа. Мы часто принимаем решение не только о том, голосовать ли за определенного политика, но и о том, общаться ли нам с определенным человеком, в зависимости от его отношения к РФ Сразу, кстати, вспоминается ситуация 2004 года, когда, бывало, даже семьи распадались из-за того, что муж был за Ющенко, а жена – за Януковича (или наоборот). Это было совершенно ненормально и, если хотите, иррационально. Так вот, подобная иррациональность в отношении России продолжает играть важную роль в жизни современного украинского общества. Роль далеко не конструктивную…

А относиться к нашему соседу нужно рационально, даже, извините за слишком избитое политиками слово, прагматично. То есть, использовать преимущества и отвечать на угрозы. Ведь, скажем, если мы можем съездить в Россию без виз, то почему бы этим не воспользоваться? А если против нас начинают "торговую войну", то почему бы на нее не ответить, да так, чтобы начинать не захотелось? И не нужно говорить, что это безнадежное дело. Не попробовав, мы, все равно, не поймем так ли это.

Вообще, преодолеть зависимость мировоззренческую часто бывает не менее важно, чем установить границу или определиться с внешнеполитической ориентацией. То, что в головах у людей, все равно, будет выходить наружу, потому что, если мы излишне любим или ненавидим своего соседа, то должны быть готовы к тому, что он будет этим пользоваться. В принципе, Украина постепенно становится на путь такой независимости. Вот только чтобы идти по нему, нам нужно избавиться еще от многих иллюзий, предубеждений и даже знаний, которые уже утратили актуальность.

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