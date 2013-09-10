Узник без совести

Виталий Портников

Публицист, журналист

10 сентября 2013, 14:28

Российская власть выглядит как человек, который сам загнал себя в тюремную камеру.

После выборов мэра Москвы российская власть выглядит как человек, который сам загнал себя в тюремную камеру, выбросил ключи от двери в коридор и не понимает, как ему из этой камеры выбраться. В принципе, по коридорам темницы ходит множество людей, которые могут подобрать ключи и выпустить незадачливого узника. Но они не хотят этого делать по одной простой причине: они знают, что у заключенного – ключи от всей тюрьмы и всех остальных камер, и он ни за что не собирается их отдавать. Никакие переговоры невозможны: люди в коридорах не хотят выпускать странного узника, он не хочет отдавать им других ключей. Поэтому ни одна из дверей не будет открыта.

Чтобы не усложнять анализ сравнениями, напомню, что российская власть устроила себе Навального, так сказать, собственными усилиями. Накануне выборов оппозиционер был привлечен к ответственности по так называемому делу "Кировлеса" - ни у кого не было сомнений, что один из самых популярных площадных трибунов Москвы, известный прежде всего антикоррупционными разоблачениями, должен быть осужден именно как коррупционер.

Навального и приговорили к пяти годам колонии общего режима, но уже на следующий день освободили по ходатайству прокуратуры. Да-да, именно прокуратуры, внезапно обжаловавшей приговор в части избрания меры пресечения. Еще одной проблемой оппозиционера был муниципальный фильтр – Навальный должен был собрать подписи депутатов местных законодательных собраний, в которых, как нетрудно догадаться, демократов с гулькин нос. И снова в дело пошла властная машина – подписи для Навального были собраны у депутатов-"единороссов". Очевидно, кому-то во власти захотелось продемонстрировать, какие честные и прозрачные выборы в российской столице. Однако при одном непременном условии: выиграть эти выборы с разгромным счетом должен был действующий градоначальник Сергей Собянин.

Разгромного счета не получилось. Более того, власть оказалась на пороге второго тура, который явно был ей не интересен. Поэтому оппозиция закономерно усомнилась в чистоте результата на "самых чистых выборах". Однако каких-либо реальных шансов повлиять на этот результат у нее нет: даже действительно масштабные митинги протеста на Болотной площади не заставили власть пересмотреть итоги последних парламентских выборов. Мэрские ждет та же судьба. Неслучайно на митинге на Болотной, состоявшемся на следующий день после голосования, многие выступавшие уже говорили о следующих выборах – в Мосгордуму. Власть, конечно, и их выиграет. Но это не означает, что она будет чувствовать себя комфортно.

Московские выборы с Навальным в качестве главного собянинского оппонента были затеяны ради демонстрации легитимности властной вертикали и доверия "немитингующего" народа. Ничего этого не случилось. "Немитингующий" народ просто не пришел на выборы – можно говорить, конечно, что он поддерживает власть, но на самом деле он к ней равнодушен, как было равнодушно к КПСС большинство населения Советского Союза, почти и не заметившее исчезновения самой передовой в мире партии с политической арены. Среди тех, кто пришел – если сосчитать голоса всех оппозиционных кандидатов – негативно настроенных по отношению к власти людей не меньше, чем ее поддержавших.

Можно, конечно, утверждать, что кандидат-коммунист или кандидат от "Справедливой России" близки к власти, но те, кто за них голосует, явно не близки. К тому же – даже если поверить, что фальсификаций не было – нельзя не заметить, что результат действующего мэра получен с самыми банальными ухищрениями. Это, во-первых, уже привычное нам голосование на дому – там триумф Собянина. И, во-вторых, пока что непривычное – "новая Москва", то есть огромная часть территории Московской области, которую при Дмитрии Медведеве решили прирастить к столице. Там тоже триумф. Если бы выборы проходили только в "старой Москве" - то есть собственно в столице – второго тура было бы, скорее всего, не избежать.

Именно поэтому российской власти все труднее будет управлять Москвой как легитимной и поддерживаемой большинством москвичей – эпоха Юрия Лужкова давно позади. Но и у оппозиции нет никаких очевидных ресурсов поколебать саму структуру этого управления – эпоха нового Бориса Ельцина еще не впереди. Россияне обречены на сосуществование в одной темнице со своей властью – они никогда не выпустят ее из камеры, а она никогда не отдаст им ключей от тюрьмы.

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Москва Навальный Виталий Портников колонка авторская колонка Собянин мэр Москвы выборы Москвы
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