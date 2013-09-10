"Бидло" Абдулліної та наші комплекси

Андрій Кокотюха

Журналіст, письменник, сценарист, член Спілки кінематографістів України

10 сентября 2013, 14:00

Засудження Катерини Абдулліної за її висловлювання лише здається хвилею всенародного гніву...

У мене є не дуже хороша новина для всіх, хто вже кілька днів проклинає таку собі Катерину Абдулліну за слово "бидло", вжите на адресу носіїв нашої державної мови. Потуги дотепників, котрі витрачають час на створення фотожаб зі співачкою та її "бидлом", а також гнівні словесні патетичні заклики мало не лінчувати молоду жінку, насправді, марні. Бо Абдулліна мало кому відома за межами соціальних мереж – саме там це почалося й там же благополучно завершиться.

Не змінить ситуації й те, що вона не просто молода хамка, котра не стежить за язиком, а солістка Національної опери України. Так і кортить додати слово "виявляється": адже ще менше тижня тому активні користувачі того ж Facebook більше знали про рок-музикантів усіх країн, ненависну російську попсу, що заважає нам жити, та навіть про героїв і акторів серіалу "Роксолана. Величне століття". Для 99% активістів соцмереж реальним відкриттям виявився факт, що красива жінка, котра дозволила собі назвати українські школи концентрацією "бидла", – не фотомодель або коханка політика чи олігарха, а вітчизняна оперна співачка. Каюсь – сам не знав. Хоча, з огляду на ситуацію, вже гризуть сумніви, чи варто тут узагалі-то каятися…

Але якщо про те, хто така Абдулліна й чим заробляє собі на життя, дуже мало знають навіть культурно орієнтовані громадяни, за межами Києва про існування такої співачки поняття не мають і поготів! Скажу більше: поняття "співачка" в нашого народу частіше асоціюється з кимось із учасниць групи "Віа Гра", Настею Каменських чи Ніною Митрофанівною Матвієнко. І аж ніяк – із артисткою, що демонструє оперний тембр. Тож якби подібні висловлювання дозволив собі хтось із справді відомих та популярних, варто було б говорити про всенародне засудження, обструкцію й кінець кар'єри, до чого довів дурний язик.

Словом, гнівне засудження Катерини Абдулліної за її висловлювання лише здається хвилею всенародного гніву, яка накрила позбавлену елементарного відчуття міри й такту артистку. Насправді всі ці "фе" мають суто локальний, як б сказав, маргінальний характер. Що, як не прикро це прозвучить, вкотре доводить недостатньо сформовану в українців національну гордість.

Звісно, спускати Абдулліній з рук наругу над мовою, котра є не просто державною, що, погодьтеся, певною мірою, носить формальний статус, але й рідною для мільйонів, не можна. З проявами праведного гніву особисто я згоден. Проте останнє місце, де має проявлятися цей гнів – соціальні мережі. Давайте спробуємо згадати кілька ситуацій різного ступеня давнини, котрі можуть послужити яскравим прикладом, як люди та держави повинні реагувати на аналогічні речі.

Наприклад, льотчик Чарльз Ліндберг, правдивий герой Америки 1930-х років, викрадення та вбивство маленького сина якого переживала, без перебільшення, вся країна. Проте в 1941 році Ліндберг відкрито виступив на підтримку Гітлера та нацистів. Так, він всюди невтомно пояснював: висловлює не думку американців, а свою особисту. Проте вже наступного дня героєм Америки той, кого ще вчора країна носила на руках, бути перестав.

Чи є це проявом комплексів, коли сильна країна з майже сторічними традиціями демократії дружно засуджує свого героя за симпатію до ідей Гітлера й нагороду з рук Герінга? В жодному разі: адже вся країна, від президента до останнього безробітного, при всій полярності думок, єдина в одному – поведінка того, хто не так давно був одним із символів Америки, неприпустима, і вибачення не приймаються.

Ось набагато свіжіший, зразка 2004 року, приклад, правда, іншого ґатунку: брутальна поведінка російського співака Філіпа Кіркорова (тоді ще не Народного артиста Україїни) на прес-конференції, відома як "Справа рожевої кофтинки" або "Кофта, цицьки, мікрофон". Тоді під час прес-конференції Кіркоров нахамив журналістці Ірині Ароян, причому вживав на її адресу ненормативну лексику. У артиста знайшлися захисники, мовляв, нерви і все таке. Проте суспільний резонанс, причому не лише в Росії, а й в Україні, був шаленим та справедливим. Найперше ці кілька фраз, кинутих співаком, суттєво обмежили його гастрольний графік. До того ж – і це, як на мене, найголовніше, - навіть пенсіонерка з віддаленого села почала плюватися, бачачи свого ще недавнього кумира на телеекрані. Все потім уляглося, певні висновки Кіркоров, усе ж таки, зробив, але набагато важливішим є той факт, що він, як, набагато раніше, американський льотчик Ліндберг, поніс реальну відповідальність перед всім суспільством за свої слова.

А ось Катерина Абдулліна такої відповідальності не понесе! Адже, як зазначалося вище, її персона не викликає в пересічних українців жодних асоціацій. Хоча вона, як свідчить біографічна довідка, працює на оперній сцені вже дванадцять років та була ученицею прими Євгенії Мірошниченко. Звичайно, можна нарікати на самих себе - мало, мовляв, цікавимося оперним мистецтвом, інакше знали би, що то за одна. Але жінка на прізвище Абдулліна все одно дозволила собі ті самі висловлювання, котрі абсолютно безкарно продукують політик Вадим Колесніченко, журналіст Олександр Чаленко, письменник Олесь Бузина та навіть діючий міністр освіти Дмитро Табачник (чого варта заява державного чиновника про "учебники на ненужном языке"). Їх, на відміну від оперної діви, змусити якщо не вибачитися, то хоча б виправдовуватися за власну поведінку практично неможливо.

Ось чому ситуація довкола загалом непублічної Катерини Абдулліної, котра мимоволі, точно не з доброго розуму, стала виразником думок багатьох маргіналів, виглядає вдячною для тих, хто бажає реалізувати комплекси. Бо невідому широкому загалу, не присутню в кожній хаті артистку змусити нервувати й червоніти можна швидше й простіше, ніж її однодумця - українського міністра.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
скандал Андрій Кокотюха колонка авторская колонка мова авторська колонка Абдуллина бидло школи
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
13:56
"Шикарные сисяо". Астафьева восхитила фанатов откровенным фото в купальнике
13:44
Военнослужащий ВСУ расстрелял сослуживца из автомата в лицо под Донецком
13:30
Потроллил россиянина. В Сети "залайкали" пост об украинском шахматисте-патриоте
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять