За что мы так не любим Украину?

Родион Комаров
Бывший главный редактор сайта "Главред"
16 сентября 2013, 18:47

Если не прекратить называть себя и свое государство лузерами, из этого состояния будет очень сложно выйти...

На прошлой неделе были опубликованы очень интересные результаты социологического исследования. По данным опроса Research & Branding Group, 59% украинцев считают свою страну аутсайдером. С одной стороны, посмотрите, как мы живем, можно ли ожидать другого в стране с разбитыми дорогами, нищающим народом и, одновременно, прекрасно себя чувствующей властью? С другой, цифра слишком велика, чтобы не сказать по ее поводу пару слов.

Могу смело утверждать, что пока такой большой процент населения считает Украину аутсайдером, она никогда не получит даже маленького шанса выйти из этого состояния. Ведь, по большому счету, есть два вида критичного отношения к государству, в котором живешь. Один - конструктивный. В этом случае люди видят, что у них не все в порядке, и пытаются исправить ситуацию, что-то изменить и улучшить. Второй – это самый настоящий национальный мазохизм, когда мы видим, что все или почти все плохо, жить в нашей стране погано, но менять ничего не пытаемся. А еще, бывает, рассказываем о своей любви к Родине, на самом деле, презирая ее. Судя по цифрам, в Украине сейчас можно увидеть именно второй вариант.

И это очень плохо. Мы можем долго говорить о том, что наши пессимисты, в общем, правы и реально оценивают свою страну. Вот только, если эту оценку не изменить, и ситуация останется на нынешнем уровне. Ведь, оценивая свою страну, как аутсайдера, мы автоматически награждаем этим эпитетом и самих себя. Что приводит сразу к нескольким крайне неприятным последствиям.

Во-первых, если не прекратить называть себя и свое государство лузерами, то из этого состояния будет очень сложно выйти. Можно провести параллель с футболом. В любом чемпионате команда-аутсайдер всегда воспринимается, как поставщик очков, который неизвестно зачем зашел в элитный дивизион, ну так хоть на то, чтобы его обыграть, сгодится. Любой аутсайдер время от времени выстреливает и даже порой обыгрывает чемпиона, но от этого отношение к нему, чаще всего, не меняется. И в итоге команда, которая вчера сотворила сенсацию, уже через неделю-другую возвращается в свое состояние отстающего и обычно вылетает в какую-нибудь первую лигу. Причин этому обычно много – нехватка денег, традиций и так далее, но всегда есть одна общая – осознание себя, как аутсайдера. И только после преодоления этой, сугубо мировоззренческой, проблемы команда может стать, хотя бы, футбольным середняком.

В жизни государства многое, конечно, по-другому. Но осознание своего аутсайдерства, даже если бывают какие-то проблески и успехи, не дает их достойно использовать, захлестывая волной негатива и вечной обреченности на неуспех. Да и, будем говорить честно, тот, кто считает себя отстающим, никакого успеха не заслуживает. С какой радости должен получать какие-то блага или достигать целей человек, который сам говорит, что на это не способен? Точно так же и с государством.

Во-вторых, осознание себя, как аутсайдера, в любом случае, приводит к безответственности и нежеланию что-то менять. Кстати, эта тенденция в Украине уже проявляется в полной мере. Ведь нам легче поругать свою страну и в очередной раз сказать о том, как все плохо, чем попытаться изменить что-то, хотя бы в какой-то мелочи. Нам легче найти себе внутренних и внешних врагов (власть, Россию, донецких, бандеровцев, перечислять можно еще очень долго), чем признать, что мы сами часто ленимся, ошибаемся или просто не хотим ничего делать. Наконец, нам легче придумать какую-нибудь проблему и пустить на ее решение все силы, чем сделать что-то по-настоящему полезное. Так на что хорошее можно надеяться в этой ситуации?

В-третьих, как ни прискорбно, но людьми, которые считают себя аутсайдерами, очень легко управлять. Им можно не только внушить, что нельзя ничего изменить, и нужно радоваться уже тому, что есть, даже если ничего и нет, кроме обещаний о "покращенни". Их еще можно задурить разнообразными странными идеям и вовлечь в процесс постоянного противостояния, а самим в это время спокойно и практически бесконтрольно заниматься самообогащением и решением других вопросов. Наконец, на них можно просто не обращать внимания. Потому, когда мы признаем свою страну и самих себя аутсайдерами, нужно быть готовыми к такому отношению к себе.

В общем, очевидно, что, прежде чем называть Украину аутсайдером, нужно, как минимум, подумать о том, что можно сделать для исправления ситуации, а потом уже делать грустные выводы. Ведь ситуация у нас далеко не так беспросветна, как может показаться. Мы живем в уникальной стране, не только очень большой по территории, но и удивительно разнообразной – у нас есть и море с горами, и памятники истории, и роскошные города, и промышленность с плодородной землей, и многое-многое другое. Нашему поколению повезло жить в достаточно спокойное время, мы не знали военных потрясений, которые были, например, по соседству (в том же Приднестровье), и по сравнению с которыми наши проблемы выглядят не так уж и страшно. Наконец, наше общество еще не достигло состояния повального пессимизма – живем как-то, только нужно об этом не забывать.

И наконец. Очень многие из тех, кто рассказывает о том, в какой плохой стране живет, забывают, что, так уж получается, Родина, извините за пафос, дается нам с рождения и независимо от нашей воли. Как родители, семья, родственники. И можно, конечно, если эта семья не нравится, признать, что она не так живет и сложить руки. Можно просто бросить ее и уехать жить в другую страну. А можно попытаться как-то помочь своему больному родственнику. Конечно, далеко не факт, что получится, но сама попытка уже будет ценна. А если пытаться почаще, глядишь, и выйдет что-то стоящее.

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