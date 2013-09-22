Белград: в тесной связи с Москвой

Согласно последней переписи населения, в Сербии проживает чуть более двух с половиной тысяч русских – они не имеют статуса национального меньшинства. Тем ни менее их присутствие ощущается везде, а особенно в столице – Белграде.

Почувствовать город

Белый город или как его называют в Сербии – БеОград. 8.00. Утро понедельника. Улица Князя Михаила. Она пустынна и спокойна. Слышен лишь шум листвы. Это совсем не та улица, что была вчера – шумная, яркая, многолюдная. В воскресенье она напоминала реку, течение которой несло тысячи людей с пакетами из магазинов, жареной кукурузой или мороженым. В этой толпе сложно было рассмотреть Белград. Сегодня же другое дело – тень от зданий разделяет улицу напополам. Часть фасадов выгодно смотрятся в солнечном свете, часть – в спокойном полумраке. Прогуливаясь неспешно, наблюдаешь, как открываются булочные и кафе, а затем магазины одежды и книжные. Последних в сердце Белграда множество. Сначала их считаешь, а потом бросаешь это занятие, утвердившись в мысли, что их все равно больше, чем в Киеве.

Сегодня Белград не просто не такой как вчера, он не похож на тот город, что я видела год назад. Тогда было не понятно, нравится он мне или нет. Казалось, столица Сербии была привычным и одновременно абсолютно чужим городом. Не понятно, где и в каком времени ты находишься. Архитектура центральной части Белграда знакома любому советскому человеку. Он хаотически застроен зданиями разных эпох: меж красивых особняков с лепниной середины позапрошлого века втиснуты "панельки" времен социализма. Мосты, дороги, парки такие же, как в Москве, Минске или Киеве. По крайней мере, на первый взгляд.

Но в то утро не хотелось говорить о контрастах. Надо было просто ощутить дыхание утреннего города, когда ни шум, ни крик не отвлекают от созерцания.

До середины прошлого века большинство из зданий в центре Белграда на улице Князя Михаила принадлежали двум богатым семьям. После все они были переданы в собственность государства. Нынче в здании первого отеля европейского типа "Српска Круна" (сербская корона) располагается городская библиотека, чуть далее – корпус Сербской академии наук и искусств. В начале улицы – первый белградский "небоскреб" Палата "Албанија", построенный в 1939-м году, высотой всего 58 метров: тринадцать наземных и четыре подземных этажа. Он и сейчас входит в десятку самых высоких зданий Сербии.

Кафе открываются очень рано. Иногда кажется, что они и не закрывались вовсе. Местные таксисты, которые наматывают круги по городу круглосуточно, могут долго рассказывать о ночной жизни Белграда, о том, как она медленно переходит в утреннюю и дневную, а вечером закольцовывается. Белград никогда не спит.

Дойдя до конца улицы Князя Михаила, можно заметить, как возле небольших импровизированных прилавков собираются пожилые женщины. Все они принесли вязанные крючком салфетки, наволочки, покрывала. Вяжут прямо на месте, обсуждая последние новости. Кажется, на лицах вот этих бабушек можно прочитать историю всей современной Сербии. Если не прочитать, то прочувствовать.

Читаешь историю в названиях белградских улиц. Множество из них носят имена князей, королей, военноначальников, деятелей культуры. Но, пожалуй, самая известная улица – не именная. Святогорская. Ее название изменялось за полтора века семь раз. Не то что приезжие, но и местные все время путались в названиях. Поэтому власти города решили над табличкой с действующим названием разместить еще одну – со всеми предыдущими.

Надо сказать, что Белград – совсем не туристический город. Не могу оперировать точной статистической информацией, но на первый взгляд (да и на второй и на третий), путешественников в городе очень мало. Количество туристов можно, например, измерить количеством сувенирных магазинчиков. А их в десятки раз меньше чем в Праге или Будапеште. Самый популярный сувенир – изображения маршала Тито. Он на фотографиях, футболках, кружках, значках и брелках.

Прелесть Дуная

В прошлом году на кинофестивале "Молодость" в Киеве в конкурсной программе "полного метра" Украину представляла картина Дарьи Онищенко "Истальгия". Фильм о тех, кто по тем или иным причинам вынуждены жить на чужбине. И вот сербка Ялена решает не уезжать за своим мужем австрийцем Гюнтером к нему на родину, потому что там она не почувствует аромат Дуная.

Чтобы почувствовать этот аромат большой реки, стоит лишь посидеть в одном из летних кафе на берегу. В Белграде есть люди, которые живут на реке. Точнее – живут этой рекой. Они часами могут смотреть, как тяжелая вода течет ровной лентой. Только ради этого оставляют свои удобные городские квартиры и переселяются в плавучие маленькие дома.

Река пахнет рекой. Водой. Летом слегка цветением. В Белграде встречаются сразу две реки – Дунай и Сава. Точнее в Дунай впадает его правый приток – Сава. На месте стыка можно даже сравнить цвет их вод. Они разные. Как мне показалось, одна – желтая, другая – зеленая.

За таким интимным водным слиянием двух рек лучше всего наблюдать тайком у подножья одной из самых старых крепостей в Европе – Калемегдан, с вершины холма высотой 125 метров.

Главный вход в крепость Калемегдан – Стамбульские ворота 1750 года. Далее – череда каменных стен, несколько лестниц и переходов, вымощенные камнем дороги. За почти 700-летние существование ее разрушали более семидесяти раз и столько же раз восстанавливали. В ХI веке именно на этом месте была установлена граница с Византией по Дунаю, а крепость стала военным оплотом. Летом 1521 года турки во главе с султаном Сулейманом Великолепным заняли крепость. Турки назвали ее фикир-байыр – "холм размышления", а позже дали другое название – Калемегдан, от турецких слов "крепость" – kale и "поле битвы" – megdan.

Вокруг – парк в европейском стиле.

В нем дети гоняют голубей, взрослые кормят белок, а старики играют в шахматы. Такое спокойствие и умиротворение вряд ли знакомо любой другой столице Европы.

В Белграде говорят, что все дороги влюбленных ведут к победителю – памятнику на высоком холме. Тут влюбленный должен поцеловать девушку. Правда, не понятно, что романтического в этом белградском памятнике, кроме удивительного вида на реку?..

Колона с воином, или, как ее называют местные, "Победник", – была установлена в честь победы Сербии в войнах 1912-1918 годах. Скульптор Иван Мештрович предложил установить монумент в самом центре города, но общественность возмутилась, мол, воин – голый! Поэтому статного мужчину с ястребом и мечом в руках установили перед крепостью, лицом к проигравшей Австро-Венгрии.

Тут русский дух…

С другой стороны улицы Князя Михаила – Теразие. Это официальный центр города. Именно тут можно ощутить эту невидимую, но такую прочную связь со столицей нашего восточного соседа. Центральное здание площади – отель "Москва". Путеводители говорят, что здание с зеленой мозаичной крышей было построено в стиле русского модерна с элементами греческой античности в нулевой точке центра города. Строили по проекту русского архитектора и на деньги русских меценатов. Там в 1920-е годы собирались представители русской иммиграции – актеры, художники, танцоры, писатели, бежавшие от красного режима. В их числе был и белый генерал Врангель.

Открытие гостиницы было настоящим городским событием. "Москву" в 1908-м лично открывал сербский король. Тогда играл и придворный оркестр.

Но если россияне гордятся этой связью, то туристы с Запада говорят о том, что это сегодня внутри это слишком социалистическое здание. О жизни в ХХІ веке напоминает лишь наличие беспроводного интернета.

России в Белграде много. Даже слишком много. Например, здесь случайно можно перепутать флаги двух стран, воспользоваться услугами российской нефтяной компании и лицезреть огромный сербский офис газового монополиста. Россия тут не только так глобально, но и в мелочах. В немногочисленных сувенирных лавках можно встретить предметы, напоминающие о той эпохе, а в центральном парке – огромную выставку фотографий, на которых "русские витязи" рассекают мирное небо.

Русскоязычные гиды то и дело рассказывают о постройках, спроектированных русскими архитекторами. Есть тут и Русский дом. А сохранением тесных связей между Россией и Сербией ныне занимается специальное общество. Даже памятник князю Обреновичу, который в народе называют просто "конь", очень похож на московский памятник маршалу Жукову… А перед самым большим и самым важным храмом Сербии стоит памятник Святому Саве, подаренный Русской православной церковью. Он был вылит в России из одного из колоколов Московского кремля. Сам же собор во имя самого почитаемого сербского святого строился почти сто лет на пожертвования прихожан. Строительство и доныне не завершено.

Руины Белграда

В 1999 году Белград бомбили войска НАТО. О событии 29 и 30 апреля сегодня напоминают разрушенные стены Министерства обороны. Здание в самом центре города, недалеко от квартала, где расположены посольства иностранных государств. Это был один из нескольких точечных ударов, в строение прямо посреди жилых кварталов.

Остатки министерства обороны не разбирают не из-за идеологических соображений, сохраняя память о прошлом, а по финансовой причине. Оказывается, на демонтаж такой громадины нужны миллионы евро – точную сумму государство, как собственник здания, площадью 55 тысяч квадратных метров, даже не подсчитало. Но какой бы сумма не была, она будет слишком большая для Сербии. Кроме того корпус Генштаба является архитектурным памятником. Его автор – известный в Сербии архитектор – Никола Добрович. Здание интересно фасадом из неотесанного камня темно-красного цвета, привезенного из окрестностей Косерича, на него наложены отшлифованные мраморные плиты с острова Брач. Посему разрушенные стены планируют продать с условием последующего восстановления в первоначальном виде. Некоторые архитекторы считают, что поступить иначе – это все равно, что совершить культурное преступление, ведь "здание является ценной частью модернистской архитектуры Сербии".

Прогуливаясь по Белграду, понимаешь, что ты находишься в столице большого государства. Правда, большого в прошлом. Размеры вот таких правительственных зданий свидетельствуют о том, что они явно не отвечают потребностям современной Сербии с населением в семь миллионов человек.

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