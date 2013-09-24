Украина без российских привилегий

Российский премьер Дмитрий Медведев предупредил украинское руководство, что ему не удастся усидеть на двух стульях сразу, и что после подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом период привилегированных отношений Украины и России завершится. Но, на самом деле, этот период закончен давно, очень давно. Можно даже точно сказать, когда – когда Украина перестала получать из России дешевый газ.

Это и была главная и, можно сказать, единственная наша привилегия. Собственно, очень условная – на самом-то деле, газ был не российский, а туркменский, и его поставки позволили обогатиться огромному количеству людей и в Украине, и в самой России. Одни получали барыши от самой системы поставок, другие - от того, что продукция их предприятий оказывалась конкурентоспособной на мировом рынке именно благодаря цене, третьи… третьи просто были президентами, премьерами, председателями совета директоров "Газпрома" – не мне рассказывать об этом Дмитрию Медведеву.

Но все это – в прошлом. Никаких привилегий в российско-украинских отношениях нет, кроме общего участия в зоне свободной торговли стран СНГ. Ни одного соглашения с Таможенным союзом, которое нужно было бы отменить в случае подписания Соглашения об ассоциации, Украина тоже не заключила. Ни одного соглашения в рамках СНГ или российско-украинского двустороннего сотрудничества после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС не нужно будет пересматривать. Никакие дешевые европейские товары в Россию не попадут – просто потому, что между Россией и Украиной существует таможенная граница, которую никто не отменял.

Дмитрию Медведеву лучше бы последить за отсутствующей таможенной границей между РФ и Казахстаном, через который в Россию поступают дешевые китайские ткани, фактически уничтожившие ее текстильную промышленность. Или за отсутствующей таможенной границей между Россией и Беларусью – куда более дешевые белорусские продукты, чье производство дотируется государством, скоро добьют пищевую промышленность в приграничных российских областях. А на украинский счет волноваться не нужно: российские таможенники уже продемонстрировали, что могут ударно трудиться в любых, самых трудных ситуациях. Так что Европа не пройдет, Дмитрий Анатольевич, не волнуйтесь вы так.

Но я далек от мысли, что Дмитрий Медведев на самом деле этого не понимает. Скорее всего, говоря о привилегированных отношениях, он говорит о чем-то совсем другом – о тех корпоративных связях, которые сложились за эти годы между российской и украинской элитами. Но одними корпоративными связями сыт не будешь, тем более, когда речь идет о будущем бизнеса, капитализации предприятий и перспективе легального существования в цивилизованном мире. Именно поэтому даже украинским олигархам проще потерять что-то в тени, чтобы перейти в совершенно иную лигу, перестать быть изгоями, на которых подозрительно косятся, сколько бы денег они не предъявили и какую бы виллу не купили.

Именно поэтому интересы украинского общества и украинского большого бизнеса неожиданно для наших российских соседей совпали. Именно поэтому предупреждения Дмитрия Медведева – это слова ни о чем. Россия просто не в состоянии предоставить никому настоящих привилегий. Кроме нефти, газа и Путина у нее ничего нет.