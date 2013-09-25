Украина в ожидании катастроф

Плохая погода еще не успела по-настоящему придти в Украину, а уже стала причиной целого ряда катаклизмов. Местами – даже со смертельными исходами, как в Одесской области, где несколько недель назад в результате наводнения погибли люди. В других случаях, слава Богу, обошлось. Но это не отменяет крайне печальной тенденции – любые явления природы, будь то дождь, снег или ветер, в нашей стране почти всегда становятся, как минимум, неприятной неожиданностью для большого числа людей.



Конечно, можно сказать, что у нас погодные сюрпризы не слишком часто приводят к трагическим последствиям, скорее, являются причиной неудобств, а это дело такое – переживем. Можно даже заметить, что от природных неожиданностей не застрахован никто и подвести под все твердое обоснование – рекордные осадки, промах синоптиков и так далее. Но только все эти доводы просто рассыпаются, если мы вспомним, хотя бы, события последнего года.



За это время в ряде городов, и не в провинции, а в областных центрах, мало-мальски сильный дождь слишком часто приводил к настоящим потопам. За этот период снег успел на несколько дней парализовать, стыдно сказать, Киев – главный город Украины. И не нужно говорить про рекордные осадки, этой зимой любой снегопад приводил к максимальным пробкам, а ходить по столице было невозможно из-за гололеда. Проблемы можно вспоминать чуть ли не до бесконечности. Но дело даже не в их существовании, а в том, что в нашей стране не видно выводов из этих природных катаклизмов. Что делает Украину уязвимой перед лицом возможных природных катастроф.



Наверное, это слово звучит громко, но ведь такая угроза действительно существует. Ведь если с нашим умеренным климатом в Украине есть потопы и снежные завалы, то, если произойдет какое-то нетипичное природное явление, скажем, слишком уж сильный дождь, чего можно ожидать? А ведь даже существующие трудности никто решать, такое впечатление, не собирается. И на это есть слишком много причин.



Прежде всего, я не верю, что в Украине в ближайшее время на высоком государственном уровне что-то изменится, и коммунальные службы наконец-то будут готовы к тому, что погода, вообще-то, меняется. Можно сколько угодно рассказывать о подготовке к зиме, тренироваться убирать снег и так далее, есть два "но", которые все это разрушают. Во-первых, обещания чиновников мы слышим все время, а воз и ныне там. Во-вторых, и это намного важнее, не будут люди бороться с проблемами, которые их не трогают. Ведь кто из высоких украинских чиновников пострадал от погоды этой зимой? Честно говоря, мне вспоминается только Николай Азаров, попавший в пробку. И все! Зачем слишком уж заботиться о том, чтобы почистить снег, если в самые сложные дни можно спокойно улететь, скажем, в Вену? Или сесть на вертолет и полюбоваться красивым зимним пейзажем. Или, в крайнем случае, перекрыть дорогу и проехать по прочищенному месту. В обычные дни такое делать не стесняются, так чего вдруг начнут в дни сложные?



Кстати, подтверждают мой печальный вывод и последние заявления украинской власти. Мы снова слышим об улучшении жизни (приводятся даже цифры, жалко, что их ни съесть нельзя, ни в карман положить), о социальной направленности украинской политики (как вообще можно говорить о чем-то социальном в стране, где несколько месяцев в году сложно ходить по улицам, и никто ничего с этим не делает?). Снова получается, что мы и власть живем в разных даже не странах, а мирах. У них все хорошо, уровень жизни растет, показатели отличные, кризис преодолевается, дороги ремонтируются, снег чистится вовремя. У нас.. Сами прекрасно видите, что у нас. И, как по мне, такое вот разделение – главная проблема сегодняшней Украины. А потопы на улицах – лишь яркое тому подтверждение.



Проблема эта важнее всех политических вопросов. Важнее того, куда пойдет Украина – в Европу, Россию или останется на месте. Она даже важнее реального и уже нанесенного погодой ущерба. Вопрос ведь в элементарном уважении власти к нам, людям, живущим в этом государстве. Точнее, в отсутствии уважения. Рассказы о светлом будущем, модернизации и прочем только ухудшают такое впечатление, стоит лишь выйти на улицу.



Правда, есть одна надежда. Вопрос погоды в Украине уже стал политическим, и неназначение киевских выборов после мартовских снегопадов – хорошее тому подтверждение. Сложно даже предположить, что кому-то такая ситуация выгодна, слишком уж шаткими могут стать позиции многих наших руководителей. Может быть, хотя бы это подвигнет их спасти страну от снежных завалов и потопов?



Пока же, к сожалению, мы остаемся совершенно незащищенными перед любыми капризами природы. Потому катастроф Украине и стоит ждать. Не для того, чтобы кого-то запугать, а для того, чтобы их предупредить…