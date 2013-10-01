Футбол без Бандеры

Наказание сборной Украины матчем без зрителей (матчем очень важным, во многом решающим для итогового результата отбора к ЧМ-2014), на первый взгляд, просто очевидно. Тем не менее, оно вызвало такую бурную и неоднозначную реакцию, что мимо пройти просто невозможно.



Каждый, кто хоть время от времени интересуется футболом, знает, как ФИФА и УЕФА реагируют не только на проявления расизма, но и на всяческую политику на стадионах. Будь то баннеры с лозунгами и портретами, жесты, хотя бы немного похожие на нацистские, либо просто неоднозначное отношение к темнокожим игрокам. В такой политике международных футбольных организаций можно найти сколько хотите перекосов и перегибов, они там правда есть, но воспринимать их можно лишь как данность. То же самое касается и пиротехники на трибунах – ну не приветствуют функционеры ее использование. И правильно делают – файеры это, конечно, красиво, но и опасно. Так с чем же тут не соглашаться?



Конечно, вполне можно понять болельщиков. Подобные решения спокойно восприниматься не могут по определению. Но только вот будут ли из них сделаны хоть какие-то выводы? Верится с трудом, пока были прецеденты, которые говорят об обратном. Напомню, что в этом году киевское "Динамо" уже проводило матч без зрителей из-за действий фанов, а в 2009-м за те самые пресловутые файеры на матче национальной сборной против Англии украинская федерация заплатила штраф более 400 тысяч, переложив его в итоге на болельщиков, которые игру тогда чуть не сорвали. Но даже это, в общем, совершенно правильное решение, фанов, как видим, не успокоило. А еще больше усугубляет ситуацию то, что вопрос сугубо спортивный у нас снова стал политикой. То есть, совсем уж обречен на заговаривание, громкие крики, скандалы – да на все, кроме нормального разрешения.



В связи с этим, хотелось бы задать несколько вопросов. Скажите, украинские националисты, а зачем вообще поднимать шум вокруг флагов ОУН-УПА и портретов Бандеры в связи с футболом? Во-первых, наказана сборная Украины вовсе не за них, в Сети уже есть фото и видео конкретных действий, за которые были ведены санкции. Во-вторых, если говорить конкретно о Бандере и Шухевиче. А что, их портреты обязательны на футболе? Разве они лучше национального флага Украины? Не думаю. И разве не является настоящим актом патриотизма на несколько часов отказаться от собственных взглядов на политику или историю ради того, чтобы главной футбольной команде страны не грозили опасности, которых быть вообще не должно?



Скажите, пожалуйста, Михаил Добкин, зачем сразу после решения, принятого ФИФА, разводить очередную "антинацистскую" риторику, передавать привет фюреру, вспоминать тех же Бандеру с Шухевичем и так далее. Я понимаю, Вам, наверное, хотелось сходить на матч в Харькове, но, если уж так получилось, разве обязательно после этого ставить штампы и снова поднимать вопрос, настолько же неактуальный, насколько и скандальный? Разве у Вас в области уже все хорошо, и после того, как разломали памятную доску Юрию Шевелеву уже и проблем нет? Так вспомните, хотя бы, антифашистские акции Вашей Партии регионов – народ посмешили, а ни одного фашиста, с которым стоило бы бороться, так и не показали. И вообще, не стоит по нескольким фанам такие глобальные выводы делать, не так ли? А то ведь и вывод свободовцев насчет вашего номера, якобы нацистского, можно правдой считать.



Наконец, хочется спросить всех, кто еще будет говорить об "украинских нацистах", которые мешают нам жить, либо о мифических силах зла, желающих повредить и украинскому футболу, и нашим героям и всему народу. Ответьте, зачем вообще мешать футбол с политикой, историей либо чем-то другим? Ведь сборная Украины – одна из немногих вещей, которые безусловно объединяют всю страну. И нам это объединение нужно ой как ценить. Кроме того, если Вы будете задаваться подобными вопросами, есть угроза того, что львовская ситуация повторится где-нибудь еще…



И последнее. Конечно, меня могут обвинить в том, что я не понимаю тонкостей боления и правил, принятых среди футбольных фанов в Украине, что во Львове все было в порядке или, наоборот, совсем плохо. Может быть. Но хочу обратить внимание на одну вещь. Если мы хотим быть в контексте мирового футбола, то обязаны играть по правилам ФИФА. Они могут казаться глупыми, нелепыми, даже дискриминационными, но они таковы. Неужели кто-то хочет выпасть из этого контекста и ходить только на чемпионат Украины? И неужели файеры и сомнительная символика того стоят? И, самое главное, зачем нам пакостить политикой то немногое хорошее, что действительно есть в нашей стране?