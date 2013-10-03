Хто і чому забороняє нам матюкатися?

Давайте зізнаємося кожен собі чесно й відверто: незалежно від поглядів на життя та світоглядних переконань, нам неприємно чути мат у публічних місцях. Тобто, лайку на кшталт: "Йди ти під три чорти!" ми ще толеруємо. Проте таких не чуємо, навіть у книжках уже не читаємо. Натомість матюкаються довкола, здається, всі – від дідів і бабусь до їхніх онуків. Справді, є цілком компетентні та ґрунтовні висновки вчених про те, що не просто лайка, а саме матюкання допомагає вберегти нервову систему від стресів та сприяє вивільненням негативної енергетики. Ось тільки всякому, хто занурюється у вир нецензурної лексики, вийшовши з дому, від цього не легше. Ну, хіба що матюкатися у відповідь…

Проте, коли корисну ініціативу – збільшити штраф за лайку в публічних місцях – висувають комуністи, автоматично хочеться послати їх у відповідь яким-небудь знаменитим "боцманським загином". Бо, погодьтеся, виходить, як у тому анекдоті: "І ці люди забороняють нам колупатися в носі?" Між тим, саме депутат від Компартії Олександр Зубчевський зовсім недавно зареєстрував законопроект, котрий передбачає за матюки в публічних місцях штраф від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів громадян. Тобто – від 510 до 850 гривень.

Давайте на хвилинку забудемо, хто такі комуністи. Та погодимося: ініціатива справді корисна. Але чи стримає вона когось довкола нас від порушення закону та вчинення дій, визначених, як дрібне хуліганство? Тобто, кого реально злякає штраф за матюки?

Я готовий розвинути тему. Прийняли закон про боротьбу з курінням у громадських місцях. Чи поменшало від цього курців? Чи потурбувалися власники кафе про те, аби ті, хто не курять, могли сидіти окремо від курців? Скільки штрафів за порушення цього закону було реально виписано, яка сума надійшла в державний бюджет? Нарешті – чи перераховуються штрафи, отримані за куріння в громадських місцях, на потреби лікування онкохворих, передусім – дітей… Думаю, питання ці риторичні.

Гаразд, комуністи хочуть показати себе моральнішими за Папу Римського. Вони пропонують боротися з мовним сміттям, яким є нецензурна лайка (до речі, а сакральне "черт побери!" говорити можна?), дбаючи про культуру мас. Проте хіба мовне сміття для нашої країни тепер головна проблема? Чи комуністи забули: довколишнє середовище й без лайки засмічене так, що молоді українці вже народжуються з букетом хвороб. Ще не чуючи, як, кого, куди й для чого посилають дорослі українці в публічних місцях.

Чому моральні комуністи не зареєстрували законопроект, яким передбачене збільшення штрафів за розкидання сміття в публічних місцях? Щодня в нас на очах громадяни мовчки кидають собі та нам під ноги порожні пляшки, поліетиленові пакети, обгортки від морозива та цукерок, недопалки від цигарок, порушуючи при цьому заодно закон про заборону куріння в громадських місцях. Спробуйте зробити зауваження – відразу ж до вас будуть вчинені дії, котрі закон визначає дрібним хуліганством. Точніше, вас обматюкають. Добре, нехай ви викликали міліцію, довели факт скоєння правопорушення й домоглися, аби того, хто вас послав, оштрафували по максимуму, на 850 гривень. Але весь цей час порожня пляшка з-під пива так і буде валятися на виду в усіх!

І не одна – міські вулиці та сільські околиці перетворюються на стихійні звалища. Стаючи подекуди, як у місті Сміла Черкаської області, на справжнє екологічне лихо. Хто відповідатиме за гори сміття в публічних місцях – не мовного, не словесного: справжнього та бридкого? Яке розтягують зубами бродячі собаки та яке плодить щурів, ще одних рознощиків зарази. Розвиваючи тему ще далі та вглиб, можна згадати про цілі підприємства, котрі забруднюють повітря, роблячи життя довколишніх мешканців чим далі, тим більш небезпечним.

Захищаючи довкілля та дбаючи про наше з вами моральне обличчя, комуністам або насамперед, або найкраще разом із законопроектом про посилення відповідальності за нецензурну лайку подати пакет інших законопроектів. Котрі передбачали б не лише крупний штраф, а у окремих випадках – ще й кримінальну відповідальність за свідоме забруднення довкілля відходами виробництва та продуктами людської життєдіяльності. Та створення цим самим несприятливих умов для нормального життя.

Найцікавіше – навіть депутати від "Свободи", напевне, підтримають згаданий законопроект. Тут розбіжностей із комуністами не буде. Не кажучи вже про інші парламентські фракції: кому прийде в голову провалювати боротьбу за дотримання культури поведінки! Президент теж охоче підпише "закон про матюки", щойно документ потрапить йому на стіл. Так відбувається з усіма законопроектами, просування й втілення яких нічого в нашому з вами житті не змінить.

Натомість варто комусь подати законопроект, котрий передбачить серйозну відповідальність не лише людей, а й чиновників, за брудні вулиці та гори сміття в дитячих парках – і можете бути певні: підтримки він не отримає. Й не буде прийнятий навіть у першому читанні. Так само, як закон про особисту відповідальність керівників крупних підприємств за забруднення природного середовища.

З огляду на те, що наша країна має безліч серйозних проблем, котрі щодня змушують громадян нецензурно лаятися на адресу влади і просто так, комуністам таки дійсно зручніше боротися з матюками. Принаймні, за сказане на їхню персональну адресу формально можна буде штрафувати дорожче.