Победа Кличко: не повод успокаиваться

Родион Комаров
Бывший главный редактор сайта "Главред"
7 октября 2013, 18:21

Победа Кличко, вместе с очень хорошими эмоциями, пробудила и кухонные патриотизм вкупе с революционностью...

Блестящая победа Владимира Кличко над Александром Поветкиным, конечно, стала очень важным событием. И далеко не только спортивным, наш чемпион и патриотизм вместе с гордостью за свою страну в украинцах пробудил, и просто всех порадовал. Правда, вместе со всем хорошим, победа Владимира вызвала и определенную ничем не подкрепленную эйфорию (достаточно почитать Интернет, чтобы ее увидеть). И вот на это стоило бы обратить отдельное внимание.

Победа Кличко, так уж получилось, вместе с очень хорошими эмоциями пробудила и кухонные патриотизм вкупе с революционностью, которые, по моему мнению, являются одной из самых, извините, пакостных черт современных украинцев. А все интернетовские крики про "победу над москалями" и "Россию на коленях", к сожалению, - очень яркий пример именно такого отношения. И дело даже не в том, что у многих создается иллюзия, что раз украинский боксер достиг высот, то и каждый из нас автоматически вместе с ним. Главная проблема в том, что мы можем стать слишком пассивными, и делайте с нами после этого, что угодно.

Приведу несколько примеров. Так, я совершенно четко понимаю, почему противостояние Кличко-Поветкин было воспринято, как противоборство Украины и России. Тут и нынешние отношения двух государств играют роль, и история, да и сами россияне постарались, чтобы бой воспринимался именно в таком ключе. Постарались, получили по лицу (в основном, конечно, символически), и хорошо, что все так закончилось, а зрителям в Москве только и осталось, что свистеть.

Только вот откуда взялись рассказы о том, что Россию поставили на колени? Ничего подобного – она очень даже стоит на ногах и вполне способна придумать какую-нибудь новую "торговую войну" или еще как-то нас укусить. А мы уже чуть ли не объявили о полной победе над "врагом". И многие в нее уверовали. Кстати, я бы РФ вообще врагом не называл, совершенно лишнее это, но если уж многие украинские патриоты так считают, то пусть, хотя бы, доводят свою позицию до конца. А то Владимир победил, молодец, мы гимн спели и можем спокойно идти пить пиво за упокой души "вражины", хотя он жив, здоров и вполне агрессивен.

Есть и другой вопрос. Спортивные победы, объединяющие страну, часто имеют куда больший эффект, чем десяток законов или сотня митингов. Вспоминается Евро-2012 с его потрясающим импульсом для всех украинцев не только объединиться, но и вместе построить что-то ценное, такое, что просуществует долго, чтоб и внуки наши застали. Эффект от действия этого события мы успешно разбазарили – и поругаться после этого много раз успели, а потом, вообще, дороги стали разваливаться и уже было понятно, что ничего нам не осталось. Так же может быть и с восприятием победы Владимира Кличко.

Мы ведь должны не только осознавать, что у нас есть такой славный спортсмен. Нужно не просто ставить его в пример, но и самим что-то делать. А, несмотря на то, что Сеть переполнена разнообразными пафосными заявлениями, суть которых в целом сводится к тому, что Владимир показал нам, как нужно Родину любить, и как нужно ее соперников побеждать, чаще всего, дальше слов дело не идет.

Да, не все могут стать выдающимися боксерами или футболистами, но каждый может принести своей стране пользу. Но далеко не все спешат. Скажите, пожалуйста, многие ли из нас, воодушевившись большой победой украинца, отказались от своих "черных" зарплат и стали платить налоги? А ведь польза была бы, скажем честно, побольше. Многие ли стали делать свое дело лучше (неважно, чем занимаясь), понимая, что, в конечном итоге, своей работой они вполне могут принести какое-то благо своей стране? Найдутся ли те, кто, воодушевившись успехом Владимира Кличко, что-то изменил в своей жизни? Да так, чтобы и окружающим, хотя бы паре человек, стало легче? Что это я риторические вопросы задавать стал…

А ведь это, как и многое другое, вполне можно было сделать. Ведь как за спортивной (да и любой другой) победой стоят огромные усилия, большую часть которых никто не видит, так и за успешностью и, в конечном итоге, процветанием любой страны стоит все тот же труд. Часто, кстати, очень тяжкий и неблагодарный. А впадение в эйфорию – это нечто противоположное этому труду. Ведь выдумывать себе врагов и праздновать чужие победы над ним не сложно. Гораздо труднее сделать так, чтобы тебе лично и твоему государству никакие враги страшны не были. Только вот, судя по нашей риторике, в том числе, интернетной, такого мнения придерживаются совсем немного людей. Или же, если я неправ, то это подозрительно хорошо скрывают.

А вообще, ситуация в Украине часто напоминает мне старый анекдот про человека, который, спасаясь от наводнения, так понадеялся на помощь Бога, что пропустил несколько лодок и утонул. А потом предъявил претензии Господу, что ж Ты, мол, не спас меня? На что получил ответ: "Я же тебе три лодки посылал".

Так и нашей стране достаточно часто даются шансы стать лучше и как-то выпрыгнуть из того не совсем завидного положения, в котором мы оказались. Может, начнем пользоваться, а не будет только наслаждаться пассивной радостью возле своих компьютеров?

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Украина украинцы Спорт колонка авторская колонка Поветкин Владимир Кличко Родион Комаров Кличко-Поветкин
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
13:56
"Шикарные сисяо". Астафьева восхитила фанатов откровенным фото в купальнике
13:44
Военнослужащий ВСУ расстрелял сослуживца из автомата в лицо под Донецком
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять