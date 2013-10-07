Победа Кличко: не повод успокаиваться

Блестящая победа Владимира Кличко над Александром Поветкиным, конечно, стала очень важным событием. И далеко не только спортивным, наш чемпион и патриотизм вместе с гордостью за свою страну в украинцах пробудил, и просто всех порадовал. Правда, вместе со всем хорошим, победа Владимира вызвала и определенную ничем не подкрепленную эйфорию (достаточно почитать Интернет, чтобы ее увидеть). И вот на это стоило бы обратить отдельное внимание.

Победа Кличко, так уж получилось, вместе с очень хорошими эмоциями пробудила и кухонные патриотизм вкупе с революционностью, которые, по моему мнению, являются одной из самых, извините, пакостных черт современных украинцев. А все интернетовские крики про "победу над москалями" и "Россию на коленях", к сожалению, - очень яркий пример именно такого отношения. И дело даже не в том, что у многих создается иллюзия, что раз украинский боксер достиг высот, то и каждый из нас автоматически вместе с ним. Главная проблема в том, что мы можем стать слишком пассивными, и делайте с нами после этого, что угодно.

Приведу несколько примеров. Так, я совершенно четко понимаю, почему противостояние Кличко-Поветкин было воспринято, как противоборство Украины и России. Тут и нынешние отношения двух государств играют роль, и история, да и сами россияне постарались, чтобы бой воспринимался именно в таком ключе. Постарались, получили по лицу (в основном, конечно, символически), и хорошо, что все так закончилось, а зрителям в Москве только и осталось, что свистеть.

Только вот откуда взялись рассказы о том, что Россию поставили на колени? Ничего подобного – она очень даже стоит на ногах и вполне способна придумать какую-нибудь новую "торговую войну" или еще как-то нас укусить. А мы уже чуть ли не объявили о полной победе над "врагом". И многие в нее уверовали. Кстати, я бы РФ вообще врагом не называл, совершенно лишнее это, но если уж многие украинские патриоты так считают, то пусть, хотя бы, доводят свою позицию до конца. А то Владимир победил, молодец, мы гимн спели и можем спокойно идти пить пиво за упокой души "вражины", хотя он жив, здоров и вполне агрессивен.

Есть и другой вопрос. Спортивные победы, объединяющие страну, часто имеют куда больший эффект, чем десяток законов или сотня митингов. Вспоминается Евро-2012 с его потрясающим импульсом для всех украинцев не только объединиться, но и вместе построить что-то ценное, такое, что просуществует долго, чтоб и внуки наши застали. Эффект от действия этого события мы успешно разбазарили – и поругаться после этого много раз успели, а потом, вообще, дороги стали разваливаться и уже было понятно, что ничего нам не осталось. Так же может быть и с восприятием победы Владимира Кличко.

Мы ведь должны не только осознавать, что у нас есть такой славный спортсмен. Нужно не просто ставить его в пример, но и самим что-то делать. А, несмотря на то, что Сеть переполнена разнообразными пафосными заявлениями, суть которых в целом сводится к тому, что Владимир показал нам, как нужно Родину любить, и как нужно ее соперников побеждать, чаще всего, дальше слов дело не идет.

Да, не все могут стать выдающимися боксерами или футболистами, но каждый может принести своей стране пользу. Но далеко не все спешат. Скажите, пожалуйста, многие ли из нас, воодушевившись большой победой украинца, отказались от своих "черных" зарплат и стали платить налоги? А ведь польза была бы, скажем честно, побольше. Многие ли стали делать свое дело лучше (неважно, чем занимаясь), понимая, что, в конечном итоге, своей работой они вполне могут принести какое-то благо своей стране? Найдутся ли те, кто, воодушевившись успехом Владимира Кличко, что-то изменил в своей жизни? Да так, чтобы и окружающим, хотя бы паре человек, стало легче? Что это я риторические вопросы задавать стал…

А ведь это, как и многое другое, вполне можно было сделать. Ведь как за спортивной (да и любой другой) победой стоят огромные усилия, большую часть которых никто не видит, так и за успешностью и, в конечном итоге, процветанием любой страны стоит все тот же труд. Часто, кстати, очень тяжкий и неблагодарный. А впадение в эйфорию – это нечто противоположное этому труду. Ведь выдумывать себе врагов и праздновать чужие победы над ним не сложно. Гораздо труднее сделать так, чтобы тебе лично и твоему государству никакие враги страшны не были. Только вот, судя по нашей риторике, в том числе, интернетной, такого мнения придерживаются совсем немного людей. Или же, если я неправ, то это подозрительно хорошо скрывают.

А вообще, ситуация в Украине часто напоминает мне старый анекдот про человека, который, спасаясь от наводнения, так понадеялся на помощь Бога, что пропустил несколько лодок и утонул. А потом предъявил претензии Господу, что ж Ты, мол, не спас меня? На что получил ответ: "Я же тебе три лодки посылал".

Так и нашей стране достаточно часто даются шансы стать лучше и как-то выпрыгнуть из того не совсем завидного положения, в котором мы оказались. Может, начнем пользоваться, а не будет только наслаждаться пассивной радостью возле своих компьютеров?