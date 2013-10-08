Шарик для Путина

Виталий Портников

Публицист, журналист

8 октября 2013, 14:45

В России теперь порядок один для всех – и для лизоблюдов, и для оппозиционеров.

Брат российского вице-премьера Аркадия Дворковича Михаил вместе с тремя соучастниками – среди них и создатель проекта "Суперпутин" Сергей Калетник – были задержаны московской полицией, когда пытались запустить в осеннее небо воздушные шарики с плакатом-поздравлением президенту Владимиру Путину. Милиция расценила происходящее как несанкционированный пикет. Дворкович не понял, что пикет должен был быть одиночным – даже если речь идет о верноподданических шариках. А если вы собираетесь в несогласованном количестве, то будете сидеть в полиции. Потому что нечего нарушать.

Дворкович хотел поздравить Путина, а получилось, что Путин поздравил Дворковича. Дворкович хотел поблагодарить Путина за выдающуюся государственную деятельность и наведение порядка – и убедился, что порядок действительно наступил, и никаких несогласованных шариков в небе и пикетов на земле больше не будет. И даже если ты решил проявить свои верноподданические  чувства – ты сначала согласуй форму, текст, время и количество, а потом уже проявляй. Хорошо?

Ну, в самом деле, можем ли мы представить себе, что в день рождения Иосифа Виссарионовича Сталина группа товарищей, пусть даже в ней будет брат вице-премьера Кагановича и создатель проекта "Суперсталин", вышла бы на Красную площадь запускать воздушные шарики в честь вождя? Что от них осталось бы? Да, собственно, брат Кагановича застрелился и без всяких шариков... Или в день рождения Никиты Сергеевича Хрущева группа товарищей – пусть даже в ней будет брат вице-премьера Косыгина и создатель проекта "Суперхрущев"... Или в день рождения Леонида Ильича группа с участием брата вице-премьера Тихонова и создателя проекта "Супербрежнев"... Всех-привсех забрали бы в милицию и долго бы объясняли, как устроена жизнь. Да и не вышли они бы никогда, потому что знали – в стране порядок, и те, кому надо запускать шарики, запускают. А те, кому не надо – сидят дома и газету "Правда" читают. Или можно посмотреть телевизор.

Вот и в России теперь порядок один для всех – и для лизоблюдов, и для оппозиционеров, и для Дворковича, и для Навального. На любовь нужно получать такое же разрешение, как и на ненависть, потому что вождь более не нуждается в вашей любви, господин Дворкович. Он нуждается в послушании – это следующая стадия любого авторитаризма. И поэтому дуйте в шарик у себя дома, пожалуйста. А захотите на улице – обратитесь в соответствующую инстанцию, напишите текст, согласуйте в ячейке "Единой России". С братом проконсультируйтесь, в конце-то концов. Зачем вам брат?

Путин любит вас и без шариков. Любит за то, что тихо сидите, а не за то, что громко надуваете.

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Россия Путин Виталий Портников колонка авторская колонка Дворкович шарики
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