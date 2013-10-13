Стамбул: город "каменных жаб" и базарных психологов

Чтобы попытаться понять многомиллионный город, не обязательно растворяться в толпе. Для этого надо выпить "тюльпанчик" горького чая с местными, сыграть в нарды и неспешно прокатиться по Босфору. И тогда через маленького человека можно почувствовать огромный мегаполис.

"Существуют места, где история неизбежна, как дорожное происшествие… Таков Стамбул, он же Константинополь, он же Византия. Спятивший светофор, все три цвета которого загораются одновременно", – так в 1985 году о городе на Босфоре писал Иосиф Бродский. Поэту Стамбул не понравился. Он посчитал его пыльным, грязным и даже вонючим. В нем он ни с кем не общался, а лишь созерцал. Бродский утверждал, что у города есть прошлое, но нет будущего…

И правда, Стамбул не может всем нравиться. Да и как может нравиться все в почти двадцатимиллионном городе (к числу 17 миллионов официального населения можно смело накинуть несколько миллионов приезжих)! В нем смешались расы, веры, поколения, стремления, желания, мировоззрения.

Официально в последние годы Стамбул изо всех сил пытается быть привлекательным. И это доказывают цифры: за десять лет число туристов, посетивших город, выросло в три раза – почти до десяти миллионов ежегодно. Несомненно, каждый из них пытается разглядеть Рим, Византию или Османскую империю.

Приезжая в этот город, одни пытаются зажечь светофор Бродского – все огни одновременно, другие – критикуют ислам и требуют вернуть главную святыню, третьи – отчаянно маскируют христианство. Простой пример: Турция установила цену входного билета в Ая-Софию на уровне 10 евро. Это средняя цена для Европы. Невысокая для Турции. Разумеется, местные ее с экскурсиями не посещают. К тому же, если вы вдруг попадете на экскурсию, организованную турками, в качестве подарка вас поведут и в мечеть Султанахмет, во дворец Топканы и даже в Цистерна Базилику – одно из самых больших водохранилищ времен Константинополя. А вот Собор Святой Софии попытаются обойти – покажут с внешней стороны, а внутреннее убранство – чуть позже, "если хватит экскурсионного времени"…

Клонирование Святой Софии

Хотя в соборе есть на что смотреть и мусульманам, и христианам. Первым, например, на обтянутые ослиной шкурой огромные медальоны, на которых золотой арабской вязью написаны священные для них имена – Аллаха, пророка Мухаммада, первых халифов и сыновей Али… В алтарной же апсиде устроена молитвенная ниша – михраб.

Но храм Святой Софии – это, пожалуй, самое знаковое место для христиан в Стамбуле. Одна моя знакомая, поднимаясь по пологому коридору на хоры собора, обронила: "Ни у кого нет ощущения, что ты здесь уже был?.. Как будто уже поднимались по этому ходу?" Счесанные веками пороги, отполированные стены, потускневшая от времени роспись, приглушенный свет. Все это – знаки прошлого. Далекого прошлого. Того, когда по этому пандусу наверх поднималась императрица, а после дочери Аллаха.

Грузин Бека, глядя на огромные щиты с вязью, говорит: "Не смотрите, что я такой странный – мне грустно, что ОНИ сделали с этим!". Кто эти ОНИ? ИХ в истории церкви Божественной Мудрости было много.

История Софии (не только этих каменных стен, а и миллионов людей) начинается в начале VI века во времена императоров Константина и Юстиниана. Пятилетняя стройка. В центре гигантский основной зал – изначально квадрат, сверху – купол высотой 56 метров. Собор прекрасен внутри: мраморные стены, тонкая резьба, прекрасные золотые мозаики, и несколько непонятный, неопрятный снаружи. Дело в том, что даже после окончания строительства архитекторы все новых поколений работали над вопросом удержания тяжелого полусферического купола, а значит, и всей Святой Софии. Поэтому, когда вы снаружи, архитектурную организацию понять сложно – храм серый, приземистый. Еще более непонятна организация пространства внутри. Ее то и дело изменяет свет, проникающий через множество окон и пересекающийся под куполом.

Как раз внутри забываешь о том, что София, как и все остальные храмы, построена из камней и бетона, пусть и даже самого легкого. Перед глазами и сердцами распахивается мир. Ты просто оказываешься в центре космоса, наполненного идеей божественной легкости.

Впереди – Богоматерь с младенцем. Мозаика ІХ века. Она высоко – в полукуполе центральной апсиды.





Чтобы увидать остальные фрески, надо подняться на хоры. Возможно, самая проникновенная, реальная, удивительная – Деисус. Богоматерь и Иоанн Креститель молят Христа о спасении рода человеческого. Смотришь на лица и не можешь отвести глаз. Линии, краски совершенны. Складки на одежде точны, черты лица – до боли реалистичны.

916 лет София была главным собором Константинополя. А что такое быть "символом золотого века Византии"? Это значит быть самым богатым, пышным и посещаемым. При императоре Юстиниане в Софии служило более пятисот человек! А сам он хотел, чтобы его детище было уникальным – историки говорят, что современники императора с трудом уговорили не устилать пол собора листами из чистого золота.

Желание Юстиниана – построить храм большим и в самое короткое время – было началом разрушительной войны против самой Софии. Несколько раз собор частично рушился из-за землетрясений – вскоре после строительства обвалился купол.

Страдал храм от походов крестоносцев – это они вывезли из него Туринскую плащаницу и, по преданию, частично разрушили мозаичные фрески. Но навсегда изменил облик христианской святыни султан Мехмед ІІ, который, завоевав Константинополь, назвал его Стамбулом и превратил Софию в мечеть. Этим султан, говорят, даже оказал честь христианскому храму, не разрушив его до основания. Вскоре фрески и мозаики были скрыты под толстым слоем штукатурки, а на стенах появились те самые круги с золотой вязью.

После прихода к власти "отца турок" Мустафы Кемаля Ататюрка, мечеть Ая-Софию превратили в музей.





"…Мечети Стамбула! Это гигантские, насевшие на землю, не в силах от нее оторваться застывшие каменные жабы!" – такими их увидел Бродский в 1985-м. Возможно, такие художественные приемы поэта ХХ века и точны…

Надо сказать, что большинство мечетей города – это такие себе клоны Святой Софии. Все мечети города похожи на нее! Очевидно, Мехмед ІІ хотел не только покорить, но и превзойти. Поэтому он сначала награждает Софию четырьмя минаретами, а затем на месте императорского дворца строит главную мечеть города – Султанахмет. Ей дарует все шесть минаретов.





Базарный день или Держите свой паспорт





Весь Стамбул – это один громадный базар. И самый известный рынок в рынке – Гранд базар или Капалы Чарши. Четыре тысячи магазинов, 58 торговых улиц. Когда ты внутри, кажется, что это огромный сувенирный магазин. Лампы из кусочков цветного стекла, расписные тарелки, золотые и серебряные украшения, ковры, сумки, ткани, платки. Большинство товаров – ширпотреб или подделки. Те, кто часто бывает в Стамбуле, рассказывают, как в былые времена цвета "старинным" коврам возвращали с помощью… фломастеров. Но даже если вы и найдете действительно стоящие вещицы из дерева или шелка, то цены на них будут на порядок выше, чем в какой-нибудь лавке на окраине города.

И ничего удивительного. Базар площадью 31 тысячу квадратных метров – чуть ли не самая примечательная туристическая аттракция. И местные продавцы готовы разбиться в лепешку лишь бы "втюхать" иностранцу свой товар. Они зазывают покупателей на всех европейских языках. "Buongiorno! Come stai?", – за несколько часов блуждания по рынку я лишь один раз услышала от продавцов такие слова. Все остальные говорили: "Привет! Как дела? Заходи, посмотри!". Причем за годы работы некоторые стали отличными психологами – знают, кому можно продать ерунду за целое состояние, а кому на ту же ерунду сделать скидку "только для вас", но все же заработать на жизнь.

За воротами Капалы Чарши открывается другая жизнь. К стенам базара тесно примыкают ряды с горизонтальными и вертикальными прилавками, на которых выложены и вывешены спортивные костюмы "адидас", кроссовки "найк", майки с именами футболистов, детские пижамы, платья, полотенца, ковры. Чуть дальше начинаются целые кварталы магазинов с дешевой одеждой, обувью, тканями. Это район Беязит. Нелюфар из Узбекистана говорит по-русски. Она рассказывает, что, приезжая в Стамбул, идет со своей знакомой по таким магазинам – та знает самые "дешевые места". "Видели, я как-то ходила в таком синем спортивном костюме? Купила его тут за 15 лир!" Это всего 60 гривен…





По запутанным улицам идем к Египетскому рынку. Стамбул – это множество прямых, изогнутых, наклоненных улочек – чтобы не заблудиться, лучше выбирать прогулочные маршруты вдоль трамвайных путей в центре (к слову, трамвай не имеет номера).





При входе на египетский рынок наша переводчица рекомендует, держать сумку под присмотром! Площадь перед пряным базаром и мечетью "Ени Джами" на берегу Золотого рога просто наводнена людьми. Мужчины выходят из мечети, женщины с детьми ожидают на каменных парапетах, в небольших палатках, скорее всего, цыгане продают зерно для подкормки сотен голубей… Дети этих цыган, которые только что научились ходить, уже выходят на работу – попрошайничают. Но угроза исходит не от них. В Стамбуле существует паспортная мафия.

Известно, что город на границе двух частей света – перевалочный пункт, через который неблагополучные жители Азии пытаются попасть поближе к респектабельным гражданам Европы. Конечно же, нелегально. И для этого "путешественники" стараются купить чужой паспорт. Лучше - гражданина Европейского союза, украденный у туриста-зеваки. На крайний случай подойдет и документ, выданный в других европейских странах. Цены разные – от тысячи долларов и выше. После либо подделывается первая страница паспорта, либо его оставляют в первоначальном виде – если сходство старого и нового владельца паспорта очевидно.





Этот рынок еще называют "базаром специй". Он уже больше похож на базар. Хотя тоже уж очень упорядоченный. Это мир красок, запахов и звуков. Но и он - для туристов. Тут продаются традиционные восточные сладости – пахлава, лукум, а еще травяные чаи, кофе, вяленые и сухие овощи, зеленая хна, ароматные специи, жареные орехи, оливковое масло, сыры, мясо, рыба. Да и тут все дорого. К примеру, если в магазинчике подальше от центра самый простой традиционный лукум стоит 8 лир (32 гривны) за килограмм, то тут - минимум 15 лир (60 гривен).

Вообще, Стамбул считается дешевым городом. Из дорогого – проезд в общественном транспорте: в метро – 12 гривен, в автобусе – 16 гривен в пересчете на украинскую валюту.

Прогулка по Босфору

То, что для одних просто морская прогулка, для других – постоянная реальность. Миллионы людей ежедневно преодолевают извилистый пролив между Европой и Азией. Он разделяет запад и восток, но объединяет два моря.

"Босфор – душа Стамбула", – уверен нобелевский лауреат Орхан Памук. В своих воспоминаниях о родном городе он пишет, что Стамбул в нем черпает силы: "Нам нравятся прогулки по Босфору, потому что мы ощущаем, что здесь, в сердце, огромного, древнего и осиротевшего города, живет свобода и сила глубокого, могучего, своенравного моря".

Эта душа, как и весь город, противоречива. Сверху вода несется из Черного моря в Мраморное, а в глубине – в обратном направлении. В одни дни синие воды Босфора, кажутся загадочно молчаливыми. Если повезет, то водную гладь вдруг рассечет стайка резвых дельфинов. В другие – говорят и даже кричат голосами тысяч парящих чаек.

Ближе к центру Стамбула, вдоль пролива, расположены султанские дворцы и виллы, в которых некогда жили знатные особы, а ныне находятся учебные заведения, музеи и отели. В последних сутки пребывания стоят более тысячи долларов. За дворцами виднеются йалы – летние дома на Босфоре. Еще лет сто или даже пятьдесят тому назад в интимный мир турецких семей европейцам было не попасть. Сегодня уцелевшие роскошные виллы времен Османской империи, несмотря на высокие цены, которые растут с каждым годом, пользуются особым спросом и у местных, и у иностранцев, которые желают жить на берегу Босфора.





Прогулочные катера, как правило, проплывают под Босфорским мостом – одним из самых длинных и высоких подвесных мостов в мире, а разворачиваются у второго моста – имени Мехмеда Фатиха. В том районе на европейской части можно увидеть две крепости - Анадолухисары и Румели Хисары.

Когда на Стамбул опускаются сумерки, город становится похожим на Карагез – традиционный турецкий театр теней. Новый город на несколько минут приобретает очертание древних столиц могущественных государств. Их увидит тот, кто искал… Тогда в лучах уходящего солнца можно увидеть рассветные блики дня будущего.

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