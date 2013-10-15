Объединит ли УПА Украину

Ежегодные марши УПА уже стали "обязательной программой" политической жизни Украины. Раз в году националисты собираются в центре Киева (не только там, но столичная акция обычно самая яркая), проводят митинг, проходят маршем по центру города, а в конце – дискотека. То есть, извините, праздничный концерт.

Звучат пафосные заявления, которых, можно смело говорить, не услышишь ни на каких других политических акциях. Чего только стоят слова Олега Тягнибока о некоем "духе Бандеры" в Раде на последнем митинге в честь повстанцев, состоявшемся вчера. Но дело даже не в риторике. Вопрос в том, насколько вообще полезны для украинского общества подобные акции.

Сразу скажу, я считаю, что такое явление, как Украинская повстанческая армия, должно почитаться на самом высоком государственном уровне. Со всеми проистекающими из этого выводами – насчет социальных гарантий ветеранам (это, конечно, смешно звучит в украинских условиях, но что-то государство сделать, все-таки, может), памятников, возложения к ним цветов и так далее. Подчеркну, что это не мое личное мнение, я, как раз, считаю УПА очень противоречивым, хотя и важным явлением в нашей истории. Но, объективно, оно было, затронуло многих украинцев и, не признавая его, мы искусственно вырезаем целый кусок отечественной истории, чего делать категорически нельзя. Да и сами марши, проходящие 14 октября, с эстетической точки зрения мне очень нравятся. Много людей, яркие флаги, в общем, красота. Но есть вопрос. Достигают ли националисты, которые организовывают эти акции, хоть каких-то целей, к которым, в общем-то, должны стремиться? Ответ совсем не очевиден.

Говоря о целях, я подразумеваю, прежде всего, то, к чему должен стремиться любой, кто позиционирует себя не только как националист, но и просто как патриот. Это, извините за банальность, настоящее объединение украинцев, которое невозможно без нахождения общих ценностей, повышение уровня жизни, без которого очень сложно развивать и в принципе пропагандировать какие-либо духовные ценности. Наконец, это превращение украинского государства в реальную силу, с которой будут считаться не только соседи, но и ведущие страны мира. Можно ли приблизить достижение хотя бы чего-то из перечисленного маршами наподобие того, который прошел в столице в понедельник? Сомневаюсь.

Для такого вывода у меня есть сразу несколько причин. Во-первых, в условиях современной Украины очень сложно построить что-то, используя лозунги типа "Смерть ворогам". Наш народ на современном этапе своей жизни совершенно не приемлет силовых действий. Уважаемые националисты, как вы думаете, если среднестатистический украинец не выходит на улицы, несмотря на все прелести "покращення", в условиях которого он живет, пойдет ли такой человек защищать какие-то исторических личностей, будь они хоть трижды героями, либо бороться против полумифических "ворогив"? Ответ очевиден, не так ли?

Потому непонятно, зачем каждый год использовать одни и те же агрессивные лозунги, ведь на них, честно говоря, мало кто реагирует. Давайте, может быть, заменим борьбу с врагами поиском основ для строительства чего-то конструктивного? Безусловно, в истории каждой нации бывают моменты, когда можно добиться чего-либо только силовым путем. Но сейчас у нас, слава Богу, не такие времена, и это давно уже пора понять.

Во-вторых, марши УПА слишком уж часто отдают пафосом не самого высокого пошиба. Все эти рассказы об уже упомянутом "духе Бандеры", героях, которые каким-то странным мистическим путем влияют из прошлого на настоящее, все призывы бороться с украинофобами и поиск врагов, несмотря на громкое звучание, являются банальщиной, которой и так переполнена наша политика.

Просто одни партии придумывают глобальную проблему фашизма, которого и в помине нет, но с ним якобы нужно бороться. Другие занимаются самой настоящей пропагандой в советском духе, рассказывая, как тяжело жить в Европе, с ее безработицей и прочими ужасами. Не хватает лишь фото голодных и изможденных жителей "загнивающего" ЕС, наверное, потому, что их совсем непросто раздобыть. А третьи рассказывают о "духах" и героях, к реальной жизни имеющих примерно такое же отношение, как и те самые фашизм с европейскими кошмарами. И договариваются часто до совсем уж странных вещей, как Олег Тягнибок, объявивший Украину одним из самых древних европейских государств. Извините, пожалуйста, но нельзя так коверкать историю. Вековая безгосударственность – одна из исторических трагедий украинского народа, которая породила, в том числе, и УПА, как попытку это состояние преодолеть. Нельзя же отрицать таких важных вещей ради красного словца да очередного громкого лозунга, нужно, в конце концов, свою историю уважать такой, какая она есть…

Наконец, в-третьих, и это самое главное. Практически все марши УПА являются проявлением очень однобокого отношения к Украине, как государству и территории, а также к ее жителям. Для того, чтобы проявить желание действительно объединить украинцев, нужно четко понимать и никогда не ставить под сомнение некоторые очевидные вещи. Например, то, что украинские герои – это не только повстанцы ХХ века. Или то, что период Второй мировой войны, называемый Великой Отечественной, в истории украинского государства сыграл не меньшую роль, чем борьба УПА. И что нельзя перечеркивать ни этот период, ни ряд других, в угоду собственному субъективному взгляду. Наконец, нужно помнить даже о том, что украинцы, да, уважаемые националисты, я не ошибся, украинцы, бывают русскоязычные. И не все из них уважают УПА, при этом являясь такими же гражданами, как и те, кто ее чтит.

Отрицание же этих очевидных вещей приводит к тому, что и такие, в общем-то, важные вещи, как история украинских повстанцев и память о них превращаются в простые страшилки. Достаточно примитивные (тут уж стараются те, кто национализм на дух не переносит), но их, как и не менее мифических "бандеровцев" и "фашистов", реально боится значительная часть украинцев. Неужели хоть один националист стремится к подобному?

А вообще, вчера на видео с митинга возле памятника Шевченко довелось услышать молодого человека, который говорил, что акции в честь УПА действительно народные, такие, на которые не сгоняют бюджетников, а люди приходят сами. Это правда, и очень здорово! Так почему бы не использовать потенциал подобных акций вместо того, чтобы засорять их громко бряцающими лозунгами, политическими призывами, зашоренностью и заангажированностью? Неужели кто-то хочет, чтобы марши УПА воспринимались, как какие-нибудь приснопамятные антифашистские акции Партии регионов? В таком случае никакие украинские повстанцы вместе со всеми другими героями Украину никогда не объединят...