Таможенный террариум

Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении генерального директора компании "Уралкалий" Владислава Баумгертнера, арестованного в августе в Беларуси. Таким образом, Москва выполнила условие, поставленное белорусским президентом Александром Лукашенко: Баумгертнер будет выдан российской стороне только в случае, если будет проведено надлежащее расследование действий, в которых Баумгертнера обвиняют в Минске.

Так российская реакция на задержание ведущего менеджера одной из наиболее известных компаний РФ за несколько месяцев сменилась с возмущения, недоумения и обещаний достойно наказать Беларусь до готовности согласиться с шантажом белорусского президента, решившего спасти собственную калийную компанию методом захвата заложников.

Известно, что в августе в Минск заманивали не только и не столько Баумгертнера, сколько главного акционера "Уралкалия", миллиардера Сулеймана Керимова и главу наблюдательного совета российской компании, бывшего руководителя администрации президента России Александра Волошина. Злые языки поговаривают, что Лукашенко вообще нужен был Волошин, которого считают политическим наставником премьер-министра Дмитрия Медведева. Но для отстаивания своих позиций сгодился и Баумгертнер.

Впрочем, не все так просто. Нетрудно заметить, что возмущение действиями Лукашенко проявляли представители российского правительства. А вот президент Владимир Путин, известный непростыми отношениями с белорусским коллегой, предпочел не комментировать его действий. Наблюдатели в российской столице высказывали предположение, что Путин был заинтересован в ослаблении позиций Керимова и связанного с ним "семейного клана" не меньше, а то и больше Лукашенко. Но Путин – человек осторожный, особенно в клановых взаимоотношениях. И он предпочел загребать жар белорусскими руками. Потому что именно после ареста Баумгертнера Керимов начал переговоры по продаже акций "Уралкалия", от которого он еще недавно не собирался избавляться.

Так что не стоит спешить с характеристикой отношений в Таможенном союзе как борьбы России с Беларусью и столкновением попытки сбить цены на калийном рынке и похоронить белорусских производителей удобрений с шантажом белорусского президента. Нет, болезнь гораздо серьезнее и запущеннее, согласитесь.

Таможенный союз – настоящий террариум единомышленников, в котором Путин старается уменьшить влияние людей Медведева с помощью Лукашенко – а потом будет воспитывать Лукашенко с помощью Медведева. Какое все это имеет отношение к экономике, к настоящей экономике, спросите вы. А никакого, потому что ни в России, ни в Беларуси никакой настоящей экономики и в помине нет – а есть лишь феодальные распри, свидетелями которых мы в очередной раз оказались.