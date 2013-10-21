Российское хамство и украинская беззащитность

Родион Комаров
Бывший главный редактор сайта "Главред"
21 октября 2013, 18:16

Онищенко в Киеве снова позволил себе заявления, которые можно назвать только хамством.

На прошлой неделе на фоне разговоров о путях освобождения Юлии Тимошенко в информационном поле почти потерялся визит в Киев главного санврача России Геннадия Онищенко. Хотя событие было очень важное – к нам приехал не просто инициатор (по крайней мере, на уровне исполнения) большей части "торговых войн" последних лет, а еще и человек, который позволял себе слишком уж резкие заявления в наш адрес. Например, о том, что к украинцам относятся, как к животным, было такое несколько лет назад. И последний визит чиновника вскрыл одну нашу серьезную проблему.

Онищенко в Киеве снова позволил себе заявления, которые можно назвать только хамством. Причем наиболее показательно даже не то, что он высказывался в адрес не только журналистов, но и своих коллег. Дело в том, что эти самые коллеги никак не отреагировали на местами откровенные наезды, да еще и с издевкой. Посмотрим на ситуацию со стороны. Приезжает к нам скандальный российский чиновник и не только хамит журналистке, а еще и начинает ерничать про "Киев - мать городов русских". "Мы сегодня собрались здесь, в славном городе Киеве. Некогда говорили, "Киев - мать городов русских", сейчас вы уже так не говорите?", - спрашивает Онищенко. В ответ его украинский коллега теряется, как перед непререкаемым авторитетом, и что-то неуверенно мямлит в ответ. Разговор звершается снисходительным "ну-ну" российского гостя.

Ситуация показательна, прежде всего, с точки зрения нашего уважения к себе. Мало того, что чиновник, пусть и главный по защите прав потребителей, в данном случае он, все равно, представлял украинское государство, никак не ответил на укол в адрес этого самого государства, еще и произведенный на его территории. Ни на каком другом уровне тоже не было реакции. МИД молчит, политики обсуждают "вечные" темы, как будто ничего и не произошло, даже СМИ отреагировали довольно вяло. А зря.

Нет, можно, конечно, сказать, что я преувеличиваю значение заявлений скандального российского чиновника. Но отсутствие реакции на них это, все же, очень плохо. Прежде всего, потому, что создает у нашего соседа, который сейчас слишком уж активно интересуется украинскими делами, впечатление о том, что в адрес Киева можно говорить что угодно. Потому и не закончатся резкие высказывания Онищенко, страшилки советника Владимира Путина Глазьева, который иногда договаривается до того, что наша страна находится чуть ли не на грани полного и окончательного краха. Продолжатся и уже еженедельные "аналитические" изыски ведущего Дмитрия Киселева в эфире российского ТВ, которые тоже слишком уж часто переходят границу дозволенного. Продолжается, в конечном итоге, рост неприятия Украины в российском обществе. Да и вообще, формируется образ такой себе украинской жертвы, о которой можно говорить все, что угодно, проглотят и стерпят.

Но слова это не так страшно. Гораздо хуже то, что Украина сейчас стала по-настоящему беззащитной в решении разнообразных спорных вопросов в отношениях с РФ. Очень яркий пример – летний инцидент с гибелью рыбаков, которых протаранил российский катер. Мы не только не можем добиться адекватного расследования трагедии (желательно, с наказанием виновных), которая привела к смерти украинцев. Мы и выжившего рыбака никак не можем вернуть на Родину. Чего уж там, на все наши дипломатические потуги просто плюют, по крайней мере, так это выглядит со стороны. А это уже, знаете, слишком, ведь речь идет не о политике, а о человеческих жизнях. Но какого-то инструмента, который изменит ситуацию, я, честно говоря, совершенно не вижу…

Более того, я, почему-то, уверен, что и в отношениях с другими государствами, если понадобится твердая и жесткая позиция, мы ее просто не сможем придерживаться. В лучшем случае Украину мягко "обломают", в худшем – грубо пошлют, но результат будет один, и он будет неутешителен. И причина тут очевидна. Уважать себя, особенно когда речь идет об уважении к своему государству, нужно во всем. И если этого нет в мелочах, ему неоткуда будет взяться и в чем-то большом. А мы, кажется, на самом высоком уровне задекларировали обратную позицию.

Ведь решение Украины идти в Европу, несмотря ни на что, это, во многом, проявление уважения к себе. Это демонстрация того, что у нас есть свои позиция и выбор, которые не зависят от ужасных предостережений, критики (часто огульной) и наездов. Конечно, мы пока не можем говорить, что по выбранному пути Украина идет твердо и без оглядки назад, но сам факт такого выбора очень важен. Но есть один момент.

Для того, чтобы иметь свою позицию, действительно независимую ни от каких соседей, нужно уметь ее отстаивать. И обязательно реагировать на хамство в свой адрес. Когда-то, при прошлом президенте, российских политиков за резкие высказывания в адрес Украины объявляли персонами нон грата. Наверное, это крайность, которая сейчас не нужна, но хоть какая-то реакция должна быть. А то из мелких заявлений получится крупная неприятность – формирование образа Украины, как государства, которое совершенно не может постоять ни за себя, ни за своих граждан. Избавиться от такого клейма никакая евроинтеграция не поможет.

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