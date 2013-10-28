Нам Европа не поможет

Разговоры о европейском пути Украины в последнее время начинают напоминать магический заговор, который читают, чтобы решить какие-то проблемы, когда никаких других вариантов не осталось. Вот подпишем мы Соглашение об ассоциации, и все, сразу станет хорошо, пойдем в ЕС со всеми его плюшками и сразу заживем лучше. Безусловно, недооценивать позитив от подписания документа, как и возможный негатив, если оно сорвется, ни в коем случае нельзя. Но как бы за красивыми словами не упустить сути.



Европейский путь Украины – это, прежде всего, возможность. Уникальная, большая, открывающая огромные перспективы, но именно возможность, а не какие-то подарки, которые нам принесут и скажут: "Нате, пользуйтесь". Путь в Европу, если говорить конкретнее, это возможность изменить ряд вещей. Условия нашей жизни в широком смысле, а еще, что даже важнее, мировоззрение. Ведь мы, например, можем получить не только большую открытость, которую даст вероятное смягчение визового режима, но и большую ответственность, если в нашей стране действительно будут работать такие ценности, как, скажем, равенство всех перед законом. Вот только пока я смотрю на подобные перспективы с пессимизмом, ведь, чтобы стать европейской в общепринятом смысле этого слова, Украине нужно изменить ряд существующих сейчас негативных моментов. Иначе будет все равно, окажемся мы в Европе, Таможенном союзе либо где-то еще.



Ведь никакая Европа не поможет Украине, если отношение к гражданам, к нам с вами, будет оставаться на нынешнем уровне. Мы давно привыкли, что живем в условиях глобально разваленной страны. Куда ни глянь - проблемы. Дороги с ямами и грязные туалеты на обочинах, неубранный снег и поезда, в которых невозможно ездить, отключение отопления в пик морозов и многое другое. А еще - перекрытие дорог перед кортежами политиков, чиновники, которые воруют, хотя, кажется, уже некуда, сильный раскол общества, причем по совсем непонятным критериям. Корень зла здесь один – и мы, и те, кто нами руководит, привыкли к тому, что ничего менять не нужно. Что и так сойдет, извините, "пипл хавает", а потому и заботиться об улучшении его жизни не нужно. И не меняют эту ситуацию ни революционный Майдан, ни многочисленные выборы, ни акции протеста. И Ассоциация с ЕС не поменяет ничего, если мы сами, изнутри своей страны, не попытаемся что-то сделать. Вот только верит ли кто-то, что ситуация улучшится уже вскоре после Вильнюсского саммита?



Никакая Европа не поможет и в том случае, если мы не воспримем одну из главных ценностей даже не ЕС, а демократии в целом, - равенство граждан перед законом. Кстати, очень показательно в этом плане дело Тимошенко, которую никак не могут освободить даже ради евроинтеграции. Не являюсь сторонником Юлии Владимировны и даже не буду обсуждать, правильно ли ее посадили, но есть один неприятный факт. Если она за решеткой, то почему там же не оказались многочисленные чиновники, уличенные в коррупции, и почему стольких взяточников и воров вообще никто не ловит? Почему действия экс-премьера нанесли ущерб государству, а Харьковские соглашения, которые, если задуматься, вступают в противоречие с Конституцией, нет? Почему, наконец, остаются на высоких постах чиновники, которые скомпрометировали себя? Выступая с украинофобскими заявлениями, подписывая документы с неизвестными испанскими лыжниками и так далее. Так вот, если здесь нет никакого справедливого подхода к наказаниям, и если даже такого влиятельного человека, как Тимошенко, посадили, то чего может ожидать обычный гражданин? Как он защитит себя от мажора, совершившего ДТП, депутата, который может делать все за счет своей неприкосновенности, чиновника, который мешает его жизни и требует взятку? И что изменит в этой ситуации ассоциация с ЕС?



Наконец, сближение с Европой вообще ничего не даст Украине, если оно останется на уровне слов. За последние несколько лет у нас уже было несколько больших надежд на некий прорыв, после которого все сразу заживут если не лучше, то уж точно по другим стандартам. Оранжевая революция, Евро-2012, вечные надежды на "покращення". Ничего из этого никакого ощутимого эффекта не дало. Сейчас "на знамени" евроинтеграция, и становится как-то боязно. Особенно в свете того, что к осени в нашей стране, кроме громких обещаний, появилась еще такая неприятная штука, как долги по выплатам бюджетникам.



А в целом, если Украина, извините за пафос, не изменит сама себя, Европа нам правда не поможет. Да и не попадем мы туда в итоге, ведь ассоциация – это всего лишь первый шаг, который не гарантирует совершенно ничего. Есть и другой вариант – стремясь к ЕС, мы начнем медленно и постепенно, но меняться к лучшему. Жизнь будет становиться комфортнее, политики будут выполнять обещания и так далее. Ведь обратный путь ведет вовсе не в объятия России, как многие боятся. Он ведет в никуда.