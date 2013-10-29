Улучшения не будет: почему новый президент Грузии не договорится с Москвой

Виталий Портников

Публицист, журналист

29 октября 2013, 11:59

Политика, способного договориться с Москвой, не существует в природе...

Всякий раз, когда в Грузии проходят парламентские или президентские выборы, наблюдатели начинают говорить о неминуемом улучшении отношений с Россией. Казалось, легко было сделать вывод о том, что победившая на недавних парламентских выборах оппозиционная "Грузинская мечта", относившаяся к России куда примирительнее президента Михаила Саакашвили, ничего не может улучшить. Но вот президентские выборы, вот Саакашвили уходит окончательно, и улучшения ожидают уже от его преемника Георгия Маргвелашвили, которому в новой системе власти, скорее всего, будет отведена церемониальная роль.

Но ничего не случится, потому что не может произойти. Так, кстати, уже было в российско-грузинских отношениях. Когда бывшие соратники свергли первого президента новой Грузии Звиада Гамсахурдиа, и в Тбилиси триумфально вернулся бывший первый секретарь ЦК республиканской компартии Эдуард Шеварднадзе, были схожие ожидания. Уж Шеварднадзе то точно сможет улучшить отношения! Бывший член политбюро ЦК КПСС, министр иностранных дел Советского Союза – кто, как не он? А в результате дело окончилось фактическим обособлением Абхазии и Южной Осетии и исходом грузинских беженцев.

В Грузии это объяснили тем, что Шеварднадзе просто на самом деле не пользовался настоящей поддержкой в Москве, и преемник второго президента, Саакашвили, попробовал вернуться к риторике и тактике времен Гамсахурдиа. Безуспешно: Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Теперь что – вернемся к умеренности времен Шеварднадзе?

Ни в Грузии, ни в других бывших советских республиках никак не могут понять самого главного: политика, способного договориться с Москвой, просто не существует в природе, потому что договариваться не о чем. Для Грузии восстановление территориальной целостности – приоритет, который признает даже Путин. А для РФ приоритетом является сохранение статус-кво – причем даже не только с точки зрения поддержания имперских амбиций, но еще и ради сохранения стабильности на российском Северном Кавказе. Для того, чтобы найти здесь компромисс, измениться должны оба общества, должно возникнуть совершенно новое понимание политических и этнических реалий, а на это потребуется не одно десятилетие.

Вот почему никакого серьезного потепления в российско-грузинских отношениях не случится, кто бы ни побеждал на выборах. И это, кстати, касается не только Грузии, но и любой другой бывшей советской республики, включая Украину. Политика – точная наука, и интересы авторитарной, все еще живущей стереотипами прошлого и отягощенной национальными вопросами настоящего метрополии никогда не совпадают с интересами территорий, которые она потеряла.

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Россия Путин Виталий Портников колонка Саакашвили Грузия авторская колонка Маргвелашвили
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