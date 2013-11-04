Тимошенко: симптом украинской болезни

Многочисленные обсуждения освобождения Юлии Тимошенко и нерешенность ее вопроса (хотя ситуация и складывается так, что решать вопрос нужно обязательно), открывают проблему гораздо более широкую, чем судьба и политическое будущее одного конкретного человека. Если отвлечься от всех политических симпатий и антипатий, перестать кричать "Воровка!" и "Юле – волю!", становится очевидным, что экс-премьер стала неким символом положения дел в нашем обществе. Символом неприятным.



Категорически не хочу обсуждать ни чьего-либо личного отношения к Тимошенко, ни того, виновна ли она в том, за что попала в тюрьму. Несмотря ни на что, любой честный человек, живущий в нашей стране, должен признать очевидное – в мире Украину, во многом из-за дела экс-премьера, считают государством, в котором есть серьезные проблемы с правосудием. Именно на этом основании нам, прежде чем принять в приличное общество типа европейского, могут выдвигать условия, ультиматумы, требовать дорасти до уровня того объединения, к которому мы хотим присоединиться. Нам прямо говорят: "Вы пока не доросли до наших стандартов, давайте, тянитесь". Что само по себе достаточно унизительно. Кроме того, внутри украинского общества Тимошенко тоже стала символом неприятных вещей. Таким себе симптомом болезней, которыми страдает современная Украина.



Один из главных симптомов – лицемерие. Например, давайте поверим украинскому суду и признаем, что Юлия Владимировна действительно серьезно виновна, должна сидеть в тюрьме, и выпускать ее никуда нельзя. Хорошо, но почему сидит она одна, да еще несколько чиновников, попавшихся на "горячем"? Почему сотни наших взяточников, коррупционеров и откровенных воров даже не пойманы, хотя их злоупотребления очевидны всем? То есть, одних – наказывают, других – нет, и, знаете, даже использовать слово "правосудие" в этой ситуации как-то смешно.



Проявляется это лицемерие и во многом другом, не стоит зацикливаться на Тимошенко. Наше государство декларирует рост социальных стандартов и одновременно накапливает долги по бюджетным выплатам. Мы говорим о росте экономики, а сами надеемся только на то, чтобы найти кредит побольше и получить его побыстрее. Нам рассказывают о заботе и облегчении жизни украинца, а отечественные чиновники уже практически превратились в касту избранных, потерявшую всяческую ответственность. Наконец, нам говорят о развитии страны, а вы съездите в практически любой провинциальный город и посмотрите, какое там "развитие" с развалинами вокруг.



Логичный результат этого лицемерия – и те самые проблемы с правосудием, о которых упоминалось выше. Проходят годы, меняется власть, а милиция, суды, прокуроры и прочие органы, которые должны следить за соблюдением законности, ассоциируются с коррупцией и беззаконием. Проходят выборы за выборами, а все изменения, которые происходят в украинском обществе, сводятся, по большому счету, к языковому закону и подобным ему, скажем прямо, бесполезным документам. Перечислять можно долго, не правда ли? Кроме того, можно и не говорить, что вряд ли кто-то питает иллюзии насчет возможных улучшений нашей жизни.



Но самое главное – даже не в том, что Украина стала государством тотального лицемерия. Превращение Юлии Тимошенко в символ нашей современности как-то принижает само украинское государство. Люди становятся символами, по большому счету, в двух случаях. Первый – печальный, когда человек становится источником зла в массовых масштабах. Такими, скажем, стали Гитлер или Сталин. Второй случай – это превращение человека в героя (иногда – через судьбу мученика). Национального, государственного.

Так вот, то, что Юлия Владимировна уже стала – для одних – безусловной героиней, а для других – символом чуть ли не всего зла, которое может быть, очень нехорошо характеризует наше общество. Ведь когда символом ситуации в целой стране становится отдельно взятый, да еще и, мягко говоря, не совсем однозначный, человек – это значит, что общество и несет себя не слишком-то высоко. Получается, прямо скажем, как в поговорке – какое общество, такие и герои. Или злодеи, это уж как кто считает. В нашем случае – герои-злодеи.



Наконец, в свете приближающегося саммита в Вильнюсе и угрозы, которая нависла над Соглашением об ассоциации с ЕС (в Европе уже прямо об этом говорят), Юлия Тимошенко стала символом еще одного неприятного симптома нездоровья украинского общества. Я далек от выставления политических оценок и призывов, но ситуация, сложившаяся вокруг экс-премьера и тягомотины с ее освобождением, говорит о неготовности политической элиты Украины отказаться от частных интересов и мелочных претензий ради общего успеха Украины. Все ведь ищутся какие-то мелочные поводы придраться, выделиться, сделать по-своему и так далее. А это – симптом похлеще перечисленных выше.



Ведь к Тимошенко можно относиться по-разному, но, если человек не может преодолеть своего личного к ней отношения ради общего дела, может быть, и не нужно ни к чему стремиться? Я, например, далек от политической поддержки Юлии Владимировны. Но хочу спросить тех, кто затягивает решение проблемы экс-премьера: неужели нельзя хоть иногда принимать важные и полезные для всех решения, не думая о личной выгоде или мелочной мести? И, может быть, бросим, наконец, плодить символы, которые говорят о самых неприятных вещах – нашей государственной неустроенности?..