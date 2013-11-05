Путин в коротких штанишках

Виталий Портников

Публицист, журналист

5 ноября 2013, 15:22

Путин - это и есть "Русский марш". А Навальный – это Путин в коротких штанишках...

Уже традиционно прошедший в российской столице шовинистический "Русский марш", одним из непременных участников которого несколько раз кряду был популярный оппозиционный активист Алексей Навальный, рассорил бывшего кандидата на пост мэра Москвы со многими его либеральными сторонниками.

Навальный, решивший не идти на сходку неонацистов под предлогом того, что его появление в "зигующих" рядах даст пищу кремлевским пропагандистам, тем не менее, сам "Русский марш" привычно поддержал и посоветовал своим сторонникам принять в нем участие. Это и возмутило многих московских либералов. Желание Навального и дальше плыть в националистической лодке не одобрили, например писатель Борис Акунин, сатирик Виктор Шендерович, журналист Сергей Пархоменко, блоггер Антон Носик. Впрочем, поскольку марш – русский, то придется сразу сказать, что все эти люди – не русские. Акунин – грузин, Шендерович, Пархоменко и Носик – евреи (как, впрочем, и автор этих строк, чтобы не было лишних вопросов).

Да и сам Навальный, по его собственным словам, "больше украинец по своим каким-то корням и генетике", но, как мы знаем, у украинца, у которого есть желание притвориться или стать русским шовинистом, такая возможность есть, а вот еврею с этим сложнее. За всю историю новейшей России это с успехом проделал только один политик – Владимир Жириновский. У Шендеровича или Носика таких шансов нет – да вряд ли они и захотели бы.

К чести Навального нужно сказать, что сам он никогда не скрывал своих шовинистических убеждений, с непонятным упорством называемых его сторонниками и противниками национализмом. Так что поддерживать недавнего оппозиционного кандидата на мэрских выборах можно было либо от безысходности (впрочем, в "зигу" по отношению к мигрантам и инородцам баловались практически все кандидаты в мэры), либо с закрытыми глазами, позволявшими с энтузиазмом надеяться, что из блоггера, прославившегося разоблачениями коррупционных злоупотреблений отдельных политиков и чиновников, получится солидный политик, способный отмежеваться от заблуждений молодости.

Эти закрытые глаза и надежды не позволяли заметить, что Навальный – и так уже давно политик, только шовинистический, с успехом использующий свою популярность в кругах "рассерженных горожан" для легитимизации заразной болезни нетерпимости. Причем политик умелый и лицемерный, с которым не так уж просто бороться, если внутри тебя нет собственного нравственного камертона – а он отсутствует в наше время у многих.

Отвечая Акунину и другим своим критикам, Навальный в собственном блоге написал несколько тезисов, которые сам он воспринимает в качестве политической программы. Ничего особо нового в них нет. Активист продолжает выступать за бюджетное равенство регионов (приводя в качестве примера транспортный налог, устанавливаемый самими региональными властями – и, естественно, на диаграмме у него присутствует не что-нибудь, а Чеченская республика), "прекращение поддержки и поощрения родоплеменного офшорного государства внутри России (Чечня), не подчиняющегося законам остальной страны" (как будто не знает, что этот феод возник в результате двух страшных войн, направленных на усмирение чеченцев, и что именно Москва свергла последнего реально избранного чеченского президента, не ждавшего от нее "поддержки и поощрения"), "прекращение исламизации Кавказа и некоторых национальных республик Поволжья" (будто там не мусульмане живут, и их интерес к собственной религии хуже того интереса, который русские проявляют к православию), "автоматическое гражданство России всем русским и представителям народов, традиционно проживающих в России и не имеющих своего государства при предъявлении документа СССР (своего или родителей) с графой "национальность" (такого рода опция заложена и в современное российское законодательство, но пока что незаметно желание русских из Германии, Великобритании, Латвии, Эстонии или Украины приехать на свою историческую родину. Потому что жить предлагают этим самым русским отнюдь не в Москве, мэром которой хотел быть Навальный).

Наконец, любимый пункт активиста - ограничение въезда мигрантов в Россию, введение визового режима со странами Средней Азии и Закавказья. Но с этим уже и без меня полемизировали, пытались объяснить, что визы – это запуск нового коррупционного механизма, который не мешает приезжать в Россию тысячам вьетнамцев, например. И что в современном обществе важны не визы и ограничения, а цивилизованная экономика, которой вроде бы добивается Навальный, когда борется с коррупцией.

Но интересно не это, а то, что политическая платформа Навального до боли напоминает политическую платформу другого возникшего из ниоткуда активиста – Путина. Он, когда появился, тоже боролся за наведение порядка на Северном Кавказе – только тогда феод возглавлял непослушный Масхадов, а не свой Кадыров. Тоже обещал победить коррумпированных чиновников – поддерживающие его СМИ аж из штанов вылезали, лупцуя Лужкова с Примаковым. Тоже говорил о том, что олигархи больше не будут распоряжаться властью и коррумпировать чиновников – и даже начал выполнять свое обещание, посадив Ходорковского. При Путине начались повальные проверки кавказцев в Москве и других российских городах, мигранты стали восприниматься как люди третьего сорта, появились миграционные карты и "клетки" в ФМС. При Путине упростилась процедура получения российского гражданства бывшими гражданами СССР. Путин заставил российские республики отказаться от постов президентов и начал усмирять Татарстан и Башкирию. Путин превратил православие из религии в идеологию, заставив соотечественников сомневаться в равноценности других вероисповеданий.

Собственно, Путин, если говорить о сути его представлений о жизни – это и есть "Русский марш". А Навальный – это Путин в коротких штанишках.

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