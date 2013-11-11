Россия нам поможет

Очередное обострение отношений Украины и России только на первый взгляд кажется чем-то сугубо негативным для нашей страны. "Торговые войны", обещания пускать украинцев только по загранпаспортам, телевизионные страшилки и заявления на грани истерики – вещи, в действительности, очень полезные. Конечно, при условии их правильного использования и восприятия.



Сразу уточню: не считаю РФ никаким врагом, наоборот, не могу не признать, что она нам в ряде моментов даже ближе, чем та же Европа. И я сейчас не о пресловутых "общих корнях", культурной близости и прочем. Россия – наш важный партнер, пересекать ее границу, даже если введут загранпаспорта, все равно, будет легче, чем границу ЕС, и так далее. А сейчас, при изменении отношений, Россия может оказать нам очень хорошую услугу. Избавив от большого числа вредных, мешающих жить и развиваться стереотипов.



Так, постоянные наезды России просто обязаны разрушить множество постсоветских представлений, от которых все еще страдает украинское общество. Ведь не может быть и речи о каких-то там братских народах, когда один из них вводит ограничения, подогревает противостояние, всячески давит и пытается не отпустить от себя другой, неприкрыто демонстрируя собственные эгоистические интересы. Не может быть речи об общих корнях и культурной близости (даже если они есть), когда один из народов ставит себя выше другого, пользуясь более сильными позициями в мире и владением энергоресурсами. А значит, не может быть и речи о ностальгии или желании быть снова вместе. Ведь такое желание, при неуважении, которое испытывает к нам РФ, может быть только у какого-то мазохиста. Или у лица заинтересованного, скорее всего, материально. Питаю надежды, что и тех, и других, в украинском обществе немного.



Очень хорошо отношусь к желанию россиян пускать к себе украинцев по загранпаспортам. В действительности, такой документ есть у подавляющего большинства из нас, а если нет, то он или не нужен, или его можно сделать, не так уж это сложно. Зато, как только будет введена подобная условность, мы сразу, просто с необходимостью, начнем воспринимать Россию, как настоящую заграницу. Разумеется, кому-то это принесет неудобства, но совсем без них не бывает. А осознание того, что РФ – такое же зарубежье, как и Польша, США или, скажем, Грузия, дорогого стоит. И сильно меняет мировоззрение, без которого нашу жизнь не изменят никакие ассоциации с ЕС или Таможенные союзы.



Наконец, нынешние заявления России разрушают стереотип о ней, как о сильном и неуязвимом государстве. Истерики, пустые обвинения, откровенные страшилки на ТВ, которые просто на голову не налазят, угрозы и запугивание не являются действиями, достойными действительно мощного государства. Наоборот, они говорят о неуверенности, слабости позиций и страхе потерять Украину. А если есть страх, то не стоит бояться того, кто его испытывает.



Можно еще долго перечислять те позитивные моменты, которые может принести Украине российское давление. Но остановимся лучше на результатах, которых, по большому счету, два. Во-первых, по итогам всего происходящего большая часть украинцев уже получила возможность осознать, что Россия – отдельное государство. Не "братский народ", не враг или друг, а просто отдельная страна со своими интересами, которые, хотя бы в силу партнерства, нужно уважать, но ни в коем случае не в ущерб себе. Если это осознание выльется в действие, мы получим и нормальные отношения с РФ, и самостоятельность.



Во-вторых, и это не менее важно, нынешняя позиция России просто обязана помочь украинцам научиться пользоваться шансами, которые им предоставляет жизнь. Так, мы можем учиться не раскисать от проблем, даже таких больших, как "торговые войны", а преодолевать их и становиться сильнее. Можем становиться более независимыми и приходить к осознанию того, что наша свобода имеет цену, которую мы обязаны заплатить. И, самое главное, должны понять, что шансы даются не настолько часто, чтобы ими разбрасываться.



Вот только научимся ли мы последнему из пунктов, вызывает огромные сомнения. В самый решающий момент Украина не только продолжает заигрывать с РФ, устами премьера клянясь ей чуть ли не в дружбе и разрешая проводить концерты под российскими флагами в самом центре Киева, на Майдане Независимости. Мы еще и громогласно заявленное желание стать ближе к Европе не можем подтвердить делом. А в этой ситуации стать лучше и сильнее, к сожалению, не помогут ни соседи, ни ЕС, ни весь мир вместе взятый. Хотя, уже в этом месяце мы увидим, есть ли поводы для такого пессимизма…