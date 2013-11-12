Новый император России

Посетителей посвященной 400-летию династии Романовых выставки в московском Манеже встречает Владимир Владимирович Путин. Портрет действующего монарха, обрамленный портретами философов Владимира Соловьева и Алексея Лосева, впечатляет цитатой, посвященной роли оппозиции в России. Оказывается, в РФ оппозиция – это не как во всем мире. Потому что она – "оппозиция самой России". И ее деятельность заканчивается понятно как: "сносом государства как такового".

Цитаты философов, призванных оттенять государственный гений наследника Романовых, напоминают, что власть ничего вам не должна, кроме как не устроить ада на земле, и что страдания русского человека – это свое, родное. Впрочем, не стану насмехаться на вырванными из контекста цитатами Соловьева или Лосева, потому что не в них-то дело. Дело – в Путине. И вся эта выставка – она не про Романовых. Она про настоящего императора.

Юбилей императорского дома удивительным образом пришелся к новому этапу развития российского режима. Это пускай злопыхатели говорят про стагнацию российской экономики, замедление темпов роста, растущую безработицу и назревание напряженности в национальных отношениях. Сам президент убежден, что превратился в правителя Великия, немного Белыя, а скоро и Малыя – осталось всего несколько красивых мазков на портрете, и он уже настоящий император. Задача неудачливых Романовых, так невовремя потерявших власть из-за действий отвратительной оппозиции, постоянно пытающейся разрушить государство Российское, – оттенить успехи нового императора, так удачно покончившего с либеральными колебаниями и кавказским сепаратизмом. Именно поэтому и выставка в Манеже, и ее информационное освещение выстраивают как бы непрерывную линию между Романовыми и Путиным, исправляющим то, чего не смогли добиться цари.

Поэтому российская история вдруг стала лакироваться под стиль нового царствования, императоры стали профессиональными борцами со злокозненными оппозиционерами, разведчики – предтечами славных чекистов, воспитавших во славу России Владимира Владимировича, а сам Владимир Владимирович – квинтессэнцией государственной мудрости и чекистской предусмотрительности. И это не просто выставка.

Это – намерения. Это тот режим, который будет строиться в России на фоне экономических проблем и бирюлевских всплесков. И для того, чтобы понять представления этого режима о самом себе, стоит просто проследить за тем, как и где празднуется юбилей дома Романовых. Ведь празднование это уже шагнуло далеко за пределы территории, которой сегодня распоряжается Владимир I.

И то, сколько средств и помпы вложено, например, в крымское празднование юбилея императорского дома, просто говорит о том, что Крым не сегодня, так завтра станет ареной приложения российских усилий ради дестабилизации той самой Малыя, которая никак не угнездится в императорской короне. Так что это не юбилей прошлого так пышно празднуется в России и окрестностях – это юбилей будущего.