Сборная Украины: зеркало наших радостей и проблем

Родион Комаров
Бывший главный редактор сайта "Главред"
19 ноября 2013, 11:04

Победа сборной Украины - прекрасный символ единства нашей страны.

Победа сборной Украины над Францией, даже независимо от результата повторного матча и того, поедем ли мы в Бразилию, уже стала исторической. Мы фактически впервые обыграли настоящего гранда мирового футбола, и обыграли уверенно. Да, были раньше успехи в матчах с Португалией и Англией, но вот только первый в итоге ничего не дал, а второй матч проводился против совершенно немотивированного соперника, который все свои задачи на тот момент решил. Зато провалов в играх с топовыми сборными было столько, что не сосчитаешь.

А тут очень серьезно настроенные французы, и так мы их лихо обыграли. Но победа сборной – это еще и хороший повод задуматься о ситуации в украинском обществе в целом. Ведь, как минимум, наше отношение к национальной футбольной команде приоткрывает много вопросов, которые куда шире спорта.

Вот, например, главный тренер Михаил Фоменко – безусловный автор украинского успеха и, как по мне, лучший наставник в истории национальной сборной. Да, конечно, по достижениям он пока не сравнялся с Олегом Блохиным, выводившим команду на Чемпионат мира и тренировавшим на Евро-2012, за что ему честь и хвала. Вот только и украинцы никогда раньше не выбирались из столь глубочайшей ямы, в которой оказались в нынешнем отборе, не сумев обыграть Молдову и Черногорию. И не побеждали так уверенно признанных грандов.

Исходя из этого, вопрос. Почему Фоменко пришел в украинскую сборную только тогда, когда, казалось, все уже потеряно, и безразлично, кому доверить команду? Где он был, когда мы безнадежно проигрывали тем же французам на Евро-2012, пролетали грекам в отборе последнего Чемпионата мира, не выходили на Евро-2008? Неужели пять лет назад он тренировал хуже, чем сегодня? Очень сомневаюсь. Так в чем же дело?

Вот именно здесь, как по мне, очень четко проводится параллель с украинским обществом. Мы совершенно не умеем рисковать, даже ради больших целей. Посмотрите на проблемы вокруг Соглашения об ассоциации. Ради того, чтобы наша страна получила шанс качественно измениться, Украина, как минимум  на уровне руководства (да и не только, давайте будем честны) не только не может отказаться от эмоций и убеждений в отношении отдельно взятого человека, Юлии Тимошенко. Мы идем дальше и делаем из себя жертв, начинаем плакаться, мол, мы же такие потери понесем, эй, Европа, поделись деньгами, причем так сразу миллиардов несколько дай. Ну и, конечно, ностальгируем страшно – как же без России то будем? Она нас уже и так, и этак склоняет, разве что не обзывается, а мы все равно страдаем.

Тот же самый подход и в сборной. Сколько лет на должность главного тренера назначались хорошо знакомые, так сказать, общественности люди, бывшие футбольные звезды, известные специалисты, знатоки чьих-то там конспектов и так далее. И сколько лет при этом наша команда была если не всеобщим посмешищем, то точно не гордостью. Теперь она таковой точно стала, надеемся, надолго. Так, может быть, этот опыт, умение рисковать и отказываться от стереотипов ради результата, взять и нашим политикам? Хорошо бы, хотя звучит, честно говоря, как утопия.

К сожалению, не присмотрятся они и к другому, более полезному и очевидному опыту футбольной команды. Можно говорить прямо - не научатся у футболистов пробуждать патриотизм и объединять страну. Объединять вокруг настоящих ценностей – уважения к себе, гордости, любви к Родине, наконец. Вокруг очень простых и при этом действенных идей, которые сами по себе способны упразднить все то, что может нас разъединить и поссорить. Ведь сборная Михаила Фоменко сделала это за каких-то два часа, показав, что не так уж все сложно – стоит лишь захотеть.

И вот это желание, как раз, вызывает большие сомнения. Сразу вспоминается Евро-2012 с его всплеском патриотизма, который сошел на нет за несколько следующих месяцев. Вспоминается недавний бой Владимира Кличко, после которого все гудели и радовались, вот только толку от этого мало. Да многое можно вспоминать. У нас в государстве, вообще, такое впечатление, не очень популярна радость – слишком уж часто акцент делается на проблемах и спорных вопросах. И все хорошее, рано или поздно, просто нивелируется.

Но сборная Украины – это, все же, зеркало вовсе не негатива и безнадеги, накопившихся в украинском обществе. Она - залог очень важных вещей. Понимания того, что украинец может быть сильным и успешным, и при этом не плакать, не ссылаться на обстоятельства, несыгранность, финансовые потери, Россию, да много на кого мы жалуемся! Представления о том, что в Украине что-то может меняться к лучшему, нужно только верить, ну и, конечно, работать. Наконец, это прекрасный символ того, что мы – единая страна, и такой должны быть, ведь для этого нет никаких препятствий.

Уважаемые политики, может быть, хотя бы сейчас присмотритесь к этому опыту?  Ничто не вечно, Франция вон тоже была чемпионом мира и Европы, а сейчас уже не та. А вам нескольких упущенных шансов народ может и не простить…

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
футбол Украина Европа сборная Украины Соглашение об ассоциации Фоменко колонка авторская колонка Родион Комаров Украина-Франция
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
13:56
"Шикарные сисяо". Астафьева восхитила фанатов откровенным фото в купальнике
13:44
Военнослужащий ВСУ расстрелял сослуживца из автомата в лицо под Донецком
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять