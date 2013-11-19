Сборная Украины: зеркало наших радостей и проблем

Победа сборной Украины над Францией, даже независимо от результата повторного матча и того, поедем ли мы в Бразилию, уже стала исторической. Мы фактически впервые обыграли настоящего гранда мирового футбола, и обыграли уверенно. Да, были раньше успехи в матчах с Португалией и Англией, но вот только первый в итоге ничего не дал, а второй матч проводился против совершенно немотивированного соперника, который все свои задачи на тот момент решил. Зато провалов в играх с топовыми сборными было столько, что не сосчитаешь.

А тут очень серьезно настроенные французы, и так мы их лихо обыграли. Но победа сборной – это еще и хороший повод задуматься о ситуации в украинском обществе в целом. Ведь, как минимум, наше отношение к национальной футбольной команде приоткрывает много вопросов, которые куда шире спорта.



Вот, например, главный тренер Михаил Фоменко – безусловный автор украинского успеха и, как по мне, лучший наставник в истории национальной сборной. Да, конечно, по достижениям он пока не сравнялся с Олегом Блохиным, выводившим команду на Чемпионат мира и тренировавшим на Евро-2012, за что ему честь и хвала. Вот только и украинцы никогда раньше не выбирались из столь глубочайшей ямы, в которой оказались в нынешнем отборе, не сумев обыграть Молдову и Черногорию. И не побеждали так уверенно признанных грандов.



Исходя из этого, вопрос. Почему Фоменко пришел в украинскую сборную только тогда, когда, казалось, все уже потеряно, и безразлично, кому доверить команду? Где он был, когда мы безнадежно проигрывали тем же французам на Евро-2012, пролетали грекам в отборе последнего Чемпионата мира, не выходили на Евро-2008? Неужели пять лет назад он тренировал хуже, чем сегодня? Очень сомневаюсь. Так в чем же дело?



Вот именно здесь, как по мне, очень четко проводится параллель с украинским обществом. Мы совершенно не умеем рисковать, даже ради больших целей. Посмотрите на проблемы вокруг Соглашения об ассоциации. Ради того, чтобы наша страна получила шанс качественно измениться, Украина, как минимум на уровне руководства (да и не только, давайте будем честны) не только не может отказаться от эмоций и убеждений в отношении отдельно взятого человека, Юлии Тимошенко. Мы идем дальше и делаем из себя жертв, начинаем плакаться, мол, мы же такие потери понесем, эй, Европа, поделись деньгами, причем так сразу миллиардов несколько дай. Ну и, конечно, ностальгируем страшно – как же без России то будем? Она нас уже и так, и этак склоняет, разве что не обзывается, а мы все равно страдаем.



Тот же самый подход и в сборной. Сколько лет на должность главного тренера назначались хорошо знакомые, так сказать, общественности люди, бывшие футбольные звезды, известные специалисты, знатоки чьих-то там конспектов и так далее. И сколько лет при этом наша команда была если не всеобщим посмешищем, то точно не гордостью. Теперь она таковой точно стала, надеемся, надолго. Так, может быть, этот опыт, умение рисковать и отказываться от стереотипов ради результата, взять и нашим политикам? Хорошо бы, хотя звучит, честно говоря, как утопия.



К сожалению, не присмотрятся они и к другому, более полезному и очевидному опыту футбольной команды. Можно говорить прямо - не научатся у футболистов пробуждать патриотизм и объединять страну. Объединять вокруг настоящих ценностей – уважения к себе, гордости, любви к Родине, наконец. Вокруг очень простых и при этом действенных идей, которые сами по себе способны упразднить все то, что может нас разъединить и поссорить. Ведь сборная Михаила Фоменко сделала это за каких-то два часа, показав, что не так уж все сложно – стоит лишь захотеть.



И вот это желание, как раз, вызывает большие сомнения. Сразу вспоминается Евро-2012 с его всплеском патриотизма, который сошел на нет за несколько следующих месяцев. Вспоминается недавний бой Владимира Кличко, после которого все гудели и радовались, вот только толку от этого мало. Да многое можно вспоминать. У нас в государстве, вообще, такое впечатление, не очень популярна радость – слишком уж часто акцент делается на проблемах и спорных вопросах. И все хорошее, рано или поздно, просто нивелируется.



Но сборная Украины – это, все же, зеркало вовсе не негатива и безнадеги, накопившихся в украинском обществе. Она - залог очень важных вещей. Понимания того, что украинец может быть сильным и успешным, и при этом не плакать, не ссылаться на обстоятельства, несыгранность, финансовые потери, Россию, да много на кого мы жалуемся! Представления о том, что в Украине что-то может меняться к лучшему, нужно только верить, ну и, конечно, работать. Наконец, это прекрасный символ того, что мы – единая страна, и такой должны быть, ведь для этого нет никаких препятствий.



Уважаемые политики, может быть, хотя бы сейчас присмотритесь к этому опыту? Ничто не вечно, Франция вон тоже была чемпионом мира и Европы, а сейчас уже не та. А вам нескольких упущенных шансов народ может и не простить…