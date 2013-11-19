"Семья" российских небожителей

Виталий Портников

Публицист, журналист

19 ноября 2013, 15:10

Несмотря на исчезновение КПСС, слой людей, считающих себя небожителями, а всех прочих – "лохами", остался все тем же...

О политике в московских кафе говорят не так уж часто, но в эти дни я уже несколько раз слышал возбужденные разговоры о новом назначении бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова. Мало какие кадровые назначения так будоражили российское общественное мнение, как полученная им должность генерального директора Федерального исследовательского центра машиностроения.

Сердюков, как известно, вынужден был подать в отставку с поста министра на фоне коррупционных обвинений в адрес его подруги, высокопоставленной чиновницы того же ведомства Евгении Васильевой. В целом ряде коррупционных дел бывший министр фигурировал как свидетель – впрочем, не очень долго. А когда перестал фигурировать, получил новую должность. Причем назначение удивительным образом совпало со слухами о возвращении новоиспеченного генерального директора в семью.

Слово "семья", впрочем, в случае Сердюкова должно было бы писаться с большой буквы. Своей сногсшибательной карьерой бывший министр обороны во многом обязан тестю – одному из основателей дачного кооператива "Озеро" (он же – ближний круг Владимира Путина), а затем премьер-министру России Виктору Зубкову. Было даже время, когда тесть возглавлял российское правительство, а зять работал у него на скромной должности министра обороны – такие вот таланты! А неприятности Сердюкова, приведшие к его оглушительному падению, как раз и совпали со временем, когда у министра появилась подруга на должности, распоряжавшаяся ресурсами Министерства обороны, как своими собственными. Но, раз Сердюков одумался, то почему бы не дать ему возможность начать все сначала? Да и Васильева вполне может отделаться легким испугом – в отличие от злостных преступников вроде "хулиганов" с оппозиционных митингов или участниц группы Pussy Riot, она находится под домашним арестом и уже как будто бы даже на работу устроилась.

Ничего нового в этом, собственно, нет. Номенклатура не сдавала "своих" никогда. В 1957 году Никита Хрущев разгромил противников из президиума ЦК КПСС. Молотова, Маленкова и Кагановича обвиняли в антипартийной деятельности и участии в сталинских репрессиях, но при этом Молотов получил пост посла в Улан-Баторе, а Маленков с Кагановичем – директорские должности. Когда битву за власть в середине 70-х проиграл один из низвергателей Хрущева – Александр Шелепин - Брежнев выгнал его из политбюро и лишил представительской должности главы советских профсоюзов. Но "железного Шурика" отправили руководить госкомитетом по профессионально-техническому образованию – не правда ли, как-то подозрительно напоминает нынешние обязанности Сердюкова. А чем, собственно, Сердюков хуже? Он лучше. И богаче.

Несмотря на рыночную экономику и исчезновение КПСС, слой людей, считающих себя небожителями, а всех прочих – "лохами", задача которых – терпеть, молчать и бояться? остался все тем же. Самоуверенным, наглым и вороватым. И возмущающиеся этой бесконечной безнаказанностью тоже не слишком сильно изменились – только в советское время они удивлялись нахрапистости сердюковых и васильевых на кухнях, а сейчас имеют возможность делать то же самое за столиками уютных кафешек.

Просто в советское время этих кафешек не было.

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