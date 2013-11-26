Конец европейской Украины: что самое обидное

О решении украинской власти "приостановить" евроинтеграцию государства и Евромайдане недовольных этим граждан сказано уже достаточно много. Перечислены негативы нашего поворота в сторону России и отказа от сближения с ЕС. А также безусловные позитивы акции протеста, которой Украина давно не видела. Но, при всех рассуждениях о внешней и внутренней политике, часто опускаются моменты, которые в создавшейся ситуации являются, наверное, наиболее важными. И при этом обидными для многих граждан Украины.



Первое и главное. Отказ от евроинтеграции и пренебрежительно-силовая реакция на воскресный протест лично для меня означают переход украинской властью очень важной границы. Если раньше нас обманывали, стеснительно, прикрываясь рассказами о реформах, народном благе, "покращенни", рисовали красивые цифры и графики, то теперь никто над этим практически не заморачивается. Иначе никак не объяснишь мгновенное превращение ярых сторонников Соглашения об ассоциации с ЕС в евроскептиков. Нам ведь годами рассказывали о том, как важна Европа. И тут вдруг раз – и все, уже другие приоритеты.

Конечно, объяснения звучат, только могу ли я поверить всем заверениям Николая Азарова о том, что решение было правильным, когда на следующий день после его анонса газовых переговоров с Россией сама РФ категорически эту информацию опровергает? И вообще, могу ли я верить чиновнику, правительство которого не может даже обеспечить своевременную выдачу украинцам соцвыплат? Но самое паршивое – в том, что чиновник и не старается меня, гражданина Украины, в чем-то убедить. Сказал "в интересах страны", значит в интересах, и зачем вообще обсуждать, разъяснять вам что-то? Ваше дело маленькое…



Второе и тоже очень неприятное. Украинская власть вообще перестала реагировать на действия своих граждан. И показательно здесь даже не мгновенное превращение преданных сторонников ЕС в лучших друзей России. Гораздо значимее реакция на Евромайдан. Более-менее четкий комментарий прозвучал всего один – от того же премьера Азарова. Вот только был он в стиле российско-советского агитпропа (интересно, что и говорил глава Кабмина в эфире именно российского ТВ). Мол, майданы финансируются откуда-то, знаем мы все это, есть технологии, кто-то за ними стоит и так далее. На улицы Киева выходит 100 тысяч человек, а премьер думает совершенно не об этом – не о массовости, не о том, что это, в конечном итоге, народ, которым он руководит. Он вообще всерьез подобную акцию не воспринимает, чем показывает или непонимание ситуации, или нежелание признавать ее остроту. И то, и другое, согласитесь, очень нехорошо.



А еще показательней то, что у наших властей есть одна реакция на любые выступления, будь то майдан европейский, языковой либо просто митинг оппозиции, зацепивший кого-нибудь. Милицейские кордоны, "Беркут" с дубинками, слезоточивый газ. И хорошо бы, если б честно признались: "Терпеть ваши акции не можем. Разгоняли их и будем разгонять – даже не пытайтесь что-то серьезное организовать". Так нет же, все прикрывается законом, суды принимают решения, правоохранители действуют для соблюдения порядка и только для этого. И становится окончательно понятно, что закон у нас у нас – даже не бумажка, а нечто еще более никчемное…



Наконец, третье – позитивное. Украинцы впервые за многие годы показали, что не просто способны протестовать и отстаивать свои права. Они еще и готовы выходить на улицы за идею, что, как по мне, является одним из главных показателей политической зрелости общества. Понятно, что европейская идея, так или иначе, связана с определенными материальными благами, будь то облегчение визового режима или повышение уровня жизни. Но, прежде всего, это именно идея. И воскресный Евромайдан показал, что с этим в обществе все в порядке. Но, снова-таки, обидный момент в том, что власть совершенно не соответствует этой зрелости общества. На лозунги отвечает заученными словами, в майданах ищет заинтересованную сторону, людям на протесты отвечает кулаками да сносом палаток. А могла бы повести себя ответственнее и подтянуться к уровню общества.



Ведь, в конечном итоге, это выгодно самой власти. Наши чиновники, похоже, очень плохо учили в школах историю. Иначе знали бы, что практически никогда еще не было вечных правителей. Даже непоколебимые на первый взгляд империи разваливались, не говоря о потере власти отдельными людьми. Но это все теория, которая, наверное, не слишком интересна им. Тогда предлагаю задуматься о другом.



Пока что "Беркут" эффективно защищает вас, уважаемые политики, от гнева народного. Только кто сказал, что так будет вечно? Кто может гарантировать, что этот самый гнев однажды не превысит точку кипения, и тогда, если вам разобьют "Мерседесы" и другие дорогие машины, это будет казаться легкими потерями. Не дай Бог, чтобы так получилось, подобный градус противостояния украинскому обществу совершенно не нужен. Так, может, прекратить его подогревать, хотя бы приказав своим правоохранителям быть помягче с людьми?



Вот только Евромайдан показал, что сейчас власть не отделается даже срочной переориентацией на ЕС и подписанием Ассоциации. Нужно начинать исполнять свои обещания. Хотя бы некоторые, самые принципиальные…