Главная победа Путина

Виталий Портников

Публицист, журналист

26 ноября 2013, 18:31

В мире сейчас наибольший интерес вызывает не отказ Украины от Ассоциации с ЕС.

В Киеве многие уверены, что главную внешнеполитическую победу последнего времени Владимир Путин одержал на украинском направлении, принудив своего коллегу Виктора Януковича отказаться от подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Но в мире с куда большим интересом и вниманием сегодня относятся к другому внешнеполитическому успеху Москвы – достижению соглашения "шестерки" глав дипломатических ведомств ядерных стран и Германии с министром иностранных дел Ирана.

Конечно, персональной победой России этот итог переговоров не назовешь. И, тем не менее, результат в гораздо большей степени устраивает Москву и Тегеран, чем Вашингтон. Не случайно администрация Барака Обамы в очередной раз столкнулась с резкой критикой в американском конгрессе, многие члены которого настаивают на усилении санкций против Ирана, а вовсе не на ослаблении, о котором говорится в соглашении с "шестеркой". Ясно, что такого рода соглашение не может отвечать и израильским интересам – теперь Соединенным Штатам придется приложить дополнительные и, скорее всего, безуспешные усилия, чтобы доказать израильтянам полезность достигнутого взаимопонимания. А России совершенно не обязательно что-либо доказывать кому-то в Израиле.

На протяжении многих лет Россия была последовательным адвокатом Ирана – даже тогда, когда режим аятолл демонстративно использовал эту поддержку в собственных интересах, откровенно игнорируя последствия своих действий для российской репутации. РФ построила для Ирана АЭС в Бушере – Украина в свое время под давлением Запада отказалась от этого проекта, так как Киев убедили, что он может помочь Ирану в производстве атомного оружия. А Россия фактически проигнорировала эти предупреждения.

Понятно, что Владимиру Путину не удалось бы помочь своим иранским партнерам, если бы не очевидная заинтересованность администрации Барака Обамы в нахождении хоть какого-то варианта решения иранской проблемы. Нечто подобное недавно произошло с Сирией. Обама, обозначивший "красную черту", которую не должен переходить сирийский президент Башар Асад, явно не стремился воевать после того, как черта была перейдена. И вот тут-то посреднические усилия Москвы, решившей во что бы то ни стало спасти один из самых отвратительных диктаторских режимов современного мира, оказались очень кстати. С Ираном тоже все выглядит как нельзя лучше: затягивание с решением ситуации вокруг его ядерной программы могло бы привести к эскалации напряженности. А тут произошел обмен расплывчатого обещания отказаться от ядерной программы на частичное ослабление санкций.

Но эта победа может оказаться очень условной, если мы поймем, насколько важно для иранского режима восстановление благосостояния страны. Санкции разрушали социальную базу режима аятолл и могли рано или поздно привести к их свержению. Любые деньги, которые приходят в страну, помогут аятоллам укрепиться. А укрепившись, они вновь вспомнят о ядерной программе, заменят президента-"миротворца" на радикала - так уже бывало не раз - и начнут двигаться к бомбе. Барак Обама, правда, может думать, что это произойдет уже по окончании его президентства. Ну а Владимир Путин все еще может находиться при власти.

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